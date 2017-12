Tinta Negra

Alfredo Guevara – De que se va, se va

Aunque las lecturas podrán ser muchas, la realidad de las cosas es que habrá cambio en la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. Es un hecho que el actual presidente CARLOS GARCIA GONZÁLEZ solicitará licencia para desligarse del cargo como diputado, para estar en condiciones de participar como prospecto de su Partido, Acción Nacional, a la presidencia de su natal Matamoros. Ya traía esa intención desde hace años, pero no se le había presentado en las mismas condiciones que ahora, en las que el PAN está mejor posicionado en esa ciudad fronteriza. Nombres van y nombres vienen. Algunos de ellos tras lecturas que se han estado observando. Muchos aducen que será la diputada local panista TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ la que asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, una vez que GARCÍA GONZÁLEZ solicite licencia para ser prospecto a la alcaldía. Actualmente preside la Comisión de Justicia en el Poder legislativo y desde hace días se le ha estado nombrando para ocupar esa encomienda. A Tere la conocemos desde hace tiempo, cuando su esposo ROBERTO SALINAS SALINAS llegó a ser delegado del PAN en Tamaulipas. Allá por los tiempos del senador con sobrero, al que sólo le gusta viajar y no legislar en la Cámara alta bajo las siglas del Revolucionario Institucional. Desde luego que AGUILAR GUTIERREZ tiene la experiencia, el conocimiento y los méritos para una encomienda de esa naturaleza, aunque todavía falta que el jefe político diga la última palabra. Sin embargo, los reflectores en los últimos días se han enfocado hacia otro legislador, representativo en el distrito uno de Nuevo Laredo, concretamente a GLAFIRO SALINAS MENDIOLA. ¿Por qué ahora suena ese nombre para ocupar la Junta de Coordinación Política en el Congreso local? Posiblemente porque en la ceremonia de entrega de becas a hijos de policías, realizada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se refirió al legislador, a quien le agradeció todo el respaldo que le ha dado al Gobierno para sacar adelante los temas relacionados con la seguridad pública. Al mismo que le expuso el mandatario que el Congreso no le ha regateado al Gobierno todo lo que se ha enviado como propuestas e iniciativas, para dotar de herramientas, equipo e infraestructura a los elementos de la SSP, para que cumplan con su labor y regresen en el menor tiempo posible, la paz, la tranquilidad, el orden y la legalidad en los 43 municipios de la entidad. GLAFIRO también es un legislador que tiene experiencia, que por consecuencia, le sirve y es útil para una encomienda, en la que se necesita voluntad política, apertura al dialogo, al poder de convencimiento, a la participación democrática pero también, que en el marco de diversidad de ideas, pensamientos e ideologías políticas, exista pluralidad.

LOS MANCHADOS

La posibilidad de que el alcalde de Victoria OSCAR ALMARAZ SMER participe como prospecto a la presidencia municipal en las elecciones del 2018 está en veremos. Es decir, no dijo que sí, pero tampoco que no. Por eso dejó las cosas en la incertidumbre y esperará a que el Comité Directivo Estatal del PRI emita la convocatoria para el proceso de inscripción y participación en el proceso interno. OSCAR se siente con la fuerza suficiente y el respaldo ciudadano como para ir a una eventual reelección en el cargo, aunque dependerán de otros factores, sobre todo políticos. Sabe que el trabajo realizado en la Capital del Estado ha sido bueno, pero no suficiente, sobre todo por el rezago que se trae en muchos aspectos, entre éstos la pavimentación, alumbrado público, limpieza, reforestación y otros. ALMARAZ ha dado un paso adelante en la solución a esta problemática, pero sabe que todavía le falta, de ahí el interés de pensar en una eventual reelección. Sin embargo, pudiera decirse que al alcalde de Victoria le interesaría dar un siguiente paso en su vida política y no sería necesariamente a la presidencia municipal, sino volverse a calar en las urnas. Por eso, que no se descarte la eventual posibilidad de que pida licencia, no busque una reelección como alcalde y mejor opte por ir a la diputación federal por el V Distrito. En fin.

