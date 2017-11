Martha Isabel Alvarado – Como el “Tío Lolo”

.-Que en Morena no habrá ‘dedazo’

.-AMLO, ‘se la jugaría’ en Encuesta

.-PAN tamaulipeco dice No a Frente

.-Reynosa y su ‘aire de prosperidad’

Vaya que abrió tremenda ‘incógnita’ ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sobre quién será el candidato de Morena a la Presidencia de México, al asegurar que ese Partido no definirá por ‘dedazo’, sino mediante una encuesta.

¿Quién será el elegido?, sería la gran ‘interrogante’.

No es por intrigar, pero se ve que al tabasqueño de vez en cuando le gusta pegarle al “Tío Lolo”.

¿Por qué no dijo López Obrador que el candidato saldría de una tómbola?. Al cabo Morena ya usado ese ‘método’ anteriormente, y hubiera sido un poco más ‘emocionante’.

Cuestión de que todos y cada uno de los cientos o miles de papelitos echados a la tómbola llevaran impreso el nombre de Andrés Manuel, y punto.

Por cierto, AMLO dio a conocer ayer en la Ciudad de México su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, en una presentación encabezada por el empresario ALFONSO ROMO, el cual se basa en la austeridad y mayor inversión en programas sociales.

Lo anterior, en el marco del Congreso Nacional Extraordinario de Morena celebrado en el Auditorio Nacional.

Claro está que AMLO no sería el primero, y seguramente tampoco el último, que pasa de dirigente nacional a candidato presidencial de un Partido Político, sin escalas. ¿Se acuerdan de ROBERTO MADRAZO?.

En el PAN, RICARDO ANAYA intenta hacer lo mismo, tratando de dar una imagen ‘democrática’ con la creación del Frente por México en que su Partido va de la mano con el PRD y Movimiento Ciudadano.

A todo esto, ya dijo el dirigente estatal del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, que para las elecciones del 2018, en Tamaulipas no habrá Frente PAN-PRD-MC.

A principios de la semana pasada, el consejero nacional del PRD y ex representante del mismo en Tamaulipas, CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO dijo que su Partido iniciaría el diálogo con las demás organizaciones políticas con miras a la creación del Frente en Tamaulipas.

Pero ya KIKO ELIZONDO ha dejado en claro que el PAN irá solo por las alcaldías, diputaciones federales y Senadurías.

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS se congratuló en sus redes sociales de la formalización del Frente PAN-PRD-MC el pasado fin de semana, evento en el cual él estuvo presente acompañado de JACOBO CHEJA y MIGUEL ANGEL XOLAPA, dirigentes del Partido Naranja en el Estado de México.

Secreto a voces es que Gustavo Cárdenas quiere ser Senador en 2018, y buscaría hacerse postular por el famoso Frente. Pero si en Tamaulipas no habrá tal, ¿cómo le va a hacer?. ¿Tendrá que buscarle por otro lado?.

En Reynosa, las situaciones de riesgo no cesan, pero la alcaldesa panista MAKI ORTIZ presume ante quien quiera escucharla, de un artículo publicado en el Portal El Mundo.com, firmado por SERGIO ROLDÁN GUTIÉRREZ, presidente fundador del Grupo Urbano “Medellín”, el cual habla maravillas de esta ciudad fronteriza.

“Definitivamente, es una ciudad con mucho futuro Reynosa. Me alegró mucho sentir el aire de prosperidad que se respira, la amabilidad de su gente y el compromiso por salir a trabajar a pesar de todo”, señala uno de los párrafos de la publicación.

Y agrega: “Al final de mi conversación con la Presidente Municipal, me dice: “¿Sabe que le dicen los ciudadanos de Reynosa a la delincuencia?: Te voy a quitar mis hijos delincuencia, NO te los voy a dar. Te los voy a arrebatar, los voy a cuidar, los voy a alimentar y a educar. Los voy a llenar de Valores, de conocimientos y no te van a querer seguir jamás”.

Por supuesto que es bonito el relato, pero no deja de estar escrito por un visitante de esta ciudad, cuya percepción sería muy distinta a los que habitamos en la misma y afrontamos su diaria realidad.

No en balde, la alcaldesa vive en Mission, Texas.

CONTRAFUEGO: ¿Desde cuando ‘hablan’ los ciudadanos con la delincuencia?.

Hasta la próxima.