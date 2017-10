Marco A. Vázquez – Nuestro Trump

Detalla el viejo y conocido refrán que el poder vuelve locos a los pendejos y marea a los inteligentes.

Ejemplos de ello los vemos todos los días, hombres y mujeres que siendo presidentitos municipales de un pueblo se sienten dueños y señores de todo, que lo mismo les da por matar a sus enemigos nomás porque les caen mal o les pretenden boicotear eventitos como un informe de su mujer al frente del DIF que premiar a quienes no hacen otra cosa que adularles sin merecerlo.

No son inventos, la prueba más clara de lo que le digo son los Abarca quienes presuntamente ordenaron levantar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa porque quitarían lucimiento a un evento de la señora, o quizá le gusten las noticias frescas y le parezca más ilustrativa la detención, de esto que platicamos, de la presidenta municipal de Turicato, en Michoacán, a quien acusan de estar vinculada en el asesinato de quien fuera su jefe de policía.

Existen muchos más alcaldes y alcaldesas que solo se marean, que sueñan con merecer una reelección sin siquiera haber pintado una piedra o barrido una banqueta, creen que pueden acceder a presentarse nuevamente en las urnas para que les premien su propensión a quedarse con el dinero público y aún cuando no hayan podido cumplir una sola de sus promesas de campaña.

Existen las excepciones a la regla, ediles que si bien no hacen gran cosa es por falta de presupuestos pero no por ausencia de ganas, otros que se la rifan a favor de sus pueblos y trabajan con el único objetivo de que a muchos les vaya bien y no solo a sus carteras, cómplices o familiares.

Acertó, los malos parecen más, los vemos presumir su poder cuando mandan a la escuela a sus hijos en camionetas blindadas y rodeadas de guaruras pagados con dinero público y que se quedan todo el tiempo al lado de su parentela, también se observan muchos de ellos abusando de su poder repartiendo presupuestos a capricho para beneficiar a sus cómplices, amigos, amantes, novias y novios.

Allá en Madero, por ejemplo, cada día aparece una nueva noticia sobre baches, socavones en las calles que se tragan vehículos pesados, también quejas de ciudadanos que acusan a su autoridad municipal de amenazas, de actuar con locura para presionarlos u obligarlos a hacer lo que a él le parece.

Por supuesto que existe la otra parte, la que le caen bien o es beneficiada por Andrés Zorrilla, el presidente municipal, que habla linduras del mismo.

Es claro que quienes tienen la última palabra sobre la actuación del presidente municipal de Madero son sus gobernados, los sufren o disfrutan sus acciones, quienes tendrán que reflexionar si las cosas están mejorando o si son normales tantos problemas que padece la ciudad y si todavía se le puede seguir culpando a las pasadas administraciones municipales por los mismos.

Más allá del juicio de valor que hará la gente de por allá, existe un tema que para tratarlo bien vale recordar al refranero en eso de que el poder marea a los inteligentes y vuelve locos a los pendejos, y es que la puntada de Zorrilla ya ni siquiera sabemos donde pueda aterrizar.

Mire usted, según periodistas de aquel municipio resulta que el alcalde exigió a la CTM, y a otros organismos e instituciones, a que en la obra pública y privada se contrate solo a gente de Ciudad Madero, que no se emplee a foráneos y mucho menos a extranjeros.

Sus dichos ya lo colocan ante su gente como el Trump de los tamaulipecos, como un hombre que no entiende que un dicho de ese tamaño le puede causar problemas con organismos defensores de los derechos humanos e incluso que puede ser llamado a cuentas por autoridades que atienden los temas de discriminación.

Pero las cosas van más allá, nuestro Trump, el alcaldito Andrés Zorrilla, con esa sola petición fomenta odios regionales, provoca que nuestra sociedad se divida más, incluso que se rechace a otros mexicanos y lo hace como si no tuviéramos suficiente con los problemas que ya sufrimos…

