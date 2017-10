Martha Isabel Alvarado – Tres minutos de realidad

.-Senadora aborda Tema violencia

.-Pide más apoyo para Tamaulipas

.-AMLO y su planB de La Chingada

.-En RB, PAN tiene buen prospecto

¡Vaya!, hasta que una de las Senadoras del PAN se dio por enterada de que la crisis de violencia en la zona norte de Tamaulipas, sobre todo en Reynosa, se ha recrudecido.

Se trata de ANDREA GARCÍA GARCÍA, que hizo uso de la Tribuna del Senado para pedir una intervención más enérgica del gobierno federal, en coordinación con el estado.

Ello sucedió en la sesión del 24 de octubre pasado, pero quizá, porque la Senadora García tiene un mal Jefe de Prensa, o ni siquiera tiene, el hecho pasó desapercibido.

No le hace que haya sido con mala entonación y con los nervios propios de su novatez. El hecho es que la Senadora García leyó “un Punto de Acuerdo a favor de Tamaulipas”, consistente en cuatro cuartillas, algo que no ha hecho ningún otro legislador del PAN.

La intervención de García García en la llamada ‘Tribuna más alta de la Patria’ duró apenas 3 minutos con 29 segundos, pero algo es algo, considerando que la otra Senadora tamaulipeca, su compañera SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, hace como que no pasa nada, y anda cortando listones en exposiciones de pintura.

Capaz que dirá doña Sandra Luz, que los Senadores del PRI por Tamaulipas, CARLOS ROMERO DESCHAMPS y MANUEL CAVAZOS LERMA, ni listones cortan, y ella está haciendo ‘algo’.

Por otro lado, llama la atención, que por primera vez, el ‘dueño’ de Morena, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR hable de un plan “B”, por si no gana la Presidencia de México en 2018.

Raro en él, que siempre ha pregonado, en forma categórica, que será el próximo Presidente de este país, y que acabará con lo que él llama “la mafia del Poder”.

En un adelanto del nuevo documental sobre su vida, titulado “Esto Soy”, el cual corre a cargo del productor EPIGMENIO IBARRA, mismo que será presentado en breve, AMLO describe su plan B:

“Si nos gana la mafia, o la gente no decide, yo no volvería a ser candidato a nada. Seguiré luchando hasta que muera por mis ideales, pero no actuaría como líder del movimiento, ni me permitiría que me consideraran dirigente moral. Yo pasaría a ser un militante más, dedicado a otras actividades”, refiere.

Ya dijo López Obrador, que si no gana en 2018, se irá a ‘La Chingada’, su finca ubicada en Palenque, Chiapas.

A propósito de Morena, trascendió que ese Partido ha reiterado la invitación a RIGOBERTO GARZA FAZ, para contender por la alcaldía de Reynosa. Ya aportaremos más detalles.

En el CDE del PRI, hoy no se dará la conferencia de prensa de los lunes, ya que su titular SERGIO GUAJARDO MALDONADO viaja este día a la Ciudad de México para asistir a una audiencia con el nuevo líder nacional de la CNC, ISMAEL HERNANDEZ DERAS.

Este sería el segundo cargo del CEN del PRI que ocupa HERNANDEZ DERAS, ya que en diciembre del 2016 fue designado delegado en el Estado de México.

Mientras tanto en Tamaulipas el PRI sigue sin delegado, desde la fugaz incursión de JOSE MURAT CASAB por estas tierras.

Por lo visto, es nula la capacidad de gestión de RAMIRO RAMOS SALINAS, para solicitar un delegado, no obstante su designación como Sub Secretario de Operación Política del CEN del PRI, en enero de este año.

En Río Bravo, hoy a las 9 de la mañana habrá una conferencia de prensa que ofrece el gerente general de la Comapa, RAUL GARCÍA VIVIÁN, misma que tendrá lugar en el salón de Actos del Sindicato de esa dependencia.

A querer o no, el trabajo que ha desarrollado hasta ahora García Vivián al frente de ese organismo, le ha dado un posicionamiento como el mejor prospecto del PAN para buscar recuperar la alcaldía riobravense en 2018, actualmente en manos de JUAN DIEGO GUAJARDO, quien de septiembre para acá ha causado polémica con su bailecito de “I’ will survive” y otros escándalos.

CONTRAFUEGO: ‘La insoportable frivolidad política’.

Hasta la próxima.