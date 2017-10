Marco A. Vázquez – Margarita

La posibilidad de que Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, renuncie al Partido Acción Nacional en busca de ser candidata independiente a Presidencia de la República parece muy alta, es más, hay quien garantiza que este viernes 6 de octubre a las 2 de la tarde hará el anuncio respectivo.

Dicen los seguidores de Margarita que se va porque Ricardo Anaya, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ya agandalló la candidatura desde hace mucho.

Además afirman que la mujer es la mejor posicionada en su partido, juran y perjuran sería la única que puede ganarle a López Obrador y al PRI en una elección Constitucional.

Senadores como Ernesto Cordero y Javier Lozano aseguran, de entrada, que la salida de Margarita del PAN dejará en la inopia electoral ese partido porque con ella emigrarán millones de votos que hoy les favorecen, se refieren a sufragios que llevaron a Calderón a la Presidencia, eso mientras la estructura del PAN, la que se quedará con Anaya, apenas es de 280 mil votos.

La realidad es que Acción Nacional perdió el poder, la Presidencia de la República, precisamente porque la administración de Felipe Calderón dejó de ser atractiva, de tener el respaldo del pueblo, en resumen, las posibilidades reales de que Margarita gane una elección de esa envergadura son escasas y de diluyen más cuando se conoce el tipo de políticos y políticas que le respaldan, que siguen a su equipo.

En Tamaulipas, por ejemplo, solo la ex Secretaria de Salud, Lydia Madero y la alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz, son las personas cercanas a la esposa del ex presidente y en este momento ni una ni otra son llamativas para el electorado, es decir, representan más una carga que un beneficio para el proyecto independiente de la ex primera dama.

Pero además ni una ni otra, ni Lydia ni Maky, se atreverían a renunciar a su militancia partidista por seguir a Zavala en el remoto caso que se decida ser candidata independiente y no lo harían por una sola razón, fuera del PAN ellas no podrían tener nunca acceso al poder, menos a los presupuestos.

La desgracia, para Margarita, es que siendo candidata independiente no puede ofertar posiciones plurinominales, otra razón para que Lydia Madero o Maky Ortiz la nieguen no tres sino más de mil veces de ser necesario.

Peor el panorama para la mujer cuando se detecta que los seguidores y seguidoras que tiene en el resto de los Estados son del mismo corte, hombres y mujeres expertos en la grilla interna, reyes y reinas de espacios pluris pero incapaces de ganar una elección en las urnas, con el respaldo del pueblo.

Suceda lo que suceda al interior del PAN es un hecho que este organismo ya se partió en dos, o tres, con lo cual será muy difícil que puedan ganar las elecciones a la Presidencia de la República e igual disminuirán las posibilidades de que puedan tener éxito en las contiendas para Senadores o Diputados.

Quien de lejos sonríe y le atiza a la división del PAN es Andrés Manuel López Obrador, el seguro candidato de Morena y quien hasta ahora lidera todas las encuestas de preferencias electorales rumbo a la elección de presidente de la República para el 2018, el tabasqueño sabe que si logra la salida de Margarita Zavala de Acción Nacional fraccionará más a sus opositores, vaya, solo sigue el “divide y vencerás” que es una máxima de Maquiavelo la cual, desde su punto de vista, está más vigente que nunca.

Pero además es real, si Margarita se va del PAN de por un hecho que el ganador de la contienda por la presidencia de la República ya tiene nombre y apellido, en pocas palabras y lo que son las cosas, la mujer le abriría las puertas de Los Pinos a Andrés Manuel, que dicho sea de paso, es quien se presumía su peor enemigo político y lo hará por la ambición personal de ser la primer mujer presidenta de México o la terquedad de que no sea nadie del partido que le ha dado todo.

En otras cosas… La Secretaría de Gobernación emitió este jueves la declaratoria de emergencia por inundaciones en el municipio de Altamira, solicitada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para acceder a los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, con los que se llevarán a cabo acciones de reparación y entrega de enseres domésticos a las familias que perdieron parte de su patrimonio tras la contingencia.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al anunciar que también se buscará a los políticos culpables de que asentamientos humanos estén en zona de riesgo para fincarles responsabilidades, agradeció la inmediata respuesta recibida por parte de la autoridad federal a escasas horas de presentarse la solicitud formal de declaratoria para una decena de asentamientos en el sur del estado. “La idea es que baje ese recurso para, de alguna manera, subsanar un poquito de lo mucho que perdieron, por ello se hizo ya la petición formal para poder ser acreedores al FONDEN”, dio a conocer el titular del Ejecutivo Estatal, al realizar un recorrido por las colonias y fraccionamientos afectados por inundaciones el pasado 1 de octubre.

De forma paralela, el Sistema DIF Tamaulipas y dependencias estatales intervienen en las zonas afectadas con refugios temporales, comedores comunitarios, entrega de apoyos diversos, atención médica y construcción de infraestructura hidráulica emergente en los sectores donde recurrentemente se presentan inundaciones. La Secretaría de Salud ha desplegado brigadas de atención tanto en las zonas afectadas como en los albergues temporales habilitados, ofreciendo atención médica e información preventiva.

Este viernes Victoria cumple 267 años de fundada, y tras las recientes lluvias, los pavimentos parecieran que cumplieran más, por lo que la Presidencia Municipal de Oscar Almaraz Smer celebrará este aniversario con programas y acciones entre los que destacan un mega programa de bacheo y trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 129 calles en zonas céntricas de la Capital, esto es lo que está dentro del programa para festinar la fundación de la Capital de Tamaulipas, entre las que también se incluye una sesión de Cabildo en las instalaciones del 77 Batallón de infantería.

