Martha Isabel Alvarado – Pepenadores en acción

.-Morena, fortalezas y debilidades

.-‘Pepenan’ cuadros de PRI y PAN

.-Abre “Chuma”, Oficina de Enlace

.-EHF deja de lado abogados caros

Según lo manifiesta ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Morena ha avanzado considerablemente en la integración de sus Comités en los distintos estados y municipios del país, de modo que allí radicará su fortaleza para ganar la elección presidencial de 2018.

“Celebro que ya tengamos un Comité de Morena en más del 91.34 por ciento de las 68 mil 112 secciones electorales del país, es decir, están participando 845 mil 139 ciudadanos, que trabajan voluntariamente en ejidos, comunidades, rancherías, pueblos, barrios y colonias de toda la República”, manifiesta AMLO.

Sin embargo, sabido es que en estados del norte del país, como Tamaulipas, Morena presenta evidentes debilidades.

De modo que a estas alturas, sus dirigentes y representantes ya andan en la ‘pepena’ de cuadros de otros Partidos Políticos que impliquen rentabilidad política, para ungirlos como candidatos en 2018, sobre todo a las alcaldías.

Tal sería el caso de VERONICA SALAZAR VAZQUEZ que participó como candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros en 2016, y logró contabilizar 65 mil 043 votos, nada despreciables.

Según ha trascendido, “Vero”, como le llaman sus amigos, ha recibido una invitación de Morena para que sea su candidata a la alcaldía matamorense en 2018, por conducto del ex diputado local JOSE RAMON GÓMEZ LEAL, El Guachacolito.

Sin embargo se sabe, que el Partido Acción Nacional trataría de evitar que Verónica Salazar emigrase a Morena, ofreciéndole la candidatura a diputada federal del 4º. Distrito, que muchos consideran ‘apartada’ para el Secretario de Educación, HECTOR ESCOBAR SALAZAR.

Como aquí lo hemos señalado, otro de los cuadros que estaría ‘enamorando’ Morena, sería el ex diputado local del PRI, RIGOBERTO GARZA FAZ, con miras a ungirlo candidato a la alcaldía de Reynosa.

Lo cual, de concretarse, añadiría ‘sabor’ a la disputa por la silla donde ahora despacha la panista MAKI ORTIZ, en calidad de alcaldesa ‘part-time’, toda vez que radica en el Valle de Texas.

¿Se imaginan lo interesante de un ‘match’ entre RIGO GARZA FAZ por Morena, JESUS MA. MORENO IBARRA por el PAN y ERNESTO ROBINSON TERAN por el PRI?. Conste que hablamos de imaginar.

Por cierto, el diputado local ‘CHUMA’ MORENO ya abrió las puertas de su oficina de gestoría, ubicada en la calle Victoria con Boulevard Morelos, en la colonia Rodríguez.

Se trata de una oficina espaciosa, en la que el diputado panista y su equipo ofrecerán servicios gratuitos de Asesoría Jurídica, Servicios Médicos, Internet, así como clases de inglés, computación y oratoria para los jóvenes.

Vaya ‘debut’ que tuvo CIRO ANDRES IBARRA como vocero de “Chuma”, pues ya no hallaba en qué palo treparse para lograr que los compañeros reporteros y corresponsales ‘aguantaran vara’ en la espera de su patrón, que demoró poquito más de una hora en llegar a ‘cortar el listón’.

Tras dos conatos de abandonar el lugar por parte de la raza reporteril, el flamante comunicador social libró el incidente, y hasta les ofreció lonches del “Subway”, a manera de ‘premio’.

Por cuanto hace al caso del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, llama la atención el cambio de Defensores que este ha realizado, dejando de lado al Despacho de ANTONIO COLLADO MOCELO y Asociados. ¿Acaso por falta de dinero?.

La hermana del ex gobernador, SUSANA HERNANDEZ FLORES, no ha dicho una sola palabra del asunto en la Tribuna del Congreso Local, como seguramente tampoco lo haría su compañero de bancada CARLOS MORRIS TORRE, si acaso “le llegara la hora” a su Tío, ex gobernador también. Claramente, son diputados-becarios.

Tanto que dijo, textualmente, el comunicador PEDRO FERRIZ DE CON que contaba con un ‘ejército’ con el que podría reunir, en dos días, las 866 mil firmas que solicita el INE a los candidatos presidenciales independientes, y resulta que no aparece entre los primeros tres lugares de acopio, que ocupaban (hasta ayer al mediodía) MARGARITA ZAVALA, JAIME RODRIGUEZ CALDERON y MARICHUY PATRICIO.

CONTRAFUEGO: Alegan ‘App-endejamiento’ del sistema.

Hasta la próxima.