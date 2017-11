Humo Blanco

Clemente Castro González – Comapas siguen contaminando

La causa ecologista sucumbe ante la negligencia de parte de organismos operadores del agua de 23 municipios de la entidad, que descargan aguas negras en ríos y, sobre todo, en la presa Vicente Guerrero.

Se trata de un mal que se hereda administración, tras administración, mientras los organismos del agua, federales y estatales, hacen como que la virgen les habla.

Porque sus amagos, que deberían pasar a la aplicación de la ley y, por tanto, multas para que dejen de contaminar el ambiente, quedan sólo en palabrería.

Son algo así como llamados a misa o el cuento del “coco” que, a éstas alturas, no asusta ni a los niños.

Vamos a ver si ahora es diferente, al menos así se escuchó en el mensaje de el subsecretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, SERGIO ARTURO GONZÁLEZ MIRANDA.

Palabras más, palabras menos, en entrevista el funcionario se enfocó a señalar que las COMPAS y sus gerencias no les interesa envenenar a plantas, animales y seres humanos.

El punto es que uno de los principales entes que no trata sus descargas, a decir del servidor púbico, es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria, que encabeza el abogado, GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ.

Lo grave es que el organismo aplica un impuesto por concepto de saneamiento.

“La COMAPA te cobra un rubro de saneamiento pero si no lo están haciendo estamos mal. Victoria tiene dos presas de riego, no son lagunas de oxidación; no esta haciendo el tratamiento adecuado. Esta Guemez que descarga al río y Padilla que descarga a dos kilómetros de la Presa (Vicente Guerrero). Fácil estamos hablando de cinco municipios, incluyendo Hidalgo”, denunció GONZÁLEZ MIRANDA.

De manera que vale preguntar: ¿A qué se destina el dinero que se cobra a miles del usuarios cada que les llega el recibo del cobro del servicio del agua y drenaje?.

Y es que a juzgar por sus declaraciones e informes que salen de la COMAPA, ahí se trabaja de manera eficiente y dentro de la sana normalidad, lo que se constituye en una verdad a medias si damos crédito a lo externado por el subsecretario.

El propio alcalde de Guemez, CARLOS CÁRDENAS GONZÁLEZ, ha dicho que ya hizo del conocimiento de las autoridades de la federación y del estado, lo que le envía desde la COMAPA Victoria a uno de sus ríos pero no pasa nada.

Reprobable que los representantes del sector social y agrupaciones empresariales que participan en las reuniones del consejo de la COMAPA no alcen la voz frente lo que sucede.

Vaya, ni la diputada panista TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, que es la enviada del la legislatura para estar pendiente de lo que se hace o deja de hacer en ese organismo, ha dicho algo al respecto.

Con relación a los integrantes del Partido Verde Ecologista (PVEM), poco o nada puede esperarse en tanto que andan en busca del dinero, los puestos y, si les deja, de una que otra causa medioambiental para lo mismo.

Entre los desentendidos frente a en envenenamiento del entorno anote a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en donde despacha JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS del PVEM. Y ni que decir de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA).

¿Acaso éstas dependencias no tienen algo que ver para prevenir y sancionar la contaminación?.

En calidad de mientras, el subsecretario se dejó caer y ahora la bola se encuentra en la cancha de las gerencias.

Confiamos en que el ajuste sea serio y no sea un acalambre general, para que los gerentes de los organismos no sigan haciendo grilla a favor de sus partidos, con cargo y costo a los usuarios, mientras se desentienden de sus tareas sustantivas.

AL CIERRE

El jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, dio a conocer que en el presupuesto para el 2018 se dará prioridad al tema de la seguridad.

Cabe señalar que esto incluye la inversión para dos penales y ahí se contempla del de Victoria.

Es de esperar que se retome el que dejó inconcluso la administración de el es mandatario, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, ahora detenido en el CEDES Victoria.

Se trata de un terreno de varias hectáreas que se ubica por la salida al Mante.

Por cierto, el gobernador fue abordado por los reporteros, luego de la firma del convenio con la federación en el marco del día mundial del urbanismo.

En otro tema tenemos que se dio el relevo en la dirección de Tránsito y Vialidad del municipio capitalino.

Al cargo llega el Capitán de Fragata LEONCIO ARIEL LÓPEZ TALAMANTES, quien sustituye a el Teniente Coronel, FRANCISCO ADOLFO LÓPEZ UBALLE.

El nombramiento lo entregó el alcalde, ÓSCAR ALMARAZ SMER, éste miércoles.

Otro que recibió lo suyo, en calidad de subdirector de la corporación, es el Teniente de Fragata SAMUEL TAPIA RODRÍGUEZ.

Al menos en Tamaulipas, es el tiempo de los mandos de la Marina Armada de México.

+.-Dado que continuará el cobro de la tenencia en el 2018, un grupo de ciudadanos fue al Congreso local a llevar un pastel a los diputados dado que se cumple un año de que se levantó la expectativa de que dicho impuesto iba a desaparecer.

Cierto que los propietarios de vehículos económicos no pagan el gravamen pero se entendió que el beneficio sería generalizado.