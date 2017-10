Humo Blanco

Clemente Castro González – Hay intereses no amigos

En efecto, “en política no hay amigos que valgan solo intereses”, según lo establece la frase de uso común que, acorde a los estudiosos, es una adaptación de expresado por el británico, HENRY JOHN TEMPLE, mejor conocido como Lord PALMERSTON.

Según el registro, con sentido de práctico, el personaje habría dicho: “No tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra obligación es vigilarlos”.

Por supuesto que se refiere a los asuntos económicos y el manejo del poder.

Viene al caso por lo que sucede al ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, preso en el CEDES Victoria, desde el pasado seis de éste mes y con posibilidades de ser extraditado a los Estados Unidos en donde es reclamado por la justicia del vecino país para que responda tres ilícitos de los que se le acusa.

Sucede que, en su momento, el ex jefe del ejecutivo, sirvió al Partido Acción Nacional (PAN) y sin duda, al organismo donde aún milita el Revolucionario Institucional (PRI).

Habrá que recordar el sesgo de ocho mandatarios del tricolor, en apoyo a FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, cuando competía por la presidencia de la República, en unos comicios muy apretados, en los cuales el abanderado priista, ROBERTO MADRAZO PINTADO no levantó y, en la recta final, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, apoyado por varios institutos, se perfilaba para ganar la contienda, seguido muy de cerca por CALDERÓN.

Ante ello, desde el gobierno federal se implementó un operativo para sumar votos a la causa panista y en esa maniobra se involucró a HERNÁNDEZ FLORES.

Tal adhesión, por “debajo del agua”, permitió que Tamaulipas se pintara de azul luego de que se sumaron votos priistas al candidato panista para cerrar el paso al “Peje” y llevar a FELIPE a “Los Pinos”.

Para la posteridad quedó aquella llamada telefónica de PEDRO CERISOLA WEBER, en aquel entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del foxismo, cuando se comunicó con su aliado coyuntural.

“Muy agradecido; te sobregiraste gobernador”. Sostuvo CERISOLA desde el otro lado de la línea, al conocerse los resultados de la votación.

Ya con la posibilidad del regreso del PRI a la presidencia, toda vez que grupos de interés apuntalaron la candidatura del entonces gobernador mexiquense, ENRIQUE PEÑA NIETO, se sabe que HERNÁNDEZ FLORES fue uno de los gobernadores que mayor promoción hizo del abanderado tricolor y ello incluyó fuerte financiamiento para la campaña de su compañero de partido.

De hecho se pensó, una vez concluida su gestión, que EUGENIO podría ir a un cargo en la administración pública federal y hasta se habló de anclar en PEMEX.

Sin embargo, pasó el tiempo y las posibilidades del regreso del político tamaulipeco a un alto puesto no se concretó. Es de esperar que, la administración de PEÑA no quisiera sumar mayores críticas a su gestión, ya que HERNÁNDEZ FLORES, junto a los ex gobernadores, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y MANUEL CAVAZOS LERMA, fueron atacados por el gobierno calderonista, en plena campaña para la sucesión presidencial, acusados de tener vínculos con grupos criminales.

De cualquier manera, las buenas relaciones de EUGENIO con la administración federal y con PEÑA en lo específico, se evidencia en los no pocas delegaciones que consiguió para sus amigos.

Sólo a manera de muestra ahí siguen sus cuñados, AURELIANO SALINAS en PROFEPA y JUAN MANZUR ARZOLA, en ISSSTE, al igual que su cuate ROBERTO HERNÁNDEZ BÁEZ en el IMSS, entre otros.

El punto es que puede darse el caso que mediante acuerdos políticos se determine proceder en contra de algún integrante de la clase política cuando deja de ser útil.

Sin el ánimo de minimizar los cargos que se imputan al detenido, es entendible que sus acusadores actuaran estratégicamente al grado de acumular pruebas y hacer los amarres pertinentes en la esfera del poder.

Puede ser que con la detención de EUGENIO se le este haciendo un buen servicio a PEÑA, al cortar un compromiso que pudo volverse incómodo.

Ni más ni menos que “en política no hay amigos solo intereses”.

A propósito del tema, ayer estuvo el ex mandatario en audiencia en la cual se le notificó los delitos que se le acusas, mismos que son la base para lo referente al proceso de extradición.

EL juez RAYMNDO SERRANO, en audiencia pública, le informó sobre los defensores de oficio a que tenía derecho pero el ex gobernador no estuvo de acuerdo y pidió la presencia de sus abogados por lo que la audiencia se pospuso para éste día a las 9:00 horas.

AL CIERRE

Toco el turno de estar con los diputados para la glosa del Primer Informe gubernamental, a los secretarios GERARDO PEÑA FLORES y HÉCTOR SALAZAR ESCOBAR, de Bienestar Social y Educación, en forma respectiva.

El primero acudió a comisiones y ponderó logros acribillando con cifras a los legisladores, mientras que el segundo hizo lo propio pero ante el pleno.

Si nos atemos a lo expresado por los ministros y a los diputados a modo, en general todo va muy bien.

El asunto es que los profesores sobrellevan la situación pero no dejan de estar inconformes debido a una serie de disfunciones que se han dado.

Rotación, falta de pago en programas específicos que implican dar más tiempo en los planteles, ausencia de interlocución con los jefes y hasta la novatez y despotismo que presentan algunos mandos enquistados en la nómina con sueldos bastante decorosos.

Del distinguido visitante para los escuchas sólo aciertos, éxitos, avances y la vista puesta en el futuro para innovar, aterrizar a plenitud la Reforma Educativa con el sello tamaulipeco y cosas por el estilo, sin faltar las millonadas invertidas en becas y el gran acierto de la escuela de verano.

En ese tenor se dio la comparecencia previa, en la cual PEÑA FLORES se lució con los parques de barrio, centros de bienestar social y paz, centros juveniles y muchas cosas más, orientadas a “reconstruir el tejido social”.

Ni que decir de los comedores comunitarios que apuntan a bajar los índices de pobreza alimentaria, sin dejar de lado lo de las multicitadas despensas.

Desde luego que salió lo del expediente social único y el programa de inglés en el que participan más de 11 mil alumnos y con el que, a decir del compareciente, se están ahorrando 90 millones de pesos (muchos días de éstos).

Habrá que señalar que entre las coincidencias que tienen los dos altos funcionarios que estuvieron con los legisladores es que ambos podrían estar en la antesala de dejar sus cargos.

Los disque enterados ven a GERARDO en la antesala de la contienda por un espacio en el senado mientras que a HÉCTOR lo ubican en la competencia por la alcaldía Matamoros, a la que igual aspira el diputado, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.