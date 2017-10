Podría estar involucrado ex alcalde de Tampico en construcción de torres

Por Alfredo Guevara

La acusación que existe en contra de dos ex funcionarios del Ayuntamiento de Tampico es un tema de ley como de ordenamiento territorial, que proviene de una denuncia y participación ciudadana, en el que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) determinará si hay necesidad o no de llamar a quien fuera alcalde de esa población en el sur del Estado.

El subsecretario de ordenamiento territorial en el Gobierno de Tamaulipas Narciso Villaseñor convino en la necesidad de que la población que se sienta agraviada por éste y otro tipo de hechos en todos los ámbitos, que haga uso de la denuncia, contra todo aquello que le aqueja o comprometa sus derechos.

Al arribar a sus oficinas, ubicadas en la torre Bicentenario precisó que en ninguno de los 43 municipios de la entidad hay intocables en el tema de ordenamiento territorial, por considerar que esto debe ser por ley, que si bien no se solía hacer por voluntad política, ahora se podrá actuar en base a la legislación de la materia.

“Pienso que si se estuvieran haciendo las cosas bien no se llegaría a esto, es cierto, los municipios tienen su propia autoridad, presentan sus programas de ordenamiento territorial y de crecimiento urbano que nosotros avalamos y lo revisamos que estén congruentes” apuntó.

Recordó que los ayuntamientos puede tomar decisiones, aunque dependencias relacionadas con el ordenamiento urbano y territorial, están en condiciones de revisar y revertirlas de acuerdo a lo que establece la ley.

La Ley General de Asentamientos Humanos deja el juego en un ámbito parejo de información, de campo de acción y de interacción de la Legislación para que no sucedan nuevamente, para que se detengan irregularidades, para que se detenga todo lo que de alguna manera se ha dejado pasar, subrayó.

Insistió en que la detención del ex director de obras públicas y quien fuera el subdirector de planeación en la pasada administración municipal de Tampico, presuntamente por la construcción de torres de departamentos sin tener los permisos correspondientes, fue producto de la denuncia ciudadana, en la que no descartó posible responsabilidad al ex alcalde Gustavo Torres Salinas.

“No lo sé, ahí es un tema estrictamente de procuración, yo pienso que lo tiene, que no una acusación que haya nacido de los escritorios de los hoy involucrados, pienso que haya nacido de una petición de quién en ese momento era munícipe en ese momento” señaló.