Inhabilitado retoma por segunda vez delegación de Profeco

Por Alfredo Guevara

Por segunda ocasión, Jorge Alberto Méndez Guillén fue nombrado, desde el 31 de octubre, como delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tamaulipas, no obstante a estar inhabilitado por una negligencia administrativa para ocupar cargos en la administración pública.

Alejandro Martínez Castañón, quien se venía desempeñando en ese cargo, dijo ser respetuoso de las instituciones como de las decisiones que se toman a nivel central, por parte de la dependencia federal y por tanto, desde los primeros días de noviembre, se desempeña como jefe de departamento de verificación y vigilancia de la Profeco.

En el reporte de servidores públicos sancionados, del apartado de sanciones administrativas de inhabilitación impuestas a un servidor público, aparece el nombre de Méndez Guillén Jorge Alberto, en dependencia Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, como la sanción impuesta, en este caso, inhabilitación.

En el mismo reporte, se hace referencia al expediente 0036/2015, en autoridad del órgano interno de control, con fecha de resolución 18/11) 2015 y la causa. En hora y fecha de elaboración: noviembre tres de 2017.

Con fecha 31 de octubre, quedó como titular dicha persona y fue Humberto Lepe director de delegaciones, quien le tomo la protesta a Jorge Alberto Méndez Guillén como delegado de la Profeco en Tamaulipas.

La primera ocasión en la que llegó a ocupar ese cargo, fue el pasado ocho de agosto, pero tras la notificación de inhabilitación, tuvo que dejar la dependencia.

Quien se ostentaba en el puesto, Alejandro Martínez Castañón dijo ser respetuoso de las instituciones y decisiones que en este caso se toman desde oficinas centrales.

“Yo no tomo esas decisiones, soy un servidor público que acato las instrucciones que emite en este caso el Procurador de la Defensa del Consumidor y seguiré como jefe del departamento de verificación y vigilancia en la Profeco, no he sido llamado a otra dependencia por el momento” subrayó.

Martínez Castañón había estado en forma interina, desde que Felipe garza Narváez dejó la Profeco, el pasado dos de febrero de 2016.