Marco A. Vázquez – Cayó otro

Cubiertos por el manto de la impunidad la mayoría de los políticos que fungieron como Presidentes municipales de la época de Manuel Cavazos Lerma a la fecha se hicieron groseramente ricos, presuntamente, saqueando el erario aunque otros dicen que de pronto sus dotes de empresarios salieron a flote y sus negocios prosperaron, lo que usted quiera creer.

Ayer cayó otro político acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de peculado, de robarse un millón 217 mil pesos, se trata del ex alcalde de San Carlos en el trienio 2005-2007, un hombre al que se identifica como Samuel N, la Procuraduría lo detuvo y está preso en este momento.

Obvio que si en verdad la conocida Fiscalía Anticorrupción va en serio no parará en la detención de un ex alcalde, también es razonable que si pudieron encontrarle pecados a un hombre que dejó de ser funcionario público hace 10 años con mayor razón podrán localizar evidencias contra quienes se acaban de ir y de los que el pueblo sospecha eran más rateros que “los de más antes”.

Si nos ponemos a revisar en la memoria quizá la peor camada de alcaldes, los que parecían más rateros de todos, se dio en el segundo periodo de Eugenio Hernández Flores, a casi todos ellos les congelaron las cuentas porque se fueron en grande, en Nuevo Laredo, por ejemplo, mucho se habló de que Ramón Garza Barrios endeudo ese municipio con más de mil 500 millones de pesos y por 30 años, en reciprocidad no se vio obra, peor aún, un puente que para justificar presupuesto se construyó presuntamente para librar una vía de ferrocarril, que no cumplió con ese objetivo, se cayó antes de que concluyera su administración y nadie dijo nada.

En Ciudad Victoria en los últimos 15 días de la administración de Arturo Diez Gutiérrez se solicitó un crédito por 50 millones de pesos que se gastaron en menos que canta un gallo y no, no se vio que lo usaron ni siquiera para tapar un bache.

Luego de esos dos ejemplos pueden buscar en Reynosa donde Oscar Luebbert no curtió mal las vaquetas, en Matamoros, o en cualquiera de los tres municipios de la zona conurbada de Tampico.Madero-Altamira, claro es, son los municipios de Tamaulipas donde se maneja más presupuesto y donde más ambiciones e impunidad existieron.

Del saqueo tampoco se salvaron los municipios pequeños, en algunos casos hasta escuelas que eran publicas se escrituraron a nombre de ex alcaldes, rumores de ese tipo hay en San Fernando o se quedaron con tractores, semillas, fertilizantes y apoyos de ese tipo que eran para campesinos pero que mejor los aprovecharon en sus predios o para rentarlos y ganar dinero, de ello hablaron en Tula.

Ingrato sería no resaltar el trabajo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, ir a investigar tan lejos y castigar el origen de nuestros problemas de violencia, inseguridad y pobreza acusando a un ex alcalde que terminó su periodo hace 10 años no debe ser nada sencillo pero también es un hecho que las armas de la Procuraduría no podrán vestirse de gloria hasta en tanto no vayan cayendo otros que parecían más rateros y de los que el pueblo sospecha se llevaron millones de veces más dinero en comparación a la acusación que se le hace al ex edil de San Carlos.

Por supuesto que de las administraciones estatales también pueden buscar, igual, de Manuel Cavazos Lerma a Egidio Torre Cantú, 24 años en que los funcionarios de alto nivel se daban gusto enriqueciéndose a manos llenas, que gozaron de una impunidad que agredía al pueblo, que ni pena tenían en presumir cuadras de caballos finos, de esos de 250 mil dólares o más, animales que vivían como reyes, con aire acondicionado, comida más cara que la despensa de miles de familias pobres de Tamaulipas, ellos si tenían atención de veterinarios y personal las 24 horas del día de todos los días, eso para citar un pequeño ejemplo.

Hubo otros ex funcionarios que hasta personal domestico cubrían con el erario estatal, que tenían carros y camionetas de lujo para el uso de su mujer y sus hijos, todos con choferes y a dos o tres turnos en algunos casos.

Por eso es que le insisto, hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que bueno que cayó otro ex alcalde y ojalá detenga, consigne y logre sentencias de culpables contra los que hoy tiene retenidos pero, el maldito pero, igual hay que repetirlo mil veces, sus armas no podrán vestirse de gloria ante el ciudadano hasta en tanto no paren en la cárcel otros que parecen mucho más rateros que ellos.

En otras cosas… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó, junto a la representante en México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Graciela Mota Botello, un convenio de colaboración para el rescate, protección y preservación del patrimonio histórico cultural del Estado, convirtiendo a Tamaulipas en la primera entidad mexicana en signar un acuerdo de esta naturaleza.

“Este gobierno se comprometió a restablecer el orden, la paz y el estado de derecho y el ordenamiento urbano no puede ni podía ser la excepción. Es por eso que estamos aquí el día de hoy dándole la importancia que tiene que ver el ordenamiento urbano en cada uno de nuestros municipios”, manifestó el mandatario tamaulipeco en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Urbanismo, cuyo lema en la entidad fue: “Tamaulipas Hacia un Desarrollo Urbano Sostenible”.

ICOMOS, es una asociación civil no gubernamental con sede en Paris, Francia, ligada a la ONU a través de la UNESCO y su objetivo principal es el de promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y valoración de monumentos y de sitios de interés cultural.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande…marcovazquez20001@hotmail.com