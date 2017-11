Acredita CNC más de diez propietarios de unidades americanas

Por Alfredo Guevara

La Confederación Nacional Campesina (CNC) ha entregado como mínimo unas diez mil cartas a igual número de productores que cuentan con un vehículo de procedencia norteamericana, que lo utilizan en las labores agrícolas en los diferentes municipios de Tamaulipas.

La carta representa un documento de identificación, misma que se entrega en forma gratuita a los productores, que si bien les permite circular libremente, es necesario que se emita un decreto para que esas unidades estén regulares y paguen impuestos, aseguró Florentino Aarón Sáenz Cobos.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicaros Campesinos de Tamaulipas explicó que esta organización no expide placas o engomados, como lo hacen otras a cierto costo, a raíz de que se tuvo un convenio con las autoridades para que los productores puedan circulan si mayor problema en ese tipo de unidades americanas.

“Nosotros un listado de unidades, les damos una carta a la gente que se ha acercado a pedir el amparo de la organización, les entregamos una carta, es una cuerdo que tuvimos con las autoridades federales que el vehículos sea bien habido, certificado y que tenga su licencia al corriente y desde luego tenga su credencial del sector” abundó.

Son unidades que se destinan para las labores en el campo, como sucede con aquellos camiones que son contratados para sacar la cosecha y a los que se les entrega tarjetones, previo acuerdo con las autoridades aduaneras, los que llegan hasta Jiménez y que una vez que concluye la recolección regresan a sus lugares y hasta el año siguiente se les refrenda el permiso, señaló.

Sáenz Cobos supo reconocer que desafortunadamente, ese tipo de unidades no pueden circular todo el tiempo bajo esas circunstancias y por tanto, consideró importante que el Gobierno de la República o el Congreso de la Unión expida un decreto, que permita regular la estancia legal de los vehículos destinados para las labores del campo.

“Nosotros entregamos más de diez mil cartas y tenemos los expedientes aquí, no les cobramos ni un cinco, no les damos una placa porque no somos la autoridad para darles una placa, pero si para dirigirnos a quien corresponda para que les den las atenciones con el conductor de ese vehículo” concluyó el líder de la CNC.