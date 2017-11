Marco A. Vázquez – Altar de muertos

Dos cosas son imposibles de recuperar, el tiempo y la vida, cada segundo que se desperdicia, cada minuto que se nos va en nada es un tiempo que no volverá, que lo podemos considerar muerto y, ciertamente, los muertos ya no regresan.

En ese sentido habrá que decir que en este México lindo y querido se está cometiendo un genocidio, se cuentan por millones los jóvenes que no van a la escuela y no trabajan, los llamados ninis, los que desperdician su tiempo, los que mueren y matan un poco a este país, precisamente, por no hacer nada.

Lo más peligroso para el pueblo es que los ninis suelen ser una minoría en comparación a los jóvenes que no tienen vida, que ven pasar el tiempo sin divertirse, sin gozar de situaciones propias de su edad, que no pueden ir a una disco, a una cena o simplemente no puede dar el rol sin temor a que algo les suceda.

Todavía más, los adultos y los niños pasan por la misma situación.

Por eso es que este México parece un lugar propio para una fiesta de Halloween o, si usted es muy mexicano, propio para construirle un altar, está muerto en vida y por si ello fuera poco con su economía estancada o en franca caída porque sus políticos están llenos de ambiciones y son muy dados a generar caos para ganar votos sin importar el costo económico que ello implique.

A la fecha y por necesidad de trabajo los únicos que se mueven en este país, con singular alegría, son los políticos, quienes sueñan con ocupar un cargo relevante en la futura administración federal y otros que quieren a ocupar las presidencias municipales, una curul en el Congreso o un escaño en el Senado de la República.

Tampoco crea que lo hacen tan frenéticamente como en épocas anteriores, al contrario, se mueven más en el facebook, twitter que en territorio, solo en la medida que la discreción los pueda cobijar hacen eventos, hoy nadie se quiere exponer porque saben que es peligroso.

Exacto, en este momento solo puede ver en la calle a los que se sienten más muertos que un difunto, diría la Chimoltrufia, a los políticos que por su incapacidad o su deslealtad ya se pueden dar por muertos para el próximo trienio, es decir, que a menos que convenzan que ganarán sin problemas sus partidos no volverán a postularlos.

¿Qué habrá de pasar?, es algo que a la fecha nadie sabe, los que conocen del tema afirman que esta lucha para pacificar el país va para largo, que incluso es posible que en pleno proceso electoral veamos problemas de violencia, que faltan muchos años para que los resultados sean tangibles, lo que en pocas palabras significa que pasará el 2018 y es probable que continuemos igual o peor.

En lo local no somos una excepción a las condiciones nacionales, se ve a una autoridad que pretende enfrentar los hechos de violencia pero para desgracia nuestra el daño en las estructuras de seguridad es bastante, los políticos del pasado hicieron casi nada al respecto y por lo tanto la situación no va a cambiar a la velocidad que el pueblo lo desea.

Si, también tiene razón, en mucho Tamaulipas sigue dependiendo del gobierno federal en ese aspecto de seguridad, de la voluntad que tengan las autoridades en México ya que no tenemos suficientes policías en el Estado, eso en el entendido de que Egidio dejo apenas unos dos mil elementos y se requieren por lo menos 9 mil para hacer todas las tareas de prevención, investigación y demás.

Ahora, mal estamos si creemos que la violencia e inseguridad es responsabilidad única de las autoridades, es un hecho que tampoco podrán hacer mucho si en la casa no cambiamos, si no nos damos a la tarea de corregir lo que tenemos a la mano y ponerle más atención a los hijos.

Por lo demás, así, al ritmo que vamos en este México lindo y querido solo nos queda en estos días santos de principios de noviembre hacer nuestra propia fiesta, construirnos una calaverita y, finalmente, esperar para ver quien le construye a este país su altar de muertos.

En otras cosas… El Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca invita a participar en el programa de prevención “Conciencia Viral”.

Este programa se implementa en la modalidad de concurso. La mecánica de participación es mediante videos que generen impacto en los jóvenes que diariamente utilizan las redes sociales. Esto con el objetivo de dar un mensaje positivo que promueva la generación de una conciencia responsable ante problemáticas sociales.

El concurso se llevará a cabo en la página oficial de Facebook: Jóvenes Tamaulipas, en donde se seleccionarán a 3 ganadores que obtendrán premios en efectivo los cuales son los siguientes: 1er Lugar $20,000.00 mxn, 2do Lugar $15,000.00 mxn y 3er Lugar $10,000.00 mxn.

La dinámica de los videos puede ser individual o en grupo, enfocándose en temas de prevención de embarazos a temprana edad, bullying, uso de drogas y estupefacientes.

La metodología del video puede ser tipo monólogo, sketch, experimento social o videoblog. Además, el participante tendrá la libertad de plantearlo de forma graciosa, seria, divertida, entre otros, sin perder el objetivo del mensaje.

El video no debe contener lenguaje altisonante o que incite a la violencia. Y en él deben aparecer los participantes del mismo. El material tiene que ser auténtico y de autoría del propio concursante. Para esto no se calificará la producción del video, ya que podrá ser grabado con cualquier dispositivo.

Los participantes deberán ser residentes del Estado de Tamaulipas, por lo que los ganadores estarán obligados a presentar una identificación que acredite su residencia en la entidad.

Cumpliendo con las bases del concurso, mismas que se pueden consultar en el siguiente link: https://goo.gl/XyF1gA se enviarán los videos al correo concursos.jovenes@tamaulipas.gob.mx con fecha límite de recepción el día viernes 10 de noviembre del año en curso. Estos se publicarán el martes 14 de noviembre y el lunes 11 de diciembre a las 4:00 pm se hará el corte del conteo de las reproducciones de cada video.

