Confía Secretaría del Trabajo en abatir rezago laboral en 2017

Por Alfredo Guevara

La Secretaría del Trabajo realiza grandes esfuerzos, para que a partir de enero, cuando la labor de conciliación y arbitraje pasen a las instancias del Poder Judicial del Estado (PJE) no haya necesidad heredar miles de expedientes a la nueva reforma.

Lo que se está buscando desde hoy, es que dicha instancia judicial inicie de cero con el nuevo esquema de la reforma y que los expedientes anteriores, se les den el cauce debido, apegados a la legalidad y el esquema en que se encuentren en cuanto a tiempos y particularidades de cada uno, apuntó Estela Chavira Martínez titular de la dependencia.

De antemano, expuso que todo expediente que ingresa bajo el esquema laboral de la reforma, se está buscando que se termine, para no dar lugar a que se vaya acumulando y sumando a los poco más de diez mil que se heredaron en el 2016.

“Estamos proponiendo que lo que este encausado con el esquema laboral legal actual se culmine ahí para no heredar miles de expedientes a la nueva reforma, porque no estaríamos hablando de agilizar expedientes si no que estaríamos dejando una herencia grande que no permitiría la agilidad que estamos promoviendo” explicó.

Chavira Martínez abundó que la Secretaría está viendo que el Poder Judicial parta de cero con el nuevo esquema de la reforma laboral desde enero de 2018 y que los expedientes anteriores se les dé el cauce debido, “como debe ser con la legalidad y esquema que están actualmente en cuanto a los tiempos y particularidades de cada expediente” sostuvo.

Recordó que en el 2016 se recibieron en la dependencia poco más de diez mil expedientes, los que en el transcurso del año se les ha estado buscando la manera de conciliar entre las dos partes, para que de esa forma, se fortalezca en una mayor generación de fuentes de empleo dentro de las mismas empresas.

Chavira Martínez declaro que en cuanto al crecimiento, cuando existe una conciliación se puede hablar de que existe un recurso que ya se tiene destinado para ampliarse las empresas y extenderse en los términos que fortalezcan el empleo.

Confió en que antes de que termine el 2017, todos esos expedientes se hayan solucionado por la mejor vía y, a satisfacción de las dos partes.