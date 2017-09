Tinta Negra

Alfredo Guevara – Hay que tomarles la palabra

La desaparición de senadores de la república y diputados federales por el principio de representación proporcional, es decir los pluris o plurinominales, está a la vuelta de la esquina. Incluso, la medida pudiera aterrizar a los estados, donde correrían la misma suerte, los diputados locales por ese principio como de regidores, en la integración de ayuntamiento. A ciencia cierta y, a estas alturas, ya no se sabe quiénes fueron los primeros en llevar esta propuesta a la Cámara de diputados. Sabíamos de qué, quien andaba promoviendo esa iniciativa es el diputado de Encuentro Social ABDIES PINEDA MORIN, aunque ahora sabemos que el Revolucionario Institucional hizo lo propio, y lo vino a actualizar ENRIQUE OCHOA REZA presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Lo cierto es que el tema está tomando fuerza, ahora que se vive una desgracia en el país, con motivo del sismo, de tal forma que hay propuestas que están surgiendo, como el hecho de eliminar a los legisladores vía representación proporcional, para aligerar el gasto al Congreso de la Unión. También que se elimine el financiamiento a los partidos políticos, algo que no dejará a todos contentos, pero que la posibilidad está abierta. Habrá que decir, que a la par del financiamiento, existe una propuesta para aumentar el porcentaje de votación que deben reunir los partidos políticos, para tener registro y por consecuencia, derecho a financiamiento público. Este lunes lo confirmó el diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien adujo que el porcentaje debería ser como mínimo de siete y no del 2.5 o tres por ciento, como está actualmente. En parte tiene razón. Y es que, en el escenario político electoral, existe como mínimo nueve fuerzas políticas o partidos. Para el caso es lo mismo. De los nueve, habrá que decir que la mayoría no pasaría un porcentaje de votación efectiva como la que propone el PRI y por consecuencia, su tendencia será a desaparecer y desde luego, no tener acceso a las prerrogativas. Son una merma, diría el legislador federal. Y si, está el caso concreto de partidos como los que no aguantaron el escenario, caso concreto de Partido Humanista, Encuentro Social, del Trabajo, e incluso, de la Revolución Democrática que cada elección pierden más simpatías que otra cosa. Cada uno de ellos, aparte de otros, necesita de alianzas o coaliciones para poder subsistir y con ello, tener derecho a financiamiento como también a cargos de elección popular. Como aduce GUEVARA COBOS. Es decir, representan una carga económica, que en todo caso debería destinarse para otros fines. Si bien las plurinominales representaba una opción para que esos partidos minoritarios tuvieran una representación, la realidad de las cosas es que ya se perdió hasta eso. Por eso sería pertinente que ahora que se está abordando esto y otra serie de temas, que se les tome la palabra y finalmente no haya financiamiento público para partidos políticos, se elimine los cargos de representación proporcional y se amplíe el porcentaje de votación efectiva, a siete por ciento, que deben reunir los partidos políticos, para que de esa forma, solo subsistan los que verdaderamente tienen una representación

LOS MANCHADOS

Este lunes partieron hacia Oaxaca y Chiapas siete camiones, con poco más de 206 toneladas de alimentos, en apoyo a las víctimas el sismo registrado el pasado 19 de septiembre. El banderazo de salida lo dio el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas MARIANA GÓMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, funcionarios federales, estatales y municipales. Productos enlatados, agua, atún, papel sanitario, aceite, sopas y otros, es la respuesta que dio la población al llamado que hiciera el mandatario tamaulipeco como su esposa, en espera de preparar un segundo envío que posiblemente iría a otras entidades del país. Las siete unidades fueron custodiadas por elementos de la Policía Federal hasta los límites de su jurisdicción, de ahí otros agentes se harían cargo. Los alimentos al llegar, serán distribuidos a organizaciones religiosas, al DIF, además de hacer entrega directa a las personas que lo requieran. Se estima que los siete camiones, durarán un par de días en llegar, pero representa el esfuerzo de la población en respuesta a la convocatoria que hicieran las tres instancias de Gobierno. En fin.

