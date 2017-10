Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Egidio pide más contra Geño

“Así es la vida, a veces negra, a veces color rosa”, dice un estribillo de canción caribeña que entona el bullanguero ELVIS CRESPO. Estribillo que se acoplaría perfectamente a las actuales circunstancias personales del exgobernador EUGENIO HERNANDEZ. Cuestión de recordar que hace siete años, el hoy huésped en Tamatán era merecedor de toda clase de vítores y reconocimientos políticos, por dos razones, a saber: Primero, porque había logrado que el proceso electoral de su sucesión no se le saliera de las manos; por un lado, consiguiendo que el PAN no presentara oposición, y con un candidato a modo, como lo fue JOSE JULIAN SACRAMENTO, el PRI lograra una victoria contundente. Había pasado el asesinato de RODOLFO TORRE CANTU, la imposición de su hermano EGIDIO como candidato sustituto y el triunfo que mantenía al PRI en el Poder estatal, pese a que en lo federal el PAN estaba en Los Pinos. Por otro, porque esa victoria en las urnas era más que un simple triunfo, pues hacía cera y pabilo de un PAN que apenas un año atrás le había arrebatado cinco de las ocho diputaciones y le quitaba por vez primera las senadurías.

En aquel no tan lejano 2010, el PRI, con RICARDO GAMUNDI en los controles, había ganado las 22 curules de mayoría relativa en juego, vulgo, ‘zapato’ de dominó. Y de las alcaldías ‘grandes’, por diferencias internas había ‘prestado’ Tampico al PAN para que con MAGDALENA PERAZA ganara esa posición. La vida estaba en ‘rosa’ para EUGENIO HERNANDEZ. Con un añadido: una gran porción (mucho nos tememos que mayoritaria) aplaudía a EUGENIO HERNANDEZ y aprobaba que su sucesor fuera EGIDIO. Y en esa eventual mayoría se ubicaban líderes eclesiásticos que hoy denuestan a GEÑO, grandes empresarios que luego traicionaron al PRI, representantes sociales que aplaudían rabiosamente al paso de EUGENIO y podría decirse que casi todos los medios de comunicación avalando la actuación del ahora preso en Tamatán. Hoy, EUGENIO HERNANDEZ es mayoritariamente vilipendiado. Los socios que con él se empacharon con dineros ajenos se alejan lo más posible de la calzada Luis Caballero de ciudad Victoria. Un punto falta por tocar: ¿y los traidores del PAN? Digo, porque si EUGENIO llevó la fiesta en paz se debió a que en la oposición(?), principalmente en el PAN, los líderes guardaban ominoso silencio. Algunos de ellos, por cierto, hoy muy bien acomodados en las nóminas del gobierno del cambio, el primer gobierno panista en Tamaulipas. ¿Nombres? A’i le va un par: JOSE JULIAN SACRAMENTO, hoy representante del gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, y JAVIER GARZA DE COSS, hoy representante del gobierno de GARCIA CABEZA DE VACA en la zona norte del estado, con sede en Reynosa. ‘Ambos dos’, más cobrones que funcionarios. ¿Alguien sabe qué hace en Nuevo León el excandidato a gobernador, aparte de embuchacarse cerca de $100 mil mensuales, más viáticos y demás prebendas de un funcionario? ¿No acaso tuvo el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA que designar un representante personal en Reynosa, ante el ineficiente ‘trabajo’ del exdirigente estatal del PAN? Por supuesto, hay más traidorzuelos del PAN que guardaron silencio cuando EUGENIO hacía de las suyas, pero merecieron premios en el triunfo azul. Lo dicho: la vida es un carnaval. Y si no lo creen, pregúntenle a GEÑO. CHISMOGRAFIA: ¿Alguien sabe dónde están PALOMA GUILLEN, PEPE HERRERA y JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO, así como ALEJANDRO ETIENNE, HERNAN DE LA GARZA, ARMANDO VILLANUEVA y RAFAEL

GONZALEZ BENAVIDES? Los tres primeros, procuradores en el gobierno de EUGENIO, y los otros cuatro, titulares del Poder Judicial estatal en el mismo período. Digo, porque cualquiera puede pensar que estarían formando parte del equipo de defensa legal del exgobernador EUGENIO HERNANDEZ. Pero, al contrario, hasta resulta que la familia del magistrado EGIDIO TORRE GOMEZ le está echando más leña a la hoguera. Exige que la justicia panista incaute, decomise o asegure todas y cada una de las propiedades que puedan existir a nombre de EUGENIO HERNANDEZ y su familia. Luciría malagradecido, pues fue justamente EUGENIO quien lo hizo magistrado, unos meses antes de que su primo hermano EGIDIO asumiera la gubernatura. Sin olvidar que para muchos, su hermano, el frustrado candidato OSCAR TORRE GOMEZ, jugó el papel de esquirol desde el PAN cuando RODOLFO fue candidato del PRI a diputado Federal. Por cierto, hay cosas que no se entienden en el proceso que supuestamente se le lleva a EUGENIO en Estados Unidos. Y es que quieren frente a su justicia al exgobernador de Tamaulipas, pero tienen allá muy quitado de la pena a ALBERTO BERLANGA BOLADO. Del mismo modo, reclaman que Italia les entregue a TOMAS YARRINGTON, pero no tocan las inversiones que de éste cuida y maneja JUAN MIGUEL GARCIA GARCIA. ‘Ambos dos’, BERLANGA y JUAN MIGUEL, ocuparon la Secretaría de Obras Públicas en los sexenios de los hoy huéspedes de Tamatán y Sollicciano, respectivamente. En ese sentido, vaya cumpleaños 58 el que este martes ‘celebrará’ el exgobernador EUGENIO HERNANDEZ. Nacido un 17 de octubre, pero de 1959, el también exalcalde de Victoria y exdiputado federal por el distrito de la capital se encontrará con que pocos, muy pocos acudirán a saludarlo. No tiene celular y sus visitas están restringidas. Otro cumpleañero de este martes es mi compadre EUGENIO DELGADO GUZMAN, a quien enviamos abrazo afectuoso hasta su querido Monterrey. También mi muy querida comadre CONSUELO TERAN celebra su cumple, así como mi sobrino FABIAN BALANDRANO (de LICHIS HUERTA) y les enviamos sendos calurosos beso y abrazo. De la misma manera, aunque con retraso, vaya el saludo cordial a mi anfitrión en ‘Contacto’ de Matamoros CARLOS ARTURO GUERRA VELASCO, por su onomástico que celebró el sábado. Como mero dato anecdótico, registre que al II informe de JAIME ‘Pony’

RODRIGUEZ en Nuevo León el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO envió a otro presidenciable. Si recordamos que al de GARCIA CABEZA DE VACA en Tamaulipas vino MIGUEL OSORIO CHONG, a la vecina entidad mandó a AURELIO NUÑO. Y mire lo que son las cosas, pues en una de ésas y en la boleta electoral por la Presidencia de México en 2018 podría haber más suspirantes ‘independientes’ que candidatos soportados en franquicias electoreras. ¡Échele!: LOPEZ OBRADOR, MORENO VALLE/RICARDO ANAYA, ‘PEPE’ MEADE/‘PEPE’ NARRO y cualquier otro de la chiquillada que escape a las alianzas. Por los ‘independientes’ anote desde ya a MARGARITA ZAVALA, ‘El Pony’ RODRIGUEZ CALDERON, ‘El Jaguar’ RIOS PITER, PEDRO FERRIZ JR. y un par más que podría pasar los exagerados filtros del INE para los 85 que buscan esa opción. En cambio, una muy mala noticia para los mexicanos es que CARLOS SLIM HELU, ese gran empresario, dechado de talento para hacer negocios, altruista, filántropo y con harta bonhomía, ya no es el personaje más adinerado del mundo, sino que cayó al sexto lugar. Según la revista ‘Forbes’, la fortuna del socio de CARLOS SALINAS pero cuatacho de LOPEZ OBRADOR apenas anda en los 54 500 millones de dolarucos. Lo cierto es que no hay mexicano que pueda amenazar al dueño de Telmex, Telcel y muchas otras empresas como el número uno de los multimillonarios en nuestro país. En tanto y leyendo a mi amigocha MARTHA ISABEL ALVARADO, ahora resulta que el exalcalde de Victoria GUSTAVO CARDENAS se ‘indigna’ porque se le señala su amasiato (comercial y electorero) con los exgobernadores TOMAS YARRINGTON, EUGENIO HERNANDEZ y EGIDIO TORRE. En el gobierno de YARRINGTON fueron harto beneficiados los negocios de GUSTAVO, tanto en el suministro de gasolinas por ‘Japalma’ como en hospedajes y banquetes en ‘Las Fuentes’. Con EUGENIO tuvo el buen tino de denunciar la complicidad del entonces candidato priísta a la gubernatura con quien dejaba el gobierno, al denominarlos ‘la banda del cemento y el asfalto’, aunque a pocos días de la elección guardó ‘prudente’ y oportuno silencio. Su propia familia desde Matamoros aseguraba que en esa elección del 2004, tan solo por no hacerla de tos por los resultados que lo derrotaban y hacían ganador a GEÑO, el dueño de ‘Don Jorge’ se embuchacó $50 millones. En el ‘gobierno’ de EGIDIO fueron millonadas las que se pagaron en ‘Don Jorge’ y ‘Las Fuentes’, así como evidentes las negociaciones de GUSTAVO con el PRI de ‘La Morsa’, primero para que se diera el famoso ‘8 de 8’ y

"Qué me cuentas a mí que sé tu historia". Se nos agota el espacio, de modo que sin más razón que la simple vanidad hacemos paréntesis para agradecer a los distintos medios (impresos y electrónicos) que nos hacen el favor de dar hospedaje a nuestros pergeños. En especial a mi amigo TEMO FLAMARIQUE, cuyo portal 'Nota Tamaulipas' nos eleva el ego a la enésima potencia. En ese sentido, permítasenos presumir que tan solo para la columna del pasado viernes ("Ahora acalambran a Egidio"), rebasamos los 60 mil lectores. Rogamos por supuesto la disculpa por esta levantada de cuello que nos damos, pero si algo alimenta en este mundo de los 'emborrona cuartillas' (dirían los periodistas de antes) es justamente la vanidad. ¡¡Yeeeiiii!! Finalmente, vaya demostración de fuerza la que este sábado dio en Río Bravo el diputado federal EDGAR MELHEM al presentar su 'informe legislativo'. Sus panegiristas hablan de 2 mil personas… de todo el estado. Incluyendo los alcaldes CHUCHIN DE LA GARZA, de Matamoros, y el anfitrión JUAN DIEGO GUAJARDO. Robaron cámara FELIPE SOLIS, subsecretario de Gobernación; CESAR CAMACHO, líder camaral, y 'El Paquetito' BALTAZAR HINOJOSA, de presentación innecesaria. No divisamos a los alcaldes priístas OSCAR ALMARAZ y MAGDALENA PERAZA, de Victoria y Tampico, respectivamente. También brilló por su ausencia el exgobernador EGIDIO TORRE, padrino de EDGAR MELHEM en sus más recientes aventuras públicas y legislativas. Si ésa es la 'fuerza' para impresionar a la cúpula tricolor y buscar que por lo menos lo acomoden en la fórmula senatorial, de verdad que el PRI en Tamaulipas está empinado. Por hoy es todo. Mañana será otro día. P.D.- A ver. A ver. ¿Qué alto funcionario de la UAT es señalado como protector del presunto delincuente al que la PGR echó el guante la semana pasada como autor de secuestros en esta capital? De esas 'desapariciones forzadas' por las que ahora se purgarían penas hasta de 60 años. Y las malas lenguas de la gente buena aseguran que la protección superior tiene que ver con pesos y centavos.