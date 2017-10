Martha Isabel Alvarado – Vaca Sagrada

.-FCH, inmerso en “toma y daca”

.-Gustavo y “la banda del asfalto”

.-La inhabilitación de Ortiz Renán

.-Pide PRI, ‘que levanten la mano’

El pleito en el PAN sigue y sigue, tras la renuncia de MARGARITA ZAVALA DE CALDERON a sus filas.

Como era de esperarse, el ex Presidente FELIPE CALDERON no se aguantó las ganas de entrarle al “toma y daca”, y reviró al ex gobernador de Baja California, ERNESTO RUFFO APPEL.

Para muchos panistas, Ruffo es una ‘vaca sagrada’, por ser el primer militante de ese Partido en haber conquistado una gubernatura en las urnas, la de Baja California, en 1989.

Pero el ex Presidente Calderón se le fue ‘a la yugular’ a Ruffo, acusándolo (en redes sociales) de haber entregado dicha gubernatura al grupo criminal de los hermanos ARELLANO FELIX.

Lo anterior, a consecuencia de que Ruffo Appel expresó que la salida de Margarita Zavala, era como sacar la pus del PAN.

Obvio es, que el más interesado en que MARGARITA ZAVALA avance en su proyecto presidencial, a costa de lo que sea, es su marido FELIPE CALDERON, en lo que muchos han dado en llamar “la reelección conyugal”.

En los asuntos de Tamaulipas, quien extrañamente no ha reaccionado en torno a la detención del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ, es el diputado federal plurinominal GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, actualmente bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano.

Decimos que extrañamente, porque Cárdenas Gutiérrez fue el primero en acusar a FERNANDO CANO y ALBERTO BERLANGA BOLADO, entre otros, de presuntos actos de corrupción, bautizándolos como “la banda del concreto y el asfalto”. ¿Lo recuerdan?.

¿Será que aquella ‘lucha’ de Gustavo Cárdenas, dada en 1998, era meramente mediática, y sólo la habría utilizado para ‘negociar’ candidaturas y recursos?.

Se infiere que Gustavo Cárdenas ya está pensando en otras cosas, ‘viendo para adelante’, por cuanto presume en su cuenta de Twitter de haber acompañado al Secretario de Hacienda, JOSE ANTONIO MEADE, minutos antes de iniciar su comparecencia en la Cámara de Diputados.

A propósito de comparecencias, ayer en el Senado de la República tuvo lugar la del Canciller, LUIS VIDEGARAY, y uno de los cuestionamientos que le hicieron fue precisamente sobre la actitud de Interpol México respecto a la ficha roja girada contra el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ. El por qué no se actuó.

En Reynosa, el flamante dirigente del PRI local, GUSTAVO RICO DE SARO dio a conocer en conferencia de prensa celebrada este lunes, a su equipo de colaboradores en el Comité Municipal.

En el pliego de nombres dado a conocer por RICO DE SARO, aparece como Sub Secretario de Capacitación Electoral , ADOLFO GUERRERO LUNA, quien por cierto, en 2009, siendo Secretario de la Función Pública Municipal en el Ayuntamiento a cargo de OSCAR LUEBBERT, determinó la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por cinco años, de JOSE DEL CARMEN PRIETO VALENZUELA y HORACIO ORTÍZ RENAN.

El primero de ellos fungió como Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Reynosa 2004-2007 a cargo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y como tal, presuntamente incurrió en irregularidades de un programa de pavimentación denominado “Cappa”. Mientras que la sanción a Ortiz Renán habría sobrevenido por no presentar su Declaración Patrimonial.

Por cierto, GUSTAVO RICO ya dijo que si alguien desea participar como candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, “que lo vaya manifestando”, que levante la mano.

Hoy celebra su cumpleaños la empresaria NOELIA CANTU DE MILLAN, mujer muy querida en Río Bravo y sus alrededores por sus obras filantrópicas a favor de los más necesitados. Desde aquí le deseamos lo mejor, con un fuerte abrazo.

Quien también recibe buenos deseos, de pronta recuperación, es la señora LOURDES CABEZA DE VACA, mamá del Gobernador, quien fue intervenida quirúrgicamente en un Hospital de Houston, donde evoluciona favorablemente.

