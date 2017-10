Tinta Negra

Alfredo Guevara – Su mero mole

De una u otra forma, HUMBERTO RANGEL VALLEJO tendrá que declararse diputado independiente, por principio de cuentas, tras haber sido expulsado del Partido Verde Ecologista de México, quien al final de cuentas lo llevó a ocupar esa curul. Sin embargo, no descarte que el legislador pudiera buscar coba y tratar de enrolarse en las filas del Partido Acción Nacional, sobre todo por las buenas relaciones que ha logrado hacer con gente de primer nivel, que forma parte de dicho instituto político, ahora en el poder. Lo de RANGEL VALLEJO no será la primera ni la última ocasión que se observa en el Congreso local, donde más de uno ha llegado bajo ciertas siglas, pero se ha brincado a la independencia como incorporado a otros partidos políticos. En el Revolucionario Institucional no tiene cabida. Es más, pudiera decirse que es uno de los condicionamientos que pudo haber planteado el PVEM, a cambio de sentarse a dialogar y empezar a trabajar por una eventual alianza con el PRI, a la que habrán de invitar a los de Nueva Alianza. El presidente del Comité Directivo Estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO confirmó la hipótesis, en el sentido de que el PRI tiene interés en formar una nueva coalición, similar a la de elecciones anteriores, tomándose en cuenta que ha sido en la federal como la local. Pero la visión del líder del PRI va más allá y no se descarta la posible inclusión del Partido Encuentro Social, organismo político que si bien se ha declarado al margen de alianzas y coaliciones, tiene las puertas abiertas para el dialogo y la negociación con las demás fuerzas políticas. Diremos que quien representa al Verde Ecologista de México PATRICIO KING conoce a la perfección los términos y condiciones de las alianzas, de tal manera que al Verde le conviene. Si bien el proceso electoral ordinario apenas inicia, cada uno de los partidos políticos tienen lo que resta del año para empezar a dialogar, consensuar y ponerse de acuerdo en la forma de participar, el porcentaje de votación que le corresponderá al término de la elección, además de los municipios en donde podrán postular prospecto al cargo de alcalde como a síndicos y regidores. Por eso decimos que a HUMBERTO RANGEL VALLEJO no le queda otra que declararse independiente o bien, pasar a engrosar las filas de Acción Nacional, si es que quiere seguir en la jugada para la elección concurrente del próximo año. Y es que, sea como sea, el hasta hace unos días legislador del PVEM, había iniciado su labor con un ánimo desbordante, muy vinculado a los temas relacionados con el cuidado, la protección y prevención del medio ambiente. Como que ese “es su mole”. Sin embargo, más de uno aduce que la cercanía con funcionarios de primer nivel, relacionados precisamente con esos temas, lo hizo cambiar en su forma de trabajar, de ver las cosas e imponer condiciones y eso sí, habrá que reconocer que no se lo conocíamos.

LOS MANCHADOS

Si bien no se avanza al ritmo que se quisiera, habrá que decir que imponer orden en todo el sistema integral, relacionado con el transporte público va en serio. El Subsecretario de Transporte WILLIAM KNIGTH CORRIPIO sabe el terreno que está pisando y pudiera decirse que sólo espera a que se concluya el estudio que realiza en los principales municipios de la entidad, para implementar acciones con las que se pretende mejorar, en forma integral, todo lo que implica la prestación del servicio. Por lo pronto, hemos sido testigos de la serie de medidas y acciones que se han emprendido, en contra de operadores, que posiblemente por desconocimiento de los concesionarios, han pretendido pasarse de listos. Por mal trato al usuario, circular por la banqueta con la unidad, no respetar las señales viales, ir fumando cuando maneja o usando el teléfono celular para mensajear o platicar, son algunas de las causas por las que se han sancionado a los operadores. Es cierto, ya se quisiera ver el reflejo del cambio, pero habrá que decir que WILLIAM recibió una dependencia con rezago y más problemas que soluciones. Por eso insistimos en que si bien no se ha avanzado como se quisiera, por lo menos se ve muestras de querer hacer las cosas y bien. En fin.

