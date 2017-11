Obligarán a funcionarios a presentar declaración patrimonial

Por Alfredo Guevara

Desde jefes de departamento hasta Secretario darán a conocer la cantidad de bienes que poseen, es decir, lo que forma parte de su patrimonio, aunque se omitiría a la luz pública la dirección, a través de un convenio que firmará la Contraloría con la Secretaría de la Función Pública (SFP), usando la plataforma “Declara net Plus”.

El Contralor Mario Soria Landero admitió que hay servidores públicos que han usado el tema de la inseguridad, queriendo evadir la declaración, no dando a conocer sus bienes, algo que consideró como un error, toda vez que se debe declarar todo lo que posee como patrimonio, aunque se omitiría a la luz pública la cantidad de bienes.

No obstante, en caso de requerirse, un juez tendrá la autoridad para solicitar la declaración inicial para hacer una comparación con la actual y determinar si hay hubo enriquecimiento ilícito o no, o en su defecto, cómo obtuvo aquello de lo que se le acusa.

“El martes pasado se instaló el comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, ahí se va a definir cómo se van a hacer las declaraciones, si es pública, completa o hacia la ciudadanía, si se va dar a conocer una especie de currículo de la persona como el que solicitamos algún empleo, donde vienen los generales de la persona y probablemente se va a omitir dirección y algunos bienes porque la inseguridad sigue siendo un factor importante” resaltó.

Si bien el año pasado muchos servidores públicos no subieron su declaración tres de tres, informó que muchos secretarios presentaron de manera escrita, en un sobre cerrado la contraloría, para que esté a disposición de cualquier autoridad si la requieren, estableció.

Aunque lo ideal es que se firme el convenio antes de que termine este año, Soria Landero estimó que sería hasta el 2018 cuando se logre el acuerdo con la SFP para utilizar su plataforma “Declara net Plus” que evitaría al Gobierno hacer una erogación de entre diez y 12 millones de pesos como le han invertido otros estados del país.

“Esa va a ser la forma en la que todos vamos a declarar, vamos a estar obligados a hacerlo, la declaración tres de tres que se estaba haciendo, no era legalmente obligatoria, ahora ya lo es, pero se va usar el otro portal mientras no lo tengamos, si el otro año no lo echáramos a volar de alguna manera tendríamos que usar entonces lo que secretario de la función pública o el comité coordinador se designe para tal evento pero no se debe ocultar, se tiene que hacer y el que no lo haga pues obviamente tendrá su sanción” dejó en claro.