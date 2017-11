Marco A. Vázquez – Hasta que el candidato nos separe

Perredistas y miembros de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, que tienen más fama de zánganos y gandallas que de políticos, se encuentran nerviosos, preocupados por su futuro ya que, según ellos, el frente o coalición que formaron con el PAN está a punto de tronar debido a ambiciones de unos y otros.

Por supuesto que a los zánganos les vale más que pura fregada que se desbarate el frente opositor, en realidad nunca les ha importado, lo que les tiene harto preocupados es que en Tamaulipas están a punto de extinción y era su única tablita para seguir conservándose con algo de poder y en los presupuestos.

Tienen razón en ponerse nerviosos, en la última elección en el Estado Movimiento Ciudadano apenas alcanzó el mínimo de votos para acceder a un Diputado plurinominal y el reparto de prerrogativas mientras que el PRD obtuvo tan poquitos sufragios que se quedó fuera.

Obvio es que de ir solos, PRD y Movimiento Ciudadano, en el 2018 difícilmente podrán ganar una elección de alcalde, sería muy complicado que hicieran ruido en las elecciones para Diputados federales o Senadores y a la elección presidencial irían de meras comparsas.

Le insisto, lo que le preocupa a las cúpulas de PC y PRD en Tamaulipas no es nada de eso, en realidad jamás han aspirado al poder con seriedad porque en el pasado solo se dedicaron a rentar sus servicios como gatilleros del sistema, para dividir y acabar al PAN y ya, a ellos les interesa como llegar al presupuesto.

Como saben que no tienen estructuras electorales, no mantienen un trabajo constante con las bases y la fama que les persigue los hacen profundamente odiados o por lo menos ignorados por los ciudadanos por eso es que también hacen negociaciones en México y no acá donde todo tienen perdido.

Contrario a lo que sucede con el PRD y Movimiento Ciudadano que solo van por posiciones para sus dirigentes en el reparto del poder, en el PAN, en cierto sector de ese partido, hay alegría por la posibilidad de que truene la coalición, saben que entre menos burros más olotes, que de quitarse de encima a zánganos y gandallas se abrirán puertas a panistas que toda su vida han trabajado en su organización y por lo tanto no es justo que ahora los releguen para satisfacer ambiciones personales de otros.

Desde luego, poco o muy poco importará la opinión de las bases en los acuerdos finales que hagan las cúpulas, para desgracia de ellos si hay una arreglo nacional algunos panistas tendrán que tragarse el coraje de trabajar para que Jorge Valdez o uno de sus allegados pueda ser regidor, Diputado federal o, en casos peores, para que Gustavo Cárdenas que los vendió en canal desde hace unos cuatro o cinco años ahora pueda ser Senador de la República o alcalde de Victoria.

Qué sucederá con el Frente creado por el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD es un misterio, por lo pronto se ve peligrosa la división de los azules lo que podría debilitarlos y quitarle espacios a los suyos si se confirma dicho acuerdo pero más peligroso se ve que puedan regresar al poder personajes como los ya mencionados u otros peores.

En lo personal una coalición como la que pintan estos tres partidos no debería existir porque ideológicamente no se acercan ni poquito uno de otro, más aún, porque ya es tiempo de jubilar a muchos políticos que se fueron del PRI, luego del PAN, después del PRD y otros partidos y ahora solo quieren luchar por salvarse ellos mismos y no para servirle a la gente, nunca lo han hecho y ni crea que van a cambiar.

Y parece que el camino es ese, una coalición sin futuro por las ambiciones personales de panistas que quieren ser candidatos a la presidencia, por perredistas que aspiran a lo mismo, por otros personajes que se han ido con Margarita Zavala y que lo único que les haría felices sería ver caer a Ricardo Anaya, el dirigente nacional de los azules, en desgracia.

Si, con todo el estira y afloja que ahora existe, con panistas demandando un método de selección abierto y democrático para el candidato a la Presidencia de la República y con el gobernador de la Ciudad de México, el perredistas Miguel Mancera en la misma tesitura, parece que peligrosamente sobrevivirá esa coalición hasta lo último, si, hasta que los candidatos los separen.

En otras cosas… Este lunes presentaron a empresarios, ONG’s y vecinos el proyecto de remodelación del 17, una avenida que para muchos victorenses es el corazón de la Capital, un espacio histórico, de encuentro, además de un pulmón que ha quedado estancado contra otras zonas que han despegado en la mancha urbana. En este sentido, el Gobierno del Estado que preside Francisco García Cabeza de Vaca y la Presidencia Municipal de Oscar Almaraz Smer hicieron frente común para devolverle el esplendor, vitalidad y luz.

Ambos niveles de gobierno se preparan para invertir en un proyecto de coinversión sin precedentes, más de 50 millones de pesos con un solo objetivo, que esta emblemática zona vuelva a latir fuerte reforestándola, arreglando sus pavimentos, banquetas con accesibilidad universal, instalando iluminación escénica, protecciones peatonales, señaletica y mobiliario urbano.

Este lunes continuó la presentación del proyecto por parte del Gobierno Estatal a través de la Secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto y el Alcalde Oscar Almaraz Smer, tocando el turno a representantes de cámaras empresariales, clubes de servicio y organismos no gubernamentales, quienes reconocieron el potencial para la ciudad.

