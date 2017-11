Tinta Negra

Alfredo Guevara – Los olvidados de Enrique

Siendo realistas, para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mismo que encabeza ENRIQUE OCHOA REZA, Tamaulipas no ha sido ni es una prioridad y menos en una elección presidencial, en la que pocos votos le han aportado a la postulación del candidato. Primero fue el argumento de las elecciones, en las que la prioridad de ENRIQUE era sacar adelante la de Gobernador en el Estado de México. Después de ahí, OCHOA REZA ha interpuesto más pretextos que otra cosa, para no darse una vuelta por esta entidad. Y posiblemente no lo haga en el corto plazo, a sabiendas de que el PRI no gobierna la entidad. Por eso se antoja difícil que lo haga en lo que resta del año y, al menos en los primeros cinco meses del 2018. Al dirigente nacional del PRI le interesará más, sacar adelante la elección presidencial que cualquier otro proceso en el resto del país. Posiblemente tenga que ir a estados donde haya elección de Gobernador, pero no a otros como Tamaulipas, insistimos, donde sólo se elegirá senadores, diputados federales y alcaldes. OCHOA REZA ya superó el año en la presidencia del CEN del PRI y, en todo ese periodo, nunca tuvo tiempo para darse una vuelta por esta entidad, por lo menos para levantar el ánimo a los priístas, sobre todo, después del último resultado, en el que perdió la gubernatura, la mayoría en el Congreso local y la mayor cantidad de presidentes municipales. Entonces, ¿A qué viene ENRIQUE? Y la realidad de las cosas es que ni falta hace, porque aun y con su ausencia, se han podido sacar adelante las cosas en el Partido Revolucionario Institucional. Insistimos en que posiblemente vendrá para el cierre de campaña de candidatos, porque su agenda de trabajo es intensa y le atraerá toda su atención la elección presidencial. De tal forma que OCHOA REZA no viene a ninguno de los tres foros regionales que el PRI hará en Tamaulipas, en Victoria esté sábado, y después en Tampico y Reynosa. Tampoco vendrá a la reunión del Consejo Político Estatal del Partido en la primera semana de diciembre, que es cuando se definirá entre otras cosas, los municipios donde habrá sistema de consulta a la base para la elección de candidatos, toda vez que la de diputados federales, la mitad será por “dedazo” y el resto, a propuesta del Comité Estatal, pero con la decisión de la instancia nacional. De los senadores de la República, la selección vendrá del CEN del PRI. Así es que, los tiempos de ENRIQUE OCHOA REZA no contemplan visita a Tamaulipas, porque ya iniciado el mes de diciembre, arrancará también la precampaña del candidato presidencial y de ahí pal real. La única vez que se le vio y no precisamente por un evento del Partido, fue en el último informe del ex gobernador de Tamaulipas. De ahí en adelante. Al presidente del CEN del PRI los militantes y simpatizantes del Partido sólo lo conocen por la televisión.

LOS MANCHADOS

Por cierto, SERGIO GUAJARDO MALDONADO en su carácter de presidente del PRI estatal, adelantó la posibilidad de ir en alianza o coalición con otros organismos políticos como el Verde Ecologista de México y Encuentro Social. Y es casi seguro, si se toma en cuenta que el presidente del Partido Verde PATRICIO KING LÓPEZ siempre se ha prestado para ese tipo de alianzas, en elecciones que de una u otra forma, le han servido al organismo político que dirige no solo conservar el registro, sino también de tener acceso a formar parte de la legislatura de Tamaulipas. HUMBERTO RANGEL VALLEJO es una prueba de ello. Tampoco tendría problema GUAJARDO MALDONADO en establecer un tipo de acuerdo político con el presidente de Encuentro Social RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL si se toma en cuenta que éste último, salió precisamente de las filas del PRI, cuyas siglas le permitieron ocupar cargos de elección popular y en el servicio público. De hecho, a RODRIGUEZ RANGEL se le sigue observando en algunos eventos del Revolucionario Institucional, en los que pretende pasar desapercibido. SERGIO sabe por dónde llegarle RIGOBERTO y por lo tanto, no descarte la posibilidad de que el PRI y el PES vayan en alianza, a menos que los hermanos ENOK y ABDIES PINEDA MORIN digan lo contrario. En fin

alfredoguevara0@gmail.com