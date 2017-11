Humo Blanco

Clemente Castro González – Dijeron que siempre si

Al fin de cuentas, el favorecido para ir a la competencia presidencial fue JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, quien dejó la secretaría de Hacienda a fin de participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, de ésta manera, cumplir con lo establecido en la convocatoria emitido por dicho organismo, la semana pasada.

Si bien pudo pensarse que estaba en riesgo la posibilidad de que el ahora ex ministro sin militancia partidista se quedara en el camino, dado un destape anticipado que se hizo, ello no fue impedimento para que el presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, siguiera la lógica y le diera el visto bueno a su ex colaborador.

Lo que viene es mera forma en tanto que, difícilmente se inscribirá otro precandidato a la jefatura del ejecutivo federal, en el proceso interno del tricolor.

Pero si fuera de otra manera, a los que quieran participar en una competencia doméstica controlada les pondrán cualquier tipo de trabas habidas y por haber.

De manera que, como en los viejos tiempos, con lo de ayer, se acaba de hacer efectivo el “dedazo” que le corresponde ejercer al jefe político nacional, mismo que asume las decisiones trascendentes, entre éstas ser el fiel de la balanza para decidir al que competirá para relevarlo, con las siglas de su partido.

Ni duda cabe que los priistas traen su estrategia y mandarán a un disque ciudadano, que igual las lleva bien y ha colaborado con administraciones panistas que del tricolor.

En esencia lo que buscan es eliminar los negativos del Revolucionario Institucional y captar el llamado voto útil de los albicelestes a fin de cerrar el paso a la posibilidad de que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR alcance la meta de ganar la presidencia de la República.

La idea es medir si algún independiente levanta ámpula en la competencia que se avecina o la sobada coalición del Frente Ciudadano por México (FCM), en el que van, al menos hasta hoy, PAN, PRD y MC.

En caso de que no fuera así, la mano tenebrosa inclinará apoyos prácticos a favor de MEADE KURIBREÑA tratando de restarle posibilidades al tabasqueño.

Así parece presentarse el esquema en el ámbito nacional, en tanto que el gobierno de la república, a través de las instancias que manejan lo político, tienen las manos metidas en el frente y con los independientes. Del PVEM, al igual que PNA y el PES, ni se diga.

Por supuesto que los comicios por venir no serán algo sencillo en tanto que los ciudadanos empiezan a ver lo que antes era casi imposible notar: los amarres que se dan en las cúpulas partidistas a favor de los poderes fácticos.

En calidad de mientras lo de ayer traerá sus repercusiones en el ámbito estatal, entre ellas que, seguramente, grupos panistas verán con buenos ojos a “PEPE TOÑO” MEADE.

Con relación a los del PRI, se espera que algunas figuras destacadas aumenten sus posibilidades de continuar su carrera política.

Para empezar, ahí tenemos a el diputado EDGAR MELHEM SALINAS, uno de los primeros que manejó su foto en redes sociales junto al presidenciable, su amigo, dijo.

Abona eso a la posibilidad de que amarre la candidatura al senado, algo para lo que ya levantó la mano el legislador.

Otro que podría estar de regreso es BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, debido a que LUIS VIDEGARAY CASO, titular de Relaciones Exteriores, mantiene amistad cercana con MEADE.

Y tampoco pierda de vista la influencia del Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, al que le tocará operar, desde su situación privilegiada, a favor de la causa de “PEPE TOÑO”.

De manera que MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE y FELIPE SOLIS ACERO, no deben descartarse para seguir en la gratificante nómina, en tanto que guaran excelente relación con OSORIO.

Con respecto a MANLIO FABIO BELTRONES, si continúa en el tricolor y recibe alguna encomienda, puede negociar candidaturas al senado o diputaciones en beneficio de sus cuates MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ y AMIRA GÓMEZ TUEME. No es fácil pero la posibilidad existe.

En cuanto a el diputado ALEJANDRO GUEVARA COBOS, acaba de asegurar que el la lleva bien con los aspirantes a la presidencia de su partido y eso incluye a MEADE. Vaya usted a saber si así es.

Nos salimos de esta cancha para entrar a la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyas tribus en el estado van de mal en peor.

Sucede que éste domingo, en su consejo estatal celebrado en Tampico, se liaron a golpes varios de los participantes.

Debido a diferencias, enardecidos perredistas corrieron a golpes a JORGE VALDEZ, CUITLÁHUAC MALDONADO, JUAN MANUEL VÁZQUEZ y ADOLFO SÁNCHEZ NERI.

La provocación vino de éstos personajes debido a que quisieron maniobrar al verse derrotados en cuanto a las propuestas que se hacían.

No cabe duda que el PRD dejó de ser una alternativa confiable para los electores dadas sus confrontaciones y desaciertos.

AL CIERRE

Los gobernadores del PAN, estuvieron en reunión con su dirigente, RICARDO ANAYA CORTÉS, acto al que también estuvo SANTIAGO CREEL MIRANDA, responsable de la Comisión de Elecciones.

Esto podría tomarse a manera de un cierre de filas en favor de su guía, con las correspondientes consecuencias para los que no paran de criticar a su dirigente, al que consideran ventajoso en la carrera por la candidatura para hacerse del ejecutivo federal.

Cabe señalar que el mandatario tamaulipeco igual estuvo en el encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en donde propuso conformar una agenda común para combatir el tráfico de armas.