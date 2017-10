Visión Empresarial

Jorge Pensado Robles – AMLO Presidente

Este bien pudiera ser el encabezado de todos los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales del cada día más cercano 2 de julio del 2018, así como lo fue el del sábado anterior por la captura de Eugenio Hernández Flores.

La salida de Margarita Zavala Gómez del Campo, a pesar de que algunos líderes nacionales y estatales del PAN dicen que no les afectará y otros más misóginos que se empoderaron durante los gobiernos panistas afirman que saldrá “la pus”, bien saben pero su soberbia les impide reconocer que con Margarita se van cientos de miles de votos pro panistas.

Y la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador finalmente alcance la “Silla del Águila” está al alcance de su mano, ya la palpa, la saborea como el tigre a la presa, ya se ve con la banda presidencial.

Con dignidad absoluta dio su último mensaje como panista, en el que señaló imperceptiblemente para no hacerse la víctima, un esbozo de los cientos de agravios que ha recibido ella y su equipo de parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como del presidente Ricardo Anaya.

Ella que en su genes carga la fundación del Partido y que por lo mismo jamás nadie se hubiera podido vislumbrar su renuncia a la militancia, fue víctima del propio mounstro que crearon y que ha alejado en todo el país a los panistas de principio y valores.

En el pecado llevaron la penitencia y Margarita es solo una víctima más de las ambiciones partidistas que desde el 2000 enterraron poco a poco los principios de Acción Nacional.

En Tamaulipas como en otras entidades y en el propio comité nacional, los personajes sin principios que se fueron apoderando poco a poco de los principales espacios de poder acabaron como el Uróboro, devorándose a sí mismo.

Hoy Margarita tiene un reto aún mayor, ya que sin estructura electoral partidista y con un presupuesto oficial restringido, pero con una gran aceptación popular, que no se si le pueda alcanzar en la elección constitucional, tendrá que remar en contra de los otros candidatos partidistas y por lo menos contra una docena de independientes registrados al día de hoy, en diciembre conoceremos cuántos de ellos alcanzaran el total de las firmas que exige la ley para ser candidato presidencial.

En lo local, ese mismo viernes a través de las redes se empezó a rumorar sobre la detención de Eugenio Hernández Flores, primero fríamente pero al transcurrir de los minutos el rumor tomo fuerza hasta convertirse en el único tema por lo menos en Tamaulipas.

Se encaminaba “el güerito de oro” a Zacatecas al tradicional BMW Motorrad, lo acompañaban algunos de sus principales amigos y cómplices, los cuales impávidos fueron los primeros en trasmitir la noticia aún incrédulos y atónitos.

Pronto con las primeras imágenes de su arresto los cientos de memes con mucha imaginación no se hicieron esperar, los mismos que reflejan el dolor y enojo guardado por miles de tamaulipecos por años.

No hay un solo tamaulipeco , amigo o no del ex gobernador , que no esté cierto que se enriqueció ilegalmente , que desde el poder endeudó a Tamaulipas por 25 años para él, su familia y su camarilla engordar sus cuentas personales , sumiendo en el atraso y la inseguridad a todos los municipios.

Con Eugenio debieran estar tras las rejas una centena de amigos y cómplices, los cuales hoy deben estar preparando sus maletas o tramitando un amparo o por lo menos rezando con más devoción que nunca para no ser involucrados en el proceso.

El jueves sabremos si se le da formal prisión ya que bien sabemos todos que tiene el dinero suficiente para pagar los mejores abogados del país, así que esperemos que la fiscalía tenga bien armada su demanda y una estrategia firme para comprobar sus delitos.

Lo que sí es una realidad es que con esta detención la aceptación del Gobernador García Cabeza de Vaca sube como la espuma y los tamaulipecos no podemos desdeñar o hacer menos este esfuerzo por llevar a cuentas a quien quebró a Tamaulipas y sembró una semilla en la juventud de impunidad.

Para rematar, que mas significativo para “el corazón de Tamaulipas” que en el día de su fundación se empiece a hacer justicia, la lista es larga, igual y tendrán que terminar el nuevo penal para dar acomodo a todos los cómplices de Eugenio y más trascendente aun es que el ajedrez político de la entidad se reordenara con otros rostros.

En resumen, hoy se respira mejor en Cd. Victoria, ya que “El poder ni se cede ni se comparte, se ejerce”.