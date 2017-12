Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Cuando Egidio se impuso a Bernal

Pasada la parafernalia, la liturgia con que el PRI unge a sus próceres, viene la triste realidad. Y esta vez no se trata de especular en torno a que JOSE ANTONIO MEADE pueda remontar la ventaja de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR o si el tabasqueño sea capaz, por fin, de realizar sus sueños presidenciales. Y es que ahora resulta que media clase priísta en Tamaulipas es ‘cuaderno’ del virtual abanderado tricolor hacia Los Pinos. Cosa de ver el ridículo que en redes sociales hacen quienes lucen fotos al lado de JOSE ANTONIO MEADE, presumiendo relación personal. Como ‘si se llevaran de a cuartos’, diría la chaviza de antaño. Cuando cualquiera que le entienda a esta política nuestra sabe (bien que sabe, repetirían los acólitos de TOMAS YARRINGTON, cada día en menor cantidad) que, si bien le va, a MEADE KURIBREÑA si acaso le van a dejar libertad para decidir su agenda de campaña. Porque ni pensar en que, ya montado en la candidatura presidencial del PRI, se le vaya a permitir designar candidatos. Cuestión de recordar que los candidatos a la próxima legislatura (senadores

y diputados) conformarán una especie de defensa del presidente saliente. Es decir, para ocupar escaños y curules se convocará principalmente a quienes tengan con qué defender a ENRIQUE PEÑA NIETO cuando éste entregue el Poder. Y con mayor razón si se le cumple a LOPEZ OBRADOR llegar a Los Pinos. Así pues, todos aquéllos que presumen sus ‘selfis’ con ‘PEPE’ MEADE es probable que se estén equivocando de ventanilla. Es en Los Pinos donde se otorgan las candidaturas para diputados y senadores. Y de allí para abajo, difícilmente tendrá tiempo JOSE ANTONIO MEADE para revisar pueblo por pueblo y recomendar candidatos. El virtual abanderado del PRI tendrá harta, suficiente chamba con idear estrategias que no solo le permitan remontar las ventajas de LOPEZ OBRADOR. También tiene que entendérselas con ENRIQUE PEÑA NIETO, por dos simples razones básicas: Por fuerza tiene que deslindársele, para que la sociedad votante se trague el cuento de que MEADE no lleva al PRI en su ADN y que, por ende, nada tiene que ver con las pésimas políticas públicas de los últimos tiempos y que tampoco es su culpa la nube de corrupción e impunidad que cubre nuestro país. Pero, a la vez, ese deslinde no debe ser tan brusco como el que intentó en su momento LUIS DONALDO COLOSIO con CARLOS SALINAS DE GORTARI y que, para muchos historiadores, le habría costado la vida. Ciertamente, PEÑA NIETO no tiene un ápice de aquella perversidad que distinguió y sigue distinguiendo a SALINAS DE GORTARI. Nadie, por más que odie a PEÑA NIETO, lo puede conceptuar como asesino, pero… La historia de Lomas Taurinas existe. CHISMOGRAFIA: Pocos deben dudar de que la candidatura de JOSE ANTONIO MEADE para la sucesión presidencial no estaba en la agenda de ENRIQUE PEÑA NIETO cuando asumió el control del país. Probablemente ni siquiera a mitad de sexenio, pues hasta entonces el ‘delfín’ peñista lo era su secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY CASO. Que lo habría sido si no se hubiera quebrado aquel ‘pacto por México’, pero ésa es otra historia. Al final de cuentas, MEADE KURIBREÑA es una especie de candidato sustituto, derivado de la crisis económica con que PEÑA NIETO entrega el país, de la crisis de credibilidad que vive el PRI y porque, trabajando con un equipo pequeño y mediocre, al ‘fiel de la balanza’ se le acabaron las fichas.

Basta decir que su ‘gallo’ más competitivo era MIGUEL OSORIO CHONG. Así las cosas, a PEÑA NIETO no le quedó de otra más que echar mano no solo de un no militante priísta, sino de un funcionario que tomó prestado del anterior régimen panista. Algo parecido a lo que en 1994 ocurrió a CARLOS SALINAS con el asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO y la emergencia de ERNESTO ZEDILLO. Pero también con similitud a lo ocurrido en Tamaulipas en 2010, cuando fuerzas criminales ejecutaron a RODOLFO TORRE, y al gobernador saliente, EUGENIO HERNANDEZ, se le cerró el mundo y echó mano del tristemente famoso EGIDIO TORRE CANTU para sustituir a su ‘hermanito’. La historia y consecuencias son harto conocidas. Pero existe un dato poco difundido del Tamaulipas convulsionado por la ejecución del DR. TORRE CANTU. Suceso inédito en el estado, por supuesto. Ello obligaba a un sinfín de cosas, pero para el PRI-gobierno de la época, primordial era la candidatura, pues la elección para el relevo de EUGENIO HERNANDEZ sería en menos de una semana. Del ex DF se dejaron venir BEATRIZ PAREDES, a la sazón dirigente nacional del PRI, y otros priístas que, sumados a la presión de MANLIO FABIO BELTRONES y otros próceres tricolores, demandaban que la candidatura se diera a un recomendado de chilangolandia: MARCO ANTONIO BERNAL. Mismo que doce años atrás había fracasado en contienda interna ante TOMAS YARRINGTON por la sucesión de MANUEL CAVAZOS LERMA y en 2004 el mismo YARRINGTON no le dio beligerancia, pues prefería a HOMERO DIAZ, aunque finalmente recayó en HERNANDEZ FLORES. Al final de cuentas, la decisión de CARLOS SALINAS por ERNESTO ZEDILLO fue de funestas consecuencias para el país, comenzando por el FOBAPROA. A los tamaulipecos no nos fue mejor con que EUGENIO HERNANDEZ haya escogido a EGIDIO. Difícil saber las consecuencias de que PEÑA NIETO se haya decantado por ‘PEPE’ MEADE. Aunque a éste aún le falta, para comenzar, ganar el 1 de julio. En otro orden de cosas, parece definido ya que el exgobernador de Zacatecas RICARDO MONREAL no será el sucesor de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR como líder de Morena. Por prelación ascenderá YEIDCKOL POLEVNSKY, con todo lo que ello significa. Tampoco será MONREAL AVILA candidato al gobierno del ex DF, pues ‘el dedito’ (perdón, la encuesta) de AMLO escogió a CLAUDIA SHEINBAUM. La tercera y única opción que le queda a RICARDO es volver a ser coordinador de la campaña presidencial de LOPEZ OBRADOR.

Y, con ese trabajo, ser colocado en el número uno de Morena para senador plurinominal. Lo que asemejaría a RICARDO MONREAL a vividores del presupuesto legislativo, como MANLIO FABIO BELTRONES, MANUEL BARTLETT, EMILIO GAMBOA o LAYDA SANSORES, zánganos que se han columpiado de escaños a curules federales y viceversa. Eventualmente, si ANDRES MANUEL gana las elecciones y cumple su palabra, MONREAL AVILA se convertiría en el primer secretario de Gobernación en ese sexenio que iniciaría exactamente dentro de un año. Por cierto, de ser ‘PEPE’ MEADE el próximo anfitrión en Los Pinos, se estaría regresando a los jefes de la Nación que antes de serlo jamás ocuparon cargo de elección popular alguno, jamás pasaron por las urnas. Recordando que MIGUEL ALEMAN y ADOLFO RUIZ CORTINES fueron gobernadores de Veracruz. ADOLFO LOPEZ MATEOS fue senador y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, senador y diputado federal. Todos, antes de llegar a la Presidencia. Requisito que se canceló con LUIS ECHEVERRIA, JOSE LOPEZ PORTILLO, MIGUEL DE LA MADRID, CARLOS SALINAS DE GORTARI y ERNESTO ZEDILLO, quienes nunca se habían probado en las urnas. Con el primer panista como jefe de la Nación regresó aquella práctica, pues antes fue diputado federal, senador y gobernador. Mientras su sucesor, FELIPE CALDERON, fue asambleísta en el DF y dos veces diputado federal, aunque ‘ambas tres’ se le concedieron por la vía plurinominal. Y PEÑA NIETO, que previamente pasó por una curul local en el Estado de México y luego gobernador allá mismo. Una nueva historia se escribiría si el próximo presidente fuera LOPEZ OBRADOR, pues es el único aspirante a Los Pinos que ha recorrido virtualmente todo el país y, por ende, debe conocer bien a bien las necesidades nacionales, pero… Faltan exactamente siete meses pasa saber la decisión popular. Mientras, como en los mejores tiempos del PRI, el INE dispuso la destitución de ALFONSO GUADALUPE TORRES CARRILLO como secretario Técnico del IETAM. Sus ligas con el PAN, la causa principal. Lo peor del caso es que no será la única cabeza que rodará. Finalmente, si las candidaturas priístas para conformar la próxima legislatura serán palomeadas en Los Pinos, para la fórmula tamaulipeca de senadores dos son los principales prospectos: MARCO ANTONIO BERNAL y BALTAZAR HINOJOSA. Ambos tendrán que luchar fuerte para que se le posicione como cabeza de

fórmula. Será, para cualquiera de ellos, la única manera de regresar al presupuesto legislativo. Bajo el entendido de que ahora con mayor razón, el PAN, con la sartén por el mango, difícilmente cederá los escaños que regentea desde 2006. En el caso de BALTAZAR y MARCO, quedaría por ver la identidad de la fémina que haría mero papel protagónico, pues no alcanzará para más. Por hoy es todo. Mañana será otro día. P.D.- Por supuesto que debe preocupar a AUGUSTO VERASTEGUI y a FRANCISCO ‘Kiko’ SALAZAR el descubrimiento de vehículos traficando combustible robado en la zona cañera de Mante. Al primero, por ser secretario General de Gobierno y porque el lugar del hallazgo y captura es su principal zona de influencia, si se recuerda que ha sido dos veces alcalde de Mante, diputado local y federal por aquel lugar. Y al dirigente estatal del PAN porque el vehículo, con número económico 955, pertenece a MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS, aspirante a la alcaldía mantense, amparado en el grupo ‘Todos Unidos por un Nuevo Mante’. Sale… y vale. gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, @lupediazmtz