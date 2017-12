No capitalizará el PRI inconformidad contra Gobierno

Por Alfredo Guevara

La percepción de inconformidad que existe en un sector de la población que esperaba un cambio en el Gobierno que ha sido hasta ahora lento, no será capitalizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las próximas elecciones concurrentes en Tamaulipas.

Por el contrario, el presidente de la Fundación Colosio Horacio Reyna Guerra dijo que el PRI no le apuesta al fracaso del Gobierno para poder avanzar, sino a que la misma población se dé cuenta y marque la diferencia entre la forma de gobernar al momento de decidir en la contienda del próximo año.

Confirmó que entre ciertos sectores de la población tamaulipeca se percibe un malestar, una molestia o una desesperanza e incluso decepción, porque la gente esperaba un cambio rápido en la forma de gobernar, porque era lo que se ofreció inicialmente.

“Encontramos que ha sido lento, hay cosas que no se pueden mitigar con el tiempo como la entrega de despensas, las becas en municipios rurales, el tema de la inseguridad que no cesa y que contrario a ello se focaliza más en unos municipios que en otros, y que la gente piensa que pudo haber sido mejor”.

Sin embargo, el PRI no le apuesta a que esos y otros problemas se agudicen para que le vaya mal al gobierno y contrario a ello, lo que le interesa al Revolucionario Institucional es seguir adelante con sus propuestas de avanzada, es decir, las que se pueden cumplir a mediano y largo plazo, sostuvo.

“Que bueno que se alcanzó un cambio de gobierno, que la población tuviera esa capacidad de tener conciencia de lo que le damos como partido para poder competir” aseveró.

Admitió que la percepción de la población tiene que verse desde el hecho de que apenas va un año de esta administración estatal y que por lo mismo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puede tener la mejor de las intenciones para mejorar las condiciones en el Estado.

No obstante, expuso que el gobierno es un equipo, en el que puede haber más de uno de los servidores públicos que no están cumpliendo con la parte que le corresponde, y que por lo mismo no se reflejan el resultado de los esfuerzos como debiera ser.