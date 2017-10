Humo Blanco

Clemente Castro González – Son rumores, son rumores

Lo de la posible renuncia del secretario de Educación en Tamaulipas (SET), HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, no es cosa nueva. Es algo que se comenta desde principios de su gestión.

Primero debido a que los conocedores de los vericuetos de la dependencia pensaban que el matamorense sucumbiría ante los intereses que ahí se mueven.

Sin embargo, pese lo complejo del ente público, el funcionario continúa en el lugar que fue colocado al arranque de la administración.

Hay incluso quienes se atreven a señalar que ESCOBAR SALAZAR es el que figura pero, en la práctica, los que imponen sus designios son el subsecretario HERMINIO PIMIENTA PRIETO y el titular de la Unidad Ejecutiva, MARIO LEAL RODRÍGUEZ.

A ello habrá que añadirle el peso específico de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a cargo de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ.

Lo cierto es que ESCOBAR SALAZAR merece la confianza del jefe político estatal y no se ve que quiera excluirlo de su proyecto.

De modo que el secretario puede salir del la SET pero para ir a la competencia política electoral.

Esto es una posibilidad que tiene sentido y parece que a HÉCTOR no le desagrada la idea.

Ahora bien, no es lo que el personaje en mención quiera sino lo que el grupo en el poder le mande hacer por aquello de que “en política no te metes, te meten y no te sales, te sacan.

El caso es que entre los allegados al servidor público circula la versión de que será en noviembre cuando le den la orden de dejar la SET e ir a picar piedra a su municipio para contender por la alcaldía.

Desde luego que el jerarca en mención no se encuentra solo en la puja por la presidencia municipal en tanto que igual quiere CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Conste que únicamente señalamos a dos prospectos de alto nivel que se mueven en el esquema del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y es que el binomio LUIS BIASI y LETICIA SALAZAR, si bien cuentan con base, difícilmente se opondrán a la línea que se trace.

Habría que agregar que los panistas, al menos en Matamoros, tendrán que hacer buena labor y sumar a las vertientes que ahí se mueven porque, pese a que el edil priista, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ha cometido errores y no hay obra que le luzca, tiene la suerte de pertenecer a un núcleo compacto del tricolor, mismos que no van a dejar la plaza, de buenas a primeras.

Pero de regreso con ESCOBAR y su posibilidad de que se vaya de la SET, por ahora, según dice la canción: “son rumores, son rumores”.

AL CIERRE

Se espera que la comparecencia del procurador, IRVING BARRIOS MOJICA, ante el Congreso tamaulipeco, no sea un día de campo para el abogado.

Los pendiente en cuanto a la procuración de la justicia es una de las críticas más recurrentes en la entidad y más allá de ésta.

Sucede que lo que se han dado, en ésta materia, da la impresión de que se trata de acciones para verlas reflejadas en los medios.

En general aún priva la impunidad en nuestro estado, pese a las estrategias implementadas.

Por cierto, la que se dará a conocer en las comparecencias es la secretaria de Turismo, MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO.

Algunos diputados priistas han externado que no la conocen y tampoco saben de algo sobresaliente en cuanto a la realización de su encomienda.

+.-Siguen las bajas en el PRI y ahora fue el ex diputado local, EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, el que tramitó su baja del tricolor, a través de una carta que le hizo llegar a SERGIO GUAJARDO MALDONADO, dirigente del Revolucionario Institucional.

Al tampiqueño se le ha visto cercano a los líderes del PAN, en lo especifico a FRANCISCO ELIZONDO, guía de dicho partido.

En contra parte, a la que no le gusto la posible incorporación del ya expriista fue a la lideresa panista TERESA SOSA GARZA, la cual pidió HERNÁNDEZ CHAVARRIA se forme ya que hay una larga lista que aspira a la candidatura a la presidencia de la ciudad y puerto, por Acción Nacional.

Confió en que su instituto no vaya a imponer un candidato externo, en alusión al renunciante.

Dese luego que lo acontecido no son buenas noticias para la dirigencia priista en tanto que algunos de sus militantes y líderes se

afiliaron a MORENA y, en los comicios anteriores, varios priistas saltaron a Acción Nacional mientras que otros apoyaron al abanderado de éste partido pero todavía no se deciden en dejar el barco.

En calidad de mientras “Lalo” les dijo adiós a sus otrora “compañeros de batallas”.

+.-De nueva cuenta FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, ex candidato “independiente a la gubernatura”, salió al ruedo mediático a reiterar que pedirá juicio político en contra del ex mandatario, EGIDIO TORRE CANTÚ.

Lo que pretende el mantense, avecinado en Nuevo Laredo, es juntar 10 mil firmas y llevarlas al Congreso para lograr su propósito.

Es de esperar que la acción de CHAVIRA no pase a mayores aunque él logrará su propósito de seguir vigente de aquí a los comicios venideros.