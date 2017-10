Tinta Negra

Alfredo Guevara – Método y consulta

Este fin de semana, habrá sesión del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El encuentro lo va a presidir ENRIQUE OCHOA REZA presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Al encuentro, irá SERGIO GUAJARDO MALDONADO en su carácter de consejero nacional y presidente del Partido en Tamaulipas, además de otros tamaulipecos que también forman parte del organismo en el país. Irán a una sesión, en la que entre otras cosas se determinará la forma en que el PRI participará en las elecciones federales del 2018, en las que se elegirá Presidente de México, Senadores de la República, Diputados federales y, en el caso concreto de Tamaulipas, como en otras entidades del país, la elección o reelección de alcaldes. Sin bien uno de los temas que estarán bajo la mesa de la discusión será el que tiene que ver con una eventual coalición con otros partidos políticos, las opiniones están divididas. Por principio de cuentas, habrá que decir que el proceso eleccionario del próximo año es inédito, especial, único por el escenario político electoral que impera, en el que por primera ocasión aparece la figura independiente para la presidencia del país. A reserva de que sea confirmada o modificada la hipótesis, el PRI tiene pensado ir en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, no descarta la posibilidad de que se incluya al de Nueva Alianza e incluso, en algunas entidades del país a Encuentro Social. Sin embargo, por la misma especialidad de la elección, dentro de los consejeros nacionales del PRI, hay quienes consideran dos cosas; una de ellas, que el Revolucionario Institucional debe ir solo al 2018, con un candidato presidencial externo como el Secretario de Hacienda ANTONIO MEADE o el ex rector de la UNAM JOSÉ NARRO. La otra, es que más de uno está plenamente convencidos de que el PRI, sólo no gana, sobre todo, la presidencia del país. Senadores, diputados federales y alcaldes, no necesariamente requieren de la alianza. A la par de ello, diremos que el PRI tendrá que definir los mecanismos de selección de candidatos, en donde GUAJARDO MALDONDO adelantó la posibilidad de que se retome el de consulta a la base. No obstante, habrá que decir que a SERGIO se le pudo haber salido ese término, por todo lo que implica un proceso de selección de esa naturaleza, en materia de logística, organización y otra serie de aspectos económicos. Y es que, la realidad de las cosas, es que las finanzas del Revolucionario Institucional ya no serán tan onerosas, como para la organización de todo lo que implica un proceso de consulta a la base, desde el punto de vista organizacional, sin tomar en cuenta que dicho método, no a todos deja contentos. Una consulta a la base, implica gastos. Si bien los que quieran participar en el proceso interno tendrán que aportar cierta cantidad, habrá que decir que las condiciones ya no son las mismas, aunque pudiera haber una democracia más a la vista, sin tendencias ni dedazos hacia tal o cual prospecto. Aparte habría que mandar hacer boletas, instalar mesas receptoras de voto y un sinfín de actividades para finalmente definir los candidatos que insistimos, no a todos dejará contentos. Ese y otros temas serán abordados en el Consejo Político Nacional del PRI, como el hecho de cumplir con la paridad de género en candidaturas y cederle el espacio o porcentaje que le corresponde a los jóvenes en cuanto a cantidad de cargos de elección popular. Todo lo que se acuerde en esa instancia nacional, tendrá que aterrizar en cada una de las entidades, de ahí que en esta Capital, se tenga programada la sesión del Consejo Político Estatal, en hora y lugar por definir. Habrá que esperar. Por lo pronto, quienes están al frente del PRI tendrán un reto por demás importante y dependiendo del triunfo o la derrota, podría determinarse si continúan o dejan los cargos. La elección de 2018, debe representar para el PRI el inicio de la recuperación de espacios como de credibilidad que sea ha ido perdiendo, desde lo más alto, hasta lo más bajo. Textualmente, desde la presidencia de la república, hacia síndicos y regidores. De volver a perder la Presidencia de México, tardaría más años que los que duró el Partido Acción Nacional en los pinos, para regresar a donde se encuentra actualmente. En fin

