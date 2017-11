Martha Isabel Alvarado – Zapatero a tus zapatos

.-La gran encomienda de Segob

.-Busca Chong granjear mujeres

.-Margarita se queja de violencia

.-Resultó chafa aplicación de INE

Ahora resulta que el Secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG anda luchando por erradicar el embarazo adolescente y la violencia de género en el noviazgo, según lo refiere él mismo en sus redes sociales.

Cualquiera diría que el Jefe de la Segob anda usurpando funciones del Sistema DIF, o de las Primeras Damas.

Como bien se ha de recordar, en el inicio del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, fue suprimida la Secretaría de Seguridad Pública, y sus funciones se trasladaron a la Secretaría de Gobernación.

Fue así como Osorio Chong asumió conscientemente la tarea de brindar seguridad a los ciudadanos de este país, y no sólo a determinado género en particular.

En lo que va del sexenio peñista se contabilizan ya más de 88 mil víctimas de homicidio, lo que da una idea de que Osorio Chong no estaría cumpliendo cabalmente su encomienda.

Tal vez porque así le conviene, políticamente, el Secretario de Gobernación ha enarbolado la bandera de las mujeres, sobre las que enfoca su nueva modalidad de discurso.

Durante una visita que esta semana realizó a Zacatecas, Osorio Chong exhortó a las mujeres a denunciar la violencia, misma que según él no se castiga, ya que por miedo o vergüenza, ellas no hablan del tema. ¿Será?.

“Tienen que señalar a quienes están violentándolas, o a quién está violentando a una amiga, a su mamá, a su hermana”, enfatizó el funcionario federal en aquella entidad.

En Tamaulipas existen casos como el de la señora DULCE CORTEZ, que en días pasados fue despojada de una camioneta, a punta de pistola, en la cochera de su propia casa, ubicada en la colonia Petrolera de Reynosa.

¿Aplicará para esta señora el llamado que hace Osorio Chong?.

Obviamente, que si la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas estuviera funcionando bien, casos como el de la señora Cortez quizá no se estarían ocurriendo.

Como bien se ha de recordar, dicha Estrategia fue implementada en 2014 por la Secretaria de Gobernación, en un evento llevado a cabo en Reynosa precisamente.

Al Secretario de Gobernación le viene bien aquello de “zapatero, a tus zapatos”, considerando que debería cumplir primero su tarea de brindar Seguridad a la población en general, con el ‘plus’ de que con ello se ‘granjearía’ a las mujeres que ahora trae tan de moda en su discurso.

La violencia desatada en Reynosa “no respeta pelo ni color”, dicho lo cual porque la señora DULCE CORTEZ, citada líneas arriba, es colaboradora cercana de la diputada federal Priista, MARIA ESTHER CAMARGO FELIX.

A propósito de mujeres impactadas por la violencia, resulta que hasta la ex Primera Dama MARGARITA ZAVALA se queja de que no ha podido avanzar como quisiera en la recolección del casi un millón de firmas que le solicita el INE para validar su candidatura independiente, ya que por miedo, muchas personas no cargan su credencial de elector. Y pensar que la violencia desbordó en el sexenio de su marido.

Dice textual Margarita Zavala “la parte tecnológica nos está afectando”, al quejarse amargamente de la aplicación creada por el INE para la recolección de firmas, dado que la misma no funciona en todos los teléfonos celulares.

Qué raro, que el aspirante presidencial independiente originario de Reynosa, RODOLFO SANTOS DAVILA no diga nada acerca de la recolección de firmas que estaría llevando a cabo, ni de sus avances en este sentido. ¿Why?.

Abrimos un paréntesis para felicitar al compañero MARTIN SIFUENTES, Director de Noticieros de Televisa Noreste, por la espléndida “Mesa de las 3” presentada el martes, en la que se habló de Beisbol, con interesantísimos apuntes por parte del maestro JOSÉ PINALES, que complementaron acertadamente VICTOR HUGO MORENO y JORGE CHAVEZ. Puro ‘cuarto bat’.

CONTRAFUEGO: No hay duda; ellas son un filón electoral.

Hasta la próxima.