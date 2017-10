Martín Sánchez Treviño – “Al mejor cazador se le va la liebre”

Fue un fin de semana inusual ,ya que por la calzada de Tamatán, circularon familias del viejo régimen político como ha sido el tricolor por más de 80 años en el poder. Con la diferencia, que las mismas no tuvieron como destino turístico el célebre Parque de Tamatán sino el centro ejecuciones y sanciones. La búsqueda de la puerta principal fue abordada por parientes y amigos políticos del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, como fue el caso de su cuñado, el más sangrón de todos. Nos referimos a Aureliano Salinas Peña, el mismo que ocupa la titularidad en la delegación federal de la Procuraduría para el Medio Ambiente (Profepa).

Sin camisa oficial, cerca de las tres de la tarde del lunes, dentro del horario oficial de la dependencia federal, a bordo de una camioneta color guinda doble cabina, tipo Tacoma, se perfiló a ingresar al centro penitenciario, pero al percibir la presencia de la prensa local y regional el funcionario federal le pidió a su chofer que retomara la calzada Luis Caballero y enfilo en sentido poniente.

Lo mismo otros ex ´políticos que figuraron en como síndicos, regidores en el gobierno municipal 2002-2004 así como ex funcionarios estatales circularon desde el viernes por la calzada Luis Caballero.

Las mujeres priísta representadas por Rosa María, una fémina legendaria del otrora partidazo, soltó el llanto en las inmediaciones del acceso principal de la cárcel legendaria de Victoria, donde lo mismo han purgado prisión los narcosatánicos, que El barón de la droga, Chito Cano, entre otros de los huéspedes ex convictos.

Pero el ex gobernador está en un sitio aislado de la población penitenciaria, duerme en una cama nueva, tipo matrimonial de madera de mezquite, de las que los reos forjan en los talleres del centro penitenciario, su celda se localiza en la parte superior de la dirección de la cárcel, el mismo viernes cambiaron el sanitario y la indumentaria.

La celda tiene sólo abanicos, apenas el fin de semana hicieron lo propio para que disponga de aire acondicionado. Es una celda considerada especial que fue habilitada en menos de ocho horas.

Quienes desde el viernes sufren la incomodidad son alrededor de cien empleados de la sección administrativa de la cárcel, incluido el director, ya que los sanitarios fueron destinados de manera exclusiva para el ex gobernante. Ya que el huésped sube y baja de manera indistintas durante el día y la noche. Cuatro agentes -no custodios- tienen a su cargo el cuido del ex. Otra novedad es que hay tres filtros para ingresar a las oficinas administrativas. Y les está prohibido el uso del celular, por temor a que vaya a fotografías al presunto inocente.

Por ese motivo, hombre, mujeres y demás se desplazan a otros sitios públicos y privados del sector de Tamatán a fin de hacer sus evacuaciones o necesidades fisiológicas, ya que los sanitarios son exclusivos de quien gobernara la entidad del 2005 al 2010.

En tanto que las autoridades judiciales aún no han demostrado la culpabilidad del detenido, el término vence el próximo jueves y será ese día cuando se le dicte formal prisión o libertad absolutoria, ya que según el caso, sólo hay de dos sopas. Y no como dice doña Gilma hay de una y de la misma.

Por lo mismo la defensa ya adelantó que se irán al amparo. Y la autoridad, en este caso el ministerio público, dígase fiscalía especializada ya hasta aseguró el predio de las 1,600 hectáreas en el parque Industrial de Altamira.