Tinta Negra

Alfredo Guevara – Buenos deseos; malas realidades

Aunque no en todo lo alto, pero algunos alcaldes emanados del Partido Revolucionario Institucional, tienen –a medias- levantada la mano en señal de estar en condiciones de analizar la posibilidad de buscar una reelección en el cargo, durante la contienda concurrente del próximo año. Entre éstos el de Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, de Tampico MAGDALENA PERAZA GUERRA y Matamoros JESUS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE. Si bien SERGIO GUAJARDO MALDONADO presidente del PRI en Tamaulipas así lo dejó entrever, por el tiempo que falta para la toma de decisiones y la ausencia de una convocatoria, podríamos decir que eso es totalmente falso. Desde luego que los alcaldes se sienten a gusto y de una u otra forma, pudieran tener interés de repetir en el cargo, siempre y cuando tengan no solo el aval del Partido, sino también el voto de la sociedad. Lo dijo fuerte y clarito el presidente del Instituto Nacional Electoral EDUARDO MANUEL TRUJILLO, “es una sociedad insatisfecha con el desempeño de sus gobernantes, hastiada de los escándalos de corrupción e impunidad, de una clase política que ha venido escatimando durante décadas, la plena vigencia del estado de derecho y el principio de la legalidad para todas y todos, sin distingos, que ha convertido la transición democrática mexicana en la más larga de la historia reciente”. Y si, las condiciones que imperan para el próximo año, no son tan halagadoras y menos para los partidos políticos en el poder. Pese a ello, hay cuadros de todos los partidos políticos que están dispuestos a contender nuevamente en una elección constitucional, entre éstos del Revolucionario Institucional. El mismo GUAJARDO MALDONADO lo expuso en la sesión de instalación del Consejo Local del INE, donde dio a conocer que hay municipios como Camargo y Miquihuana, donde hay más de un prospecto a la presidencia municipal. De hecho, va a ser uno de los temas complicados para el PRI como posiblemente para los demás partidos políticos. Hablando del Revolucionario Institucional, diremos que si desea postular candidatos en cada uno de los 43 municipios, 22 son espacios reservados para la mujer y 21 para varones. De todos éstos, el 30 por ciento tendrán que ser para cuadros jóvenes, cuya edad si mal no recordamos, debe ser menor a los 35 años. Si a eso se le suma el posible registro de prospectos por la vía independiente, la realidad de las cosas es que el escenario político electoral no luce nada halagador, insistimos. Sin embargo, SERGIO pretende amarrarles a los alcaldes de Victoria, Matamoros y Tampico, la posibilidad de que busquen una eventual reelección en el cargo, aunque sus aspiraciones sean otras. También contempla la realización de encuestas y hasta el sistema de consulta a la base, que no estaría mal en algunos municipios, para de esa forma despertar la efervescencia que debe imperar, de cara hacia la próxima elección constitucional.

LOS MANCHADOS

Este miércoles quedó instalado el Consejo Local del INE, con lo que se da inicio formal al proceso electoral en el Estado como cada tres años. Con ello adquiere el órgano plenitud jurídica de la norma federal y nacional para todos los actos, acciones y resoluciones de autoridades, actores políticos, partidos y ciudadanos, encaminados a la renovación de cualquiera de los 54 cargos de elección popular que estarán en juego en Tamaulipas el domingo uno de julio de 2018 y que van desde ayuntamientos, diputados federales, senadores de la república y alcaldes. En el proceso participarán nueve partidos políticos, abriendo la oportunidad a la participación de candidatos independientes para cada uno de los cargos que estarán en disputa y la probable reelección para quienes hoy son alcaldes. El presidente del INE EDUARDO MANUEL TRUJILLO confió en que en todas las etapas campeará la civilidad y el respeto a la ley y la norma electoral, para respetar en todo momento el voto que emitirá los electores a favor o en contra de las aproximadamente mil candidatas y candidatos que en Tamaulipas promoverán y buscarán el voto ciudadano en los próximos meses y que en las más de cuatro mil 500 casillas que se instalarán, sean depositados con responsabilidad, respeto, libertad y compromiso con la sociedad. En fin

