Tinta Negra

Desde luego que la renuncia de MARCIA LAURA GARZA ROBLES a la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, no como magistrada, causó revuelo entre actores políticos y electorales. Caso contrario sucedió con la elección de RENÉ OSIRIS SANCHEZ RIVAS como presidente, producto de la experiencia, capacidad y conocimiento en la materia jurisdiccional. Lo conocimos cuando fue consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas. Nos lo volvimos a encontrar como presidente del Consejo Municipal Electoral en Victoria y de una u otra forma llegó a estar vinculado en el Tribunal. Acudía con regularidad a las sesiones de pleno, como observador. Formó parte del listado de aspirantes al cargo de magistrado, que durante meses permaneció en el Senado de la República, donde al final de cuentas se decidió porque ocupara el espacio que había dejado LUIS ALBERTO SALEH PERALES en el mes de abril, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Nuevo León, le revocara su nombramiento, por haber tenido cargo directivo en el Partido Acción Nacional en los últimos seis años, previos a su designación. Diremos que la magistrada GARZA ROBLES, había asumido la presidencia del Tribunal Electoral, a propuesta de su compañera EMILIA VELA GONZÁLEZ, el pasado 21 de noviembre de 2015, es decir, iba a tener dos años en ese puesto. Y aunque le quedaba todavía otro por el periodo para el que fue electa, finalmente no lo terminará, en la presidencia, aclarando. De manera paralela también se dio la renuncia de quien fungía como Secretario General, en la Dirección Administrativa, Unidad de Transparencia y Oficialía de Partes, evidenciando que las cosas no andaban bien. A la magistrada MARCIA nos tocó en más de una ocasión cuestionarla por el resultado de las sentencias, pero hasta ahí. Ya la conocíamos también, porque llegó a formar parte del Tribunal Electoral en los tiempos de la otrora magistrada que si bien lleva el mismo nombre, es todavía más largo con todo y apellidos. Nos decían que GARZA ROBLES era dura, estricta y firme en sus decisiones, en lo económico como en lo personal. Bien o mal, le dio su lugar a quienes representan a los medios de comunicación y cubren las sesiones del Tribunal Electoral. Esperamos que así siga. Con excepción de la presentación de su renuncia a la presidencia, no como magistrada insistimos, no hizo nada en lo oscurito, como lo llegó a hacer MIGUEL GRACIA RIESTRA cuando fungió como presidente de dicha instancia jurisdiccional, por aquello de que acostumbraba convocar a las sesiones hasta entrada la noche, en más de una ocasión. Aunque MARCIA regresará a su encomienda como magistrada del TEET, no está descartada la posibilidad de que antes de que concluya su periodo, se dedique a otra cosa. Habrá que esperar.

LOS MANCHADOS

Quienes forman parte del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, tendrán testimonio del oso que hizo el “come galletas” de su representante durante la última sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y es que, SAMUEL CERVANTES PÉREZ ya no va solo, lo acompaña un equipo de comunicación social del CDE del PAN, que si bien da cuenta del trabajo que realiza el Consejo General durante las sesiones, también le graba las intervenciones de su representante. Habrá que decir, que se trata de una persona que generalmente se “reserva” dar declaraciones a medios de comunicación, pero interviene en las sesiones para evidenciar la falta de comas, puntos, encisos y demás errores que el Secretario Ejecutivo EDGAR IVAN ARROYO VILLARREAL comete en la elaboración como lectura de los proyectos de acuerdo. En la sesión ordinaria, CERVANTES PÉREZ se quejó de que en la última reunión de trabajo, no se le informó del día en que se explicaría a los representantes de los partidos políticos, del uso del dispositivo móvil que tendrían los candidatos independientes para recabar el respaldo ciudadano. Sin embargo, la consejera TANIA GISELA CONTRERAS le respondió, diciéndole que la reunión se había celebrado hace una semana, 18 de octubre para ser más precisos, a las 13:00 horas en la misma sala de sesiones, y hasta le puso a disposición de SAMUEL el acuse de recibo, con fecha 17 de octubre a las 10:19 horas, con la firma de la persona que lo recibió. Así o más enterado. En fin.

