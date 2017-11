Marco A. Vázquez – Un bono

Los Diputados de Tamaulipas se alistan para tener un excelente fin de año y no crea que están pensando en diseñar leyes, menos en auditar a fondo cuentas públicas y tampoco en hacer su labor de gestoría, ya sabe que eso de andar con el pueblo no se les da mucho o, ¿usted se acuerda de quien ganó su distrito?, no, yo tampoco.

La historia de felicidad de nuestros legisladores empieza con la declaración de su líder, el Diputado Carlos García, quien anunció que los 36 miembros del Congreso de Tamaulipas recibirán un bono de fin de año equivalente a los 100 mil pesos, eso más compensaciones, salarios, y otros beneficios lo que pudiera ascender su ingreso de diciembre a los 173 mil pesos, eso dijo, aunque según entrevistados el aguinaldo esperado es mayor.

Dejemos el monto en lo más bajo, en lo que dice el Diputado Carlos García para disparar la pregunta que todo Tamaulipas se hace, ¿se los merecen?.

La respuesta es harto sencilla, ser Diputado es una responsabilidad muy alta, en el esfuerzo de ellos radica la posibilidad de que Tamaulipas salga de sus problemas, si hacen buen trabajo de fiscalización, leyes de ingresos y distribución de presupuestos significa que cada centavo se invertirá en los deseos del pueblo, igual de construir buenas leyes ayudarían al armónico desarrollo del Estado, a conseguir la paz, a llevarnos a donde merecemos, por lo tanto si los merecen, quizá hasta más, pero aquí nace otra pregunta, ¿trabajaron como el pueblo lo demanda?, esto es lo importante de su sueldo y tal vez lo que hace enojar a la gente, a nuestros Diputados se les ve muy poco.

Quizá para hacer un mejor análisis habrá que describir cuanto significan 173 mil pesos para un tamaulipeco, si lo pone en el pensamiento de los 50 mil que no reciben percepción alguna por su chamba es un mundo inimaginable, unos 488 mil que ganan de sueldo el salario mínimo necesitarían trabajar 2 mil 162 días (casi seis años) sin gastar un solo peso para ver junta esa cantidad y otros 480 mil con ingresos de 1 a 2.5 salarios pues nomás requieren dos años y medio para tener dicha cantidad.

Si todos trabajaran en el Congreso de Tamaulipas le aseguro que 173 mil pesos que se dio a conocer se llevaran de fin de año es muy bajo, de verdad, en Tamaulipas ya debemos priorizar tener políticos profesionales, que puedan vivir de su chamba para que no caigan en la tentación de corromperse o de caer en la incapacidad de poder dar lo mejor de sí por falta de recursos.

Vaya, lo ideal es que a cada uno de nuestros legisladores le vaya muy bien para que piensen en Tamaulipas, en realizar su chamba, en llegar a los consensos para que le puedan ayudar al gobierno y a los municipios a dar los resultados que el pueblo demanda.

Lo que sigue será su percepción, el cristal con que usted vea las cosas, si tiene la fortuna de contar con un Diputado o Diputada muy chambeador seguramente se alegrará de su fin de año feliz, si por desgracia le ocurre todo lo contrario pues únase al coro de reclamos y recordatorios que les hacen a los mismos por su falta de compromiso.

¿Cree que es un exceso lo que pasa en el Congreso de Tamaulipas?, no, le insisto, hay uno o varios Diputados que se merecen eso y más por lo que, si en verdad quiere llorar, deje le informó que los Senadores que terminan sus periodos el próximo año ya preparan su bono de salida, 2 millones 400 mil pesos para cada angelito y nomás porque ya se van, cuánto es, sencillo, 80 años de trabajo de quienes ganan un salario mínimo, de 20 a 40 años de trabajo de quienes están en el promedio de sueldos.

Si, con los Senadores pasa lo mismo que con nuestros Diputados, su responsabilidad es muy grande y si trabajaran obvio se merecen eso y más, aquí la pregunta para usted es, ¿si trabajan?, tampoco lo creo.

Un bono, salarios, percepciones para los políticos en general de verdad que son temas que se deben de tomar muy en serio, por un lado se gradece la transparencia y el llevarnos a reflexionar en la política, en la urgencia de encontrar soluciones y para ello de contar con políticos profesionales que hagan la chamba, la lógica dice que entre más apoyos reciban más trabajo están obligados a hacer, a dar mejores resultados, en los casos de los que hablamos, del Congreso de Tamaulipas y del Senado, no sé si coincida la lógica o el sentido común tenga el mismo significado, en pocas palabras, no sé si quienes aquí se mencionan se merecen por lo menos el sueldo, insisto, algo debe quedarnos claro, los montos no son para espantarnos, lo que si nos debe asustar es que el pueblo se quede tan callado, pasivo, que no haga nada para que todos los legisladores trabajen y se los merezcan, o ¿no?…

