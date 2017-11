Busca el RFE incorporar al padrón a los jóvenes

Por Alfredo Guevara

El Registro Federal de Electores (RFE) puso a disposición de las instituciones educativas de nivel superior, públicas y privadas, el módulo itinerante o móvil para la realización de trámites que les permita darse de alta o actualizar su situación en el padrón electoral.

Y es que, la idea de este organismo, es llevar este tipo de tecnología a las escuelas, para que todos aquellos jóvenes que deseen actualizar su credencial de elector y no lo pueden hacer por sus mismos estudios, lo lleven a cabo en este módulo, confirmó José de Jesús Arredondo Cortez titular de la dependencia.

El objetivo fundamental del Registro Federal de Electores, es entre otras cosas dar de alta a los jóvenes que teniendo 17 años, alcanzarán la mayoría de edad, es decir los 18, a más tardar el uno de julio del próximo año, para que estén en condiciones de participar en las elecciones.

“Nuestro objetivo es ese, de tal manera que los jóvenes pueden aprovechar la campaña anual intensa, misma que concluye el 31 de enero del próximo año para que actualicen su situación en el padrón o bien, se den de alta por primera ocasión en el padrón” aseveró.

Desde que inició esta campaña, en el mes de septiembre, a la fecha han actualizado su situación poco más de 12 mil personas, es decir unas siete mil de los que tienen 17 años pero alcanzaran la mayoría de edad a más tardar el uno de julio de 2018 y poco más de seis mil de 18 años.

Arredondo Cortez comentó que a la fecha, el listado nominal con fotografía, es decir ciudadanos que tienen su credencial de elector actualizada es superior a los dos millones 565 mil en todo el estado, que por consecuencia, podrán votar en la elección de presidente de México, integración del Congreso de la Unión y ayuntamientos.

Por ello consideró importante que los jóvenes que aun no cuentan o no tienen actualizada su situación en el padrón y por consecuencia en el listado nominal, a que acudan a los módulos o bien, soliciten el itinerante para ser enviado a sus instituciones educativas.

Admitió que por cuestiones de estudio o familiares, hay jóvenes que no cuentan con su credencial de elector, “no porque no quieran o no tengan disposición, sino que no tienen tiempo de acudir a los módulos” citó.