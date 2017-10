Tinta Negra

Alfredo Guevara – Cuestión de medición

Desde luego que no compartimos, en nivel de merecimientos, algunos de los nombres que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO diera a conocer en su tradicional rueda de prensa de los lunes. Y no es que estemos en contra de que algunos o algunas sean tomadas en cuenta como prospectos para el senado de la república, pero siendo realistas, no todos tienen derecho a ese cargo de elección popular. Si bien ya no existe un jefe político en el Estado, que sea quien imponga al candidato, como ha sucedido en los últimos sexenios, tal y como lo afirmó GUAJARDO, el PRI debe abrirse para recoger la opinión de las bases, sectores y organizaciones del Partido. Aun no se sabe que método se usará. Tampoco qué requisitos deben cumplir, pero insistimos, si lo que se quiere es enviar un mensaje de renovación del Partido, de claridad y transparencia en el proceso de selección, lo ideal es que sea con seriedad y objetividad. No tenemos nada en contra, insistimos, de que legisladoras federales como YAHLEEL ABDALA, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE e incluso MONSERRAT ARCOS VELAZQUEZ o MARIA ESTHER CAMARGO sean tomadas en cuenta, dentro de la cantera que tiene el PRI, como prospectas a senador, cuando no todas tienen la experiencia, los años de militancia y el conocimiento para ese cargo de elección popular. Sin ser machistas ni mucho menos, pero si valorando el trabajo que han hecho en el Revolucionario Institucional, habrá que mencionar algunos aspectos que el Partido, debería tomar en cuenta, como mínimo. Un ejemplo de los que mencionó GUAJARDO MALDONADO, lo es ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO. De la carrera política que le conocemos hasta ahora, ha sido presidente del CDE del PRI, dos veces diputado federal por el 05 y 06 distrito con cabecera en Victoria y Mante, respectivamente, legislador local, presidente de lo que fue la Gran Comisión del Congreso local, alcalde de la capital del estado y otros. Desde luego que CÁRDENAS DEL AVELLANO tiene los méritos como los requisitos para ser tomado en cuenta, como prospecto al senado de la república. Si bien los tiene también EDGARDO MELHEM SALINAS, no hay punto de comparación con el trabajo realizado por CÁRDENAS DEL AVELLANO. Y si de comparaciones se trata, aunque nunca son buenas, con el trabajo realizado por ABDALA CARMONA, DEL CARMEN GUILLEN VICENTE y ARCOS VELÁZQUEZ van un paso atrás que CÁRDENAS DEL AVELLANO. Por eso insistimos en que el PRI tendrá que valorar éstos y otros aspectos antes de tomar una decisión que bien puede generar inconformidad entre los cuadros del Partido, sobre todo ahora que no existe un jefe político al que se le tenga que rendir cuentas o pedir permiso para decidir. Si realmente el PRI desea empezar a recuperar terreno, la oportunidad la tendrá en los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular en Tamaulipas, de otra forma, tendrá que irse acostumbrando a ser oposición.

LOS MANCHADOS

Finalmente, diremos que Tamaulipas tendrá tres candidatos a la Presidencia de México, pero por la vía independiente. Se trata de EDUARDO SANTOS DÁVILA, de quien si la memoria no nos falla, llegó a formar parte de las filas del Partido Acción Nacional. También va por la presidencia ANTONIO ZAVALA MANCILLAS y GERARDO MARTÍNEZ estaba en veremos, toda vez que tenía documentos pendientes por entregar al Instituto Nacional Electoral, de ahí que no se le haya entregado su carta como aspirante. Como prospecto al senado de la república vía independiente, va LUIS GERARDO HINOJOSA TAPIA, en tanto a a diputado federal por el distrito 05 con cabecera en Victoria, el empresario FRANCISCO ARELLANO CONDE. Por el distrito 08 con cabecera en Tampico MAGDALENO MORALES VALADEZ y JUAN JESUS ANTONIO MANZUR OUDIE, mientras que en el 07 de Ciudad Madero HERIBERTO SANTILLAN y GUSTAVO BARRAGAN NUÑO. El plazo que establecía la convocatoria concluyó la noche de este lunes y esos serán los que andarán en la búsqueda de apoyo ciudadano por espacio de 60 y 90 días, dependiendo del cargo de elección popular, al que aspiran. Desde luego que no es la cantidad de prospectos que se esperaba, pero todo parece indicar que donde el número será bastante elevado, es en cuanto a las presidencias municipales que estarán en juego, con todo y que algunos alcaldes en funciones, buscarán reelegirse en el puesto. En fin.

alfredoguevara0@gmail.com