Martín Sánchez Treviño – Fintea Zavala con salir del PAN

La salida de Margarita Zavala esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa pareciera que no tendrá efectos nocivos en Acción Nacional para la elección de próximo año, pero más allá del repudio que goza su maridito, segmentos importantes del Partido Acción Nacional lo mismo qué hay sectores relevantes de Acción Nacional que simpatizan con la ex primera dama.

Por lo pronto la salía de doña Margarita abre la posibilidad para que el dirigente nacional del partido albiazul Ricardo Anaya tenga el camino, para ir por la candidatura que anhela desde antes de llegar a esa representación. Ahora sí que, como dicen los rancheros, Anaya puede irse como vaca en brecha.

Pero también hay que entender que no todo lo tiene a su favor, porque la ex primera dama, es sólo uno de los aspirantes del albiazul a la candidatura presidencial ya en la fila aún quedan el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle que juega a ganar ganar.

Aunque hasta el anochecer de ayer jueves los portales informativos de carácter nacional y regional daban por hecho la salida de la ex primera dama, no se había oficializado la salida de Acción Nacional y aunque al dirigente del panismo en el país es el gran beneficiado, hizo arengas públicas por buscar conciliar la salida de la esposa de Calderón Hinojosa.

Los tiempos están encima y por lo mismo los mismos medios informativos manejaban la versión con extra oficial y proveniente de la oficina de los maridos panistas. Que bien pudiera haberse filtrado con la finalidad de ejercer presión sobre el dirigente partidista.

Veamos como sale de esta Anaya, quien ha sabido librar batallas importantes desde el interior de ese instituto políticos, ya que, a decir verdad, Anaya ha mostrado sus habilidades en la recomposición de ese instituto político y aunque la familia Calderón Zavala es importante, pero también la mala, por no decir que pésima gestión de su marido fue la causa principal de que Acción Nacional perdiera la presidencia en la elección del 2012.

A nivel de cancha el panismo tamaulipeco, se mostró X ante las versiones de la salida de Zavala o permanece en ese partido. No obstante que tiene seguidores en esta región.

En otro orden, el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción rindió protesta, quedo integrado por Arturo Narro Villaseñor, Jorge Ramírez Sánchez, María Isabel Loperena de la Garza, Rubén Benavides Treviño y por Héctor Alejandro de Anda Cortes, este último fue ampliamente cuestionado por la prensa, respecto a que figuro como proveedor durante la administración del ex gobernador Egidio Torre Cantú.

Situación que no negó, admitió que sí participo pero que no fue de los favorecido durante la última administración priísta. Como fuere, como luego se dice en coloquialmente, “si que estuvo en el ajo”, durante el reparto de contratos y servicios como es su caso. Habrá

que darle seguimiento a este empresario, quien además es hermano del diputado local de Acción Nacional.

Los integrantes del comité de referencia, durante una entrevista con reporteros de medios regionales, mostraron más interés por dos cosas. Dónde van a tener físicamente un sitio una oficina para desempeñar su función y quien les va a cubrir sus honorarios.

Narro Villaseñor quien figura como presidente del comité colegiado afirmó que urge completar el presupuesto del siguiente año, porque este entrara en la ley de egresos del gobierno estatal 2018. Sin empacho dijo a la prensa que el organismo no es completamente autónomo, ya que le pedirán recursos al gobierno estatal.

Durante el encuentro con la prensa, lanzo al aire el comentario. Todavía no sabemos cómo le vamos a hacer con los gastos de los tres meses que restan al 2017.