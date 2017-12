Marco A. Vázquez – El defecto Meade

Todas las casas encuestadoras coinciden en diversos puntos rumbo a la elección del próximo año, el primero es en que Andrés Manuel López Obrador lleva una ventaja que parece inalcanzable de por lo menos 10 puntos sobre José Antonio Meade que este domingo formalizó su adhesión al PRI y la segunda que la elección se irá apretando entre ellos, es decir, han borrado del mapa a quien salga candidato del PAN, predicen que se deshará la coalición con el PRD y MC y ni siquiera mencionan a los independientes.

Cosa extraña, la predicción dice que la elección se hará entre dos partidos que junto con sus representantes son los más odiados en la política, del PRI y Meade el 52 por ciento de los ciudadanos con credencial de elector dicen que nunca les darían un voto, de Andrés Manuel y su Morena los odios que inspira también son altos, por lo menos el 35 por ciento de los electores aseguran que jamás sufragarían a su favor.

Otra coincidencia en las casas encuestadoras es que a estas alturas ya ninguna se aventura a predecir un triunfador de la contienda del 2018, alegan falta el candidato del PAN y saber a quién le robará votos, se defienden argumentando que todavía no se refleja el daño o beneficio que darán los candidatos al Senado, Diputados y Alcaldes en diversos municipios de diversas Entidades, otros mencionan que todavía no se nota el efecto Meade, que el PRI que estaba muerto va resucitando y sube rápidamente pero que no saben hasta donde alcanzará a llegar.

Igual, al analizar el pensamiento de los ciudadanos, los encuestadores detallan que por primera vez el discurso y lo que hagan o dejen de hacer los candidatos, contará en exceso a la hora que la gente tome la última decisión, cuando vaya a cruzar la boleta.

Lo increíble de semejante aseveración es que la gente no les cree ni el padre nuestro a los políticos y menos a quienes representan a esos dos partidos políticos que van en la disputa del poder, acertó, en esas condiciones lo único que se puede esperar es que se haga más sanguinaria la guerra sucia y el sacar trapitos al sol que no es lo mismo aunque parezca igual.

Los efectos en Tamaulipas, de uno y otro lado, es que los partidos, Morena y el PRI, al notar que el millón y medio de votos que se disputarán aquí podría ser lo que inclinen la balanza y no se van a atrever a postular a quienes tengan la cola larga, menos a quienes parezca tienen relaciones peligrosas con delincuentes.

Vendrá, seguramente, una revisión de expedientes a fondo, aspirantes que se quedarán con ganas de ser postulados por estos partidos.

También veremos un intercambio de camisas que dará miedo, políticos que cambiarán de partido como si se quitarán los calzones a la hora de ir a la cama o al baño.

Los analistas locales todavía predicen que del PRI seguramente habrá fugas de políticos, ya muy quemados casi todos, y que unos irán como caballos de Troya rumbo a Morena, a meter cizaña, reflejar descontentos o, si se puede, colocarse como candidatos para defender intereses de grupo en caso de que la se gente decida a votar por Andrés Manuel y todo lo que le represente.

Obvio, acá en Tamaulipas además hay un par de fenómenos que no podemos menospreciar, el PAN es gobierno en muchos municipios y en el Estado lo que en automático los meterá a la competencia, el segundo es que los azules partirán desde arriba y como favoritos.

Viene una elección competida, aquí en Tamaulipas por el lado de los seguidores de Andrés Manuel se espera que haya un efecto positivo en los electores y si, para desgracia de los tricolores su panorama no se ve nada halagador, habrá un defecto Meade y si desde México se empeñan en poner de coordinadores a políticos desgastados o apuntalar candidaturas de otros con larga cola se verá en las urnas un desprecio que ya hoy se refleja en las encuestas y que los puede mandar al tercer lugar en las preferencias, ya lo verá.

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con los municipios del Estado, dará inicio a la celebración de la temporada navideña a partir de este jueves 7 de diciembre, con el encendido del pino y colocación de pistas de hielo en 8 sedes en la Entidad.

La puesta en marcha del programa “¡Viva la Navidad! En Tamaulipas brilla la luz de la esperanza”, se realizará el 7 de Diciembre en el municipio de Reynosa, a partir de las 5 de la tarde y posteriormente en Matamoros, a las 7, el viernes 8 de Diciembre el programa dará inicio en los municipios de Altamira, Madero y Tampico, respectivamente a las 4:30, 6:15 y 8:15 de la noche, mientras que el sábado 9 de Diciembre, en Ciudad Mante, la ceremonia comenzará a las 5 de la tarde.

También el sábado 9 se realizará el encendido del pino y apertura de la pista de hielo en Ciudad Victoria a partir de las 7 de la tarde y el último evento protocolario será realizado en Nuevo Laredo a partir de las 5 de la tarde del domingo 10 de Diciembre.

A todos estos acudirán el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa, la Presidenta del DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y en cada evento habrá encendido de pino, juegos pirotécnicos, música navideña, la presentación de los 10 Tenores Tamaulipecos y un espectáculo con 16 artistas sobre la pista de hielo las cuales funcionaran todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche.

