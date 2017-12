Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – La impunidad en la UAT

Y concluyó el tiempo de rector de ENRIQUE ETIENNE. El primero, en casi cuatro décadas, en que no se da la reelección. Sin contar el mini rectorado de dos años de CHUCHO LAVIN II, polémico en su ‘elección’ y patético en su expulsión. El caso es que, como en este espacio se expuso en su momento, ETIENNE PEREZ DEL RIO no extendería su función más allá de un primer período de cuatro años. Que el rectorado lo tomó de mala gana, aquí lo apuntamos. Se dio porque al gobernador de la época, EGIDIO TORRE, se le cerró el mundo, primero, y porque al propio ENRIQUE CARLOS se le presentaba la oportunidad de cumplir un sueño. Pero ENRIQUE ETIENNE sabía y sabía bien que más allá del egidiato (fuérale como le fuera al PRI) no le sería tranquila la gestión y se preparó para ello. No más de cuatro años, dijo, y lo cumplió. Contrario a sus cuatro antecesores (exceptuando al referido CHUCHO LAVIN II).

Recordando que CHUCHO LAVIN I fue el primer reelecto y que sumando su interinato llegó a 10 años, dando inicio al criminal saqueo de las arcas de la Alma Mater de Tamaulipas. El relevo de éste, JOSE MANUEL ADAME MIER, estuvo tentado a burlar los estatutos universitarios, pero investigaciones federales en torno a su brutal enriquecimiento le hicieron ‘desistir’, limitando su encargo a ocho años. Esa burla sí la consiguió HUMBERTO FILIZOLA HACES, que si bien perduró hasta doce años como líder universitario, pudo haberlo alargado por un período de cuatro años más, pero lo mareó el gobernador en turno, TOMAS YARRINGTON, ‘convenciéndolo’ de buscar la alternativa en la ‘política oficial’ con una diputación federal a cambio de la jugosa Rectoría. Llegaría el ‘mini rectorado’ de LAVIN II y el subsecuente relevo de ocho años con JOSE MARIA LEAL GUTIERREZ. Al final, LAVIN I acabó muriendo casi en la miseria, tras dilapidar esa fortuna mal habida en su adicción a los juegos de azar. Su sucesor, ADAME MIER, tuvo mejor fortuna, aunque no mucha, pues el divorcio le quitó muy buena parte del botín y hoy es líder del agiotismo nacional. Seguiría FILIZOLA HACES, cuyas intentonas políticas lo han llevado al fracaso y hoy se halla dedicado a sus negocios particulares. De LEAL GUTIERREZ se sabe poco, pues EGIDIO TORRE lo había acogido como director de la Agencia Ambiental, se le detectó cáncer de próstata y está prácticamente retirado de la vida pública. Para el caso de ENRIQUE ETIENNE, se dará por bien servido si su nieto ADRIAN no para en la cárcel por sus abusos con el erario uateño, viajando por medio planeta. Y, lo que son las cosas, en ese más de medio siglo (53 años, para ser exactos) de rectorados corruptísimos, no se ha dado el caso de ningún bandido universitario en la cárcel. En ese sentido y si las nuevas autoridades universitarias quieren hacer historia, podrían comenzar por investigar al montonal de funcionarios y académicos a los que se les concedieron liquidaciones laborales que significan verdaderos abusos. Veremos qué dice ANDRES SUAREZ. Aunque también podría tener injerencia la autoridad estatal, si se considera que en la UAT se manejan fondos de ese origen y para lo cual se convocaría al procurador IRVING BARRIOS, al contralor MARIO SORIA y al auditor Congresal JORGE ESPINO. Ora que, si de verdad se viera aquella famosa ‘voluntad política’, hasta la PGR o la Auditoría Superior de la Federación podrían revisar números. Digo, porque de aquella famosa ‘Autonomía’, apenas al nombre le queda a la Alma Mater de Tamaulipas.

CHISMOGRAFIA: Que alguien le diga a ARTURO SOTO que la palabra ‘calcamonía’ no existe. En todo caso, si lo que quiere es referirse a los ‘pegotes’ o engomados que colocan la ONAPPAFA o la UCD a los vehículos ilegales que protegen, entonces se trata de calcomanías. Es el mismo caso del expresidente FELIPE CALDERON, que al referirse a los grupos mafiosos a los que declaró estúpida guerra, llamaba ‘carteles’, cuando debió decirles ‘cárteles’, que no es lo mismo, pero… Por lo demás, no deja de ser gravísimo que el subsecretario estatal de Ingresos, SOTO ALEMAN, ‘presuma’ que en las actividades de ONAPPAFA y UCD estén metidas las mafias del crimen organizado. Digo, porque era para que las huestes del procurador IRVING BARRIOS anduvieran ya bien ‘sobres’. ¿O acaso ya se dio vista del asunto a las autoridades federales? Porque si de lo que se trata es del ‘moche’ que esas agrupaciones pudieran estar dando a los mafiosos, entonces habría que ampliar el asunto a restoranes, antros y negocios que el crimen organizado tiene a cuota, pero… En otro tema y asegurada la designación (perdón, elección) de ‘PEPE’ MEADE como candidato oficial del PRI a la sucesión presidencial, avisan de nuevos movimientos en el gabinete del presidente PEÑA NIETO. Seguramente se irá AURELIO NUÑO a coordinar la campaña presidencial y también ‘PEPE’ NARRO dejará Salud para buscar el gobierno del ex DF. Se menciona también la renuncia de LUIS MIRANDA en Sedesol. Aunque, en una de ésas y hasta MIGUEL OSORIO CHONG deja Gobernación para irse al PRI. Mientras, la 8a. zona militar con sede en Reynosa desde el sábado estrena comandante con ADELFO CASTILLO LOPEZ, ascendido a general en tiempos de FELIPE CALDERON. Su última misión la realizaba en Guerrero, donde sus cuentas no fueron precisamente muy recomendables. Releva al GRAL. LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZALEZ, quien deja un clima de violencia que le estallaba en su propia cara y nada hizo por evitarlo, pese a lo cual mereció importante ascenso, pues apenas un día antes asumió la Comandancia de la IV Región militar con sede en Escobedo, Nuevo León, en ceremonia atestiguada por el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA, siendo como es, Tamaulipas, uno de los estados pertenecientes a dicha jurisdicción. Único gobernador asistente, por cierto, pues ‘El Pony’ JAIME RODRIGUEZ y el potosino JUAN MANUEL CARRERAS ignoraron la convocatoria militar. Inédita semana para el aún glorioso Ejército Mexicano, ya que apenas días antes (el 1 de diciembre, para ser exactos), se dio el relevo de los mandos

principalísimos en la SeDeNa. Nos referimos a que ROBLE ARTURO GRANADOS GALLARDO llega como subsecretario; EDUARDO EMILIO ZARATE LANDERO es el nuevo oficial Mayor; PEDRO FELIPE GURROLA RAMIREZ será el nuevo inspector y contralor; mientras que ALEJANDRO SAAVEDRA HERNANDEZ asume como jefe del Estado Mayor y MIGUEL ANGEL BALLIZO será comandante de la Fuerza Aérea. Haga de cuenta que hay relevo presidencial y se designa nuevo equipo en el Ejército. Del alto mando militar solo se mantiene el general secretario SALVADOR CIENFUEGOS. En ese sentido, todo parece indicar que el ofrecimiento del gobernador GARCIA CABEZA DE VACA de devolver la seguridad a Tamaulipas va en serio. Por lo menos así se nota en Reynosa, donde se invierten $1500 millones en 50 colonias en que radican más de 120 mil personas. La numerología es fría, pero es en esas zonas donde se tiene detectada la mayor incidencia de delitos. Los rubros a los que se destina el presupuesto citado van desde pavimentación, alumbrado, vigilancia, vialidad, etcétera. Por otro lado, al grito de ‘haiga sido como haiga sido’ el priísta MIGUEL RIQUELME ya es gobernador de Coahuila, a donde RICARDO ANAYA no ha ido desde hace semanas. Bien se dice que las derrotas son huérfanas. Por cierto, si llegara a cumplirse el pronóstico de que ENRIQUE OCHOA ceda la dirigencia nacional del PRI a alguien que le entienda, habrá sido el único dirigente nacional del tricolor que jamás haya venido a Tamaulipas en plan de trabajo. La única ocasión en que ‘Clavillazo II’ pisó territorio cuerudo fue hace más de un año, cuando asistió al VI y último informe de EGIDIO TORRE. En otro orden y a reserva de revisarla y comentarla con expertos, de entrada la aprobación de la Ley de Seguridad Interior despierta fuertes sospechas de intentos represivos. Pregunta: si estuvo en el cajón por tantos meses, ¿por qué aprobarla ‘fast track’? Otra: ¿Por qué sacarla justo cuando se destapa a ‘PEPE’ MEADE para candidato presidencial del PRI? Más: ¿Acaso una señal de lo que al pueblo espera en caso de que al ‘haiga sido como haga sido’ para MEADE KURIBREÑA provoque revueltas? A la ‘visconversa’: ¿Se habrán dado cuenta los diputados del PRI (y aquí van incluidos los tamaulipecos YAHLEEL, MARIA ESTHER, MELHEM, ‘Peluco’,

SALUM, GUEVARA, ESDRAS, MONSERRAT, PALOMA y BALTAZAR) la clase de arma que dejan a un autoritario LOPEZ OBRADOR en Los Pinos? Por cierto, leemos que, tal cual el priísta QUIQUE CARDENAS JR., que ‘fue al baño’ cuando se votaba la reforma fiscal peñista, su primo GUSTAVO CARDENAS, ahora arropado bajo el MC, emprendió la graciosa huida y se ‘abstuvo’ de votar la Ley de Seguridad. En otro orden de ideas, el muy elitista ‘jet set’ capitalino concentrado en el club Campestre se vio sorprendido cuando su campo de golf se vistió de azul. Y que era el propio gobernador GARCIA CABEZA DE VACA el que pisaba el bien podado césped. Ocurrió la mañana del sábado, aunque el mandatario no empuñaba su palo de golf, pues era su hermano ISMAEL, secretario General del PAN, quien convocaba a la jornada y a la que acudieron, entre otros, VICTOR SAENZ (jefe de la Oficina del Gobernador ), GERARDO PEÑA (Bienestar Social), ARIEL LONGORIA (Desarrollo Rural), ALBERTO SALAZAR (Administración), ELEAZAR GONZALEZ y ALEJANDRO SALINAS. Desde el desayunadero, integrantes de la élite gubernamental en los últimos tres sexenios no sabían si sonreír porque la nueva cúpula oficial usaba su campo o preocuparse porque los nuevos les invadían el territorio. Finalmente, de Reynosa avisan que el supuesto ostracismo de OSCAR LUEBBERT en las últimas semanas no es que sea un ‘retiro espiritual’ o cosa por el estilo. Dícese que el dos veces exalcalde de Reynosa prepara defensa, pues teme embate judicial similar al que tiene a EUGENIO HERNANDEZ en la cárcel. Como nos la sabemos, los líos judiciales del también exsenador y exgobernadeable devienen de sus diferencias por la propiedad del equipo beisbolero ‘Broncos’. Por hoy es todo. Mañana será otro día. P.D.- Mal, bastante mal deben andar las cuestiones económicas del exgobernador EUGENIO HERNANDEZ si, como lo apunta la muy bien informada MARTHA ISABEL ALVARADO, debe recurrir a sus amigos para que le financien su defensa como huésped que es en el penal de Tamatán en esta capital. Sale… y vale. gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, @lupediazmtz