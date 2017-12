Marco Antonio Vázquez – Aguinaldo

Brincando en una pata la burocracia y clase trabajadora del país espera su aguinaldo, los maestros tienen derecho a 90 días de sueldo, otros suertudos percibirán un mes, el promedio 20 días o una quincena y habrá quienes apenas recibirán algo simbólico como si esa prestación no estuviera contemplada en la Ley.

El caso es que en lo personal no ando de buenas así que lo haré enojar, pero, en defensa propia, le suplico comprenda que la única idea es llevarlo a reflexionar, a comprender la urgencia de participara en serio en la política y buscar siempre un país más igualitario.

Ya está listo, pues empecemos, ¿sabe usted cuánto gana la alta burocracia del país en aguinaldo?, va, un Magistrado de la Suprema Corte obtendrá 586 mil pesos, los consejeros del Instituto Nacional Electoral 537 mil pesos, se estima que los Senadores 583 mil pesos y los Diputados federales 450 mil pesos, ¿ya hizo cuentas?

Exacto, la alta burocracia del país, los mencionados y muchos más, recibirá en promedio de medio millón de pesos, insisto, tan solo de aguinaldo y si, si es mucho dinero, hablamos de que un trabajador de cualquier maquiladora o empresa necesitaría un mínimo de cinco años trabajando y sin gastar un peso para juntar esa cantidad.

Bueno, le estoy hablando de que ese dinero es por lo menos 20 veces más que el aguinaldo de un maestro de recién ingreso y le recuerdo que un profesor tiene derecho a 90 días de aguinaldo, es decir, tres meses de su sueldo.

No se equivoque, no se trata de indignarnos y ya, menos de sentir envidias o coraje, se trata de entender que pronto tenemos que participar en la política, elegir a los mejores en busca, no de que le reduzcan el sueldo o prestaciones a la alta burocracia y a la clase política privilegiada, no, sino para que a todos nos vaya mejor.

Que el país sea más equitativo no se dará por gracia ni voluntad de los gobernantes, ellos están muy bien, difícilmente batallan para mandar a sus hijos a los mejores colegios, a los mejores centros de recreo o vacacionales de México o el extranjero, nunca padecen hambre ni sufren cuando un familiar se les enferma porque los dejan en los mejores médicos y, créalo, por nada del mundo pretenden perder esos privilegios, entonces, para hacer a este México diferente la única fórmula efectiva es participar en cada elección, obligando a los políticos a hacer compromisos reales con el pueblo, más aún, no simulando ni dejándose convencer por una despensa, en síntesis, actuar con visión de Estado y no como los hombres del poder que en su mayoría solo ve por sus intereses o los de sus grupos.

¿Se acuerda cuando fue la última vez que le sobró dinero para ahorrarlo?, ¿de la diferencia entre la escuela de sus hijos y un colegio de ricos?, ¿del consultorio en el que se atiende a la clínica privada que van los ricos?, a eso vamos, a perseguir la abundancia que nos merecemos todos y de la que ahora gozan muy pocos en este país.

¿Ya decidió su voto?, no, pues empiece a investigar, revise esos aguinaldos y se enterará porque la urgencia de tener mejores políticos y de no equivocarnos.

En otras cosas… el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó 2,143 becas del ciclo escolar 2017-2018, a hijos de elementos de la Policía Estatal, 21 de ellas destinadas a hijos de 10 elementos que fallecieron en cumplimiento de su deber en aras de salvaguardar la paz y el estado de derecho.

Esta es la primera vez hijos de los policías caídos reciben una beca mensual para estudiar hasta concluir una carrera profesional.

Con este nuevo modelo del Programa de Becas para Hijos de Policías, el Gobierno de Tamaulipas destina $3 millones 68 mil 400 pesos, en beneficio de 1039 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública de la capital, el Ejecutivo Estatal señaló que esta acción es un reconocimiento a los policías caídos, “nuestros héroes, aquellos que dieron su vida dentro de su deber para garantizar la paz y seguridad de nuestro estado”, puntualizó.

“Esto es algo que a cualquier padre le ocupa y le preocupa; y por supuesto es de todos conocido que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, es una buena educación; y ese es precisamente el compromiso que tiene su gobierno”, expresó.

