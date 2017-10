Tinta Negra

Alfredo Guevara – De plano: no hay interés

De que es un político probado, es cierto. De que conoce los escenarios que imperan en cada uno de los 43 municipios de Tamaulipas, también. Incluso, de que representa la carta más fuerte, como simpatizante, de Movimiento de Regeneración Nacional para hacerse cargo de la Coordinación de Organización del Partido para las elecciones concurrentes del próximo año. Sin embargo FELIPE GARZA NARVÁEZ con todo y sus poco más de 30 años de trayectoria política, de sus tres veces diputado local por el principio de mayoría relativa en el mismo distrito, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y de las encomiendas político-electorales que en su momento sacó adelante, en municipios del Estado como en otras entidades del país, tendrá que participar al lado de otros cuatro, en los que ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR como presidente nacional de Morena, se fijó para que se haga cargo de la Secretaría de Organización de Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas. En la quinteta de prospectos va ENRIQUE TORRES MENDOZA, que a fuerza de ser sinceros (como diría el profe RAMÓN HERNÁNDEZ MANRIQUEZ), no se sabe a qué va, si tiene como responsabilidad la dirigencia de Morena en Tamaulipas. También la integra JAIME MORENO, de quien no tenemos el gusto de conocerlo y en espera de que la gente que milita en Regeneración Nacional si lo sepa identificar. Esta incluido el doctor AMERICO VILLARREAL ANAYA, que podrá ser un buen profesional de la medicina, pero que desafortunadamente no conoce el Estado y menos en el terreno político. A ellos habrá que sumarle a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL a quien posiblemente lo identifican por haber sido arrestado en Texas, o bien, por haber sido candidato a la presidencia municipal de su natal Reynosa. Lo cierto es que el mejor preparado, capacitado y experimentado para la Coordinación Estatal de Morena lo sigue siendo GARZA NARVÁEZ. No obstante, los cinco tendrán que ir a una encuesta, donde será la militancia de Movimiento de Regeneración Nacional, la que decida cuál de todos ellos, representa la carta fuerte del Partido, para trabajar de cara hacia las elecciones del próximo año. Si bien se pregona la honestidad, no mentir y no robar como principios básicos de este organismo político, debe imperar un sondeo claro, transparente y objetivo, cuyo resultado deje a todo mundo satisfecho, tomándose en cuenta que la credibilidad en la mayor parte de los partidos, por no decir todos, anda por los suelos. A ciencia cierta aún no se ventila cómo, cuándo y dónde se va a realizar esta encuesta o sondeo e incluso quien la va a realizar y en qué consiste. Y es que, la visita de LÓPEZ OBRADOR como que además de venir a realizar sus asambleas informativas, trastocó la organización que ya se tenía por parte del Partido en Tamaulipas para esa y otra serie de actividades.

LOS MANCHADOS

Cada quien tendrá la oportunidad de emitir su propio juicio, pero la realidad de las cosas es que el Instituto Nacional Electoral, tropezó en la figura de candidato independiente a diputado federal por el principio de mayoría relativa en Tamaulipas. Y es que, aun y cuando se les amplió el plazo, en seis días más, para que los interesados acudieran a hacer de manifiesto su intención de participar bajo esa figura en la elección del próximo año, se fracasó. Entre los únicos que irán, anote el nombre del empresario FRANCISCO ARELLANO CONDE por el distrito 05 con cabecera en Victoria, cuyas posibilidades de ganar son remotas. También irán MAGDALENO MORALES VALADEZ y JUAN DE JESUS ANTONIO MANZUR OUDIE por el distrito 08 con cabecera en Tampico, al igual que MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ por el 07 con cabecera en Ciudad Madero. Al que le dieron 48 horas para que subsanara deficiencias que presentó en los requisitos, fue a PEDRO GUSTAVO BARRAGAN, quien prácticamente está en “veremos”, pero que todo indica, si irá. Y es que, por más facilidades que concedió el INE para los interesados en registrarse como candidato independiente a diputado federal, nomás no. Los partidos y/ coaliciones, irán solos por los distritos de Nuevo Laredo, los dos de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, y Ciudad Mante. En el resto, tendrán competencia con los independientes. En fin

