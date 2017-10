Condona Estado adeudos fiscales a propietarios de moto

Por Alfredo Guevara

Quienes adeudan derechos de control vehicular, por la propiedad y uso de motocicletas en sus diferentes modalidades, sólo pagarán 490 pesos por actualizar su situación en el padrón de contribuyentes, recibiendo la condonación del cien por ciento de años anteriores.

Más que de un tema recaudatorio, lo que se pretende es que todo propietario de motocicleta actualice sus datos en lo que resta del año, ya que a partir de enero de 2018 vendrá una revisión exhaustiva de ese tipo de unidades en todo el Estado, adelantó Arturo Soto Alemán.

El Subsecretario de Ingresos en el Gobierno del Estado, consideró que el acuerdo gubernamental, permite realizar el pago de los derechos de control vehicular de 490 pesos y adicionalmente de 200 (en números cerrados) para obtener la placa de este año, condonando al cien por ciento los demás adeudos.

“La intención es que todos los propietarios de moto actualicen su información en el padrón de contribuyentes, para que de esa manera estén plenamente identificados y sepamos quienes andan arriba de ese tipo de unidades en el Estado” apuntó.

Y es que, según el funcionario estatal, muchos de los delitos que se cometen en los diferentes municipios de la entidad se cometen usando una motocicleta, de ahí la importancia de tener un registro de los propietarios, para que quienes no aproveche esta oportunidad, puedan ser sujetos de una revisión.

Soto Alemán recordó que muchos propietarios de moto, tienen adeudos por encima de lo que actualmente vale la unidad, de ahí la importancia de que se acerquen y paguen únicamente 490 pesos por derechos de control vehicular, reciban la condonación del rezago de años anteriores y 200 por la placa 2017.

Insistió en que, de lo que se trata, es que todo mundo que use una moto esté identificado, tomándose en cuenta dos aspectos fundamentales, uno que no se sabe a ciencia cierta cuántas unidades de ese tipo circulan en el Estado y la segunda que no todas están a nombre de quien la trae.

Una vez terminado agotado el acuerdo gubernamental, el paso siguiente será una revisión exhaustiva de las unidades a partir de enero de 2018.