No esperan sobre carga de trabajo en Tribunal Electoral

Por Alfredo Guevara

La carga de trabajo que tendrá el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TEET) para el proceso constitucional 2018 será ordinaria, es decir no habrá carga proporcional o adicional, toda vez que su competencia jurisdiccional abarcará solo la elección de ayuntamientos en esta entidad en la elección del uno de julio del próximo año.

El presidente de este organismo René Osiris Sánchez Rivas recordó que si bien se conocerá de temas nuevos, como el caso concreto de que por primera vez se vivirá en Tamaulipas un proceso de reelección y la participación de figuras independientes, la carga se enfocará en ayuntamientos.

Indicó que el Tribunal estará en condiciones de dar entrada a los recursos de inconformidad que presenten los partidos políticos como los de defensa de los derechos político electorales del ciudadano, que en este caso interpongan aquellos que se sientan agraviados en sus derechos.

“Si bien hay temas nuevos como al figura de la reelección y candidatos independientes, nuestra jurisdicción abarca hasta la elección de Ayuntamiento, en cuanto a diputados federales y senadores de la república, los casos estarán llegando a la salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” declaró.

Osiris Sánchez recordó que si bien Tamaulipas vivirá este proceso eleccionario, con la elección de Presidente de México, Senadores de la República, Diputados federales y alcaldes el domingo uno de junio de 2018, tan pronto como termine se iniciarán los trabajos para empatar con la elección de diputados locales.

Señaló que su labor como magistrado presidente del Tribunal, se apegará a lo jurisdiccional para hacer cumplir el encargo que le concedió el senado de la república, y no por otras circunstancias de cuando fue consejero en el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).

“Estoy plenamente convencido de que la responsabilidad jurisdiccional es atenderla, no hay desvío de atención o interés más que el jurisdiccional, hacer cumplir esa función por encargo del senado de la república, que fue quien me eligió, no por circunstancias de cuando estuve en el Ietam como consejero ni por otras” aseveró.