Tinta Negra

Alfredo Guevara – Lo que el agua se llevó

Desde luego que los legisladores federales tamaulipecos, entre éstos los del Revolucionario Institucional, deben sentirse satisfechos, por el simple hecho de haber contribuido en las gestiones, a efecto de que el alcalde de Victoria OSCAR ALMARAZ SMER cuente con 130 millones de pesos, adicionales a los que recibirá por concepto de participaciones de la federación y el Estado. De entrada, la cantidad de recursos es mayor a la conseguida en el 2016, que fue de unos 123 millones de pesos, es decir, para el próximo ejercicio fiscal 2018 será de siete millones de pesos más, con los que se podrá dar seguimiento a las obras y acciones que en materia de infraestructura física, viene realizando el presidente municipal. Y no es fácil, por ello legisladores como MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ SALUM, EDGARDO MELHEM SALINAS, que son los que mejor se mueven en el tema presupuestario como de gestión, los mismos que acompañaron al alcalde ALMARAZ SMER durante un recorrido por diversas calles en esta Capital. Los legisladores del Revolucionario Institucional, estuvieron en condiciones de constatar la obra de ALMARAZ en diversos sectores de la Ciudad, donde precisamente se han aplicado los recursos adicionales que se han conseguido en la Cámara de diputados. Pavimentación de calles con concreto hidráulico, es una de las características de OSCAR, lo que permitirá que ese tipo de material tarde más de una década en volverse a pavimentar. Es una política de trabajo que debió implementarse desde los tiempos de ALEJANDRO ETIENNE LLANO, ARTURO DIEZ GUTIERREZ y otros ex alcaldes. Se trata de un tipo de obra que si bien tiene un alto costo, económicamente hablando, también lo es que el periodo de durabilidad y número de beneficiarios es todavía mayor. Pero además de ello, los legisladores constataron la realización de obras de electrificación, cuyas luminarias ya no son de vapor de mercurio, sino de Leds. En otras palabras, una mayor luminosidad a un menor grado de consumo, permitiendo al municipio un ahorro importante en el pago que se hace a la Comisión Federal de Electricidad. Se dieron cuenta del arrastre que trae OSCAR ALMARAZ SMER con la gente, pero también del constante movimiento la mayor parte de los días de la semana, por no decir todos. El ritmo es el mismo con el que inició su Gobierno municipal, pero con mayor intensidad. Por eso, los legisladores que tuvieron que atender a OSCAR ALMARAZ en la Ciudad de México para exponer los motivos, a efecto de obtener un presupuesto adicional se deben sentir satisfechos, de que el recurso ahí está, en las calles de Victoria, en colonias que por décadas se quedaron rezagadas, en las que el agua se llevó el asfalto y regresaron a las calles de terracería. Hoy, existen sectores que destacan por la obra pública de ALMARAZ SMER. La misma que está a la vista, realizada con recursos conseguidos por los legisladores.

LOS MANCHADOS

El que también sorprendió, fue WILLIAM KNIGTH CORRIPIO, al renunciar a la Subsecretaria de Transporte del Gobierno del Estado. Ya se veía venir y no precisamente porque el ex funcionario no estaba haciendo bien su trabajo, sino más bien, porque se trata de un área en la que existe mucho golpeteo, sobre todo, por los voraces concesionarios y permisionarios que se dedican a esta actividad. Habrá que decir, que los prestadores del servicio de transporte no saben otra que estar pidiendo en forma constante y reiterativa, aumento a la tarifa. RAMÓN HERNÁNDEZ MANRIQUEZ presidente de la Unión de Micros y Taxis Verdes en esta Capital, es quien encabeza la tarea mediática, porque la realidad de las cosas, al profe le gusta aparecer en los medios. Por ello, cada lunes o martes aparecer y en portada. Sin embargo, WILLIAM no caía en el juego ni mucho menos se tuvo que poner los guantes, y menos subir al ring, por más invitaciones de HERNÁNDEZ MANRIQUEZ. Sin embargo, llegó el día en que se tenía que tomar una decisión y no precisamente porque WILLIAM no tuviera la capacidad para estar al frente de la Subsecretaria del Transporte, sino más bien, porque en cuestión de días, asumirá una nueva responsabilidad dentro de la administración estatal. En fin.

