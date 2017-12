Da PRI voto de confianza a consejeros del INE

Por Alfredo Guevara

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio su voto de confianza a las y los consejeros que fueron designados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para cada uno de los nueve consejos distritales en Tamaulipas.

Y no es tanto porque no estén identificados o relacionados con partido político en lo particular, sino porque en su momento se atendieron las observaciones que se hicieron por parte del Revolucionario Institucional, aseveró Porfirio Flores Vela representante del Partido ante el Consejo local del INE.

Señaló que hasta antes de que se sometiera el proyecto de acuerdo para la designación de las y los consejeros del INE en cada uno de los nueve distritos, el PRI como los demás partidos políticos sostuvieron reuniones previas con gente del Instituto para analizar los expedientes de cada aspirante.

“Efectivamente tuvimos varis reuniones los representantes de partidos políticos para analizar expedientes, los nombres de cada uno de los aspirantes, hicimos nuestras observaciones y nos fueron atendidas en su momento por el INE, de tal manera que no hubo necesidad de impugnar el nombramiento” sostuvo.

No descartó que algunos de los consejeros pudieran tener militancia política e incluso pertenencia laboral en dependencias ligadas a partidos políticos, “pero confiamos en que no se nos haya pasado nadie” subrayó el representante del PRI ante el Consejo local del INE.

De no haber disposición de la autoridad electoral para tomar en cuenta las observaciones, “entonces si pudiéramos hacer valer el derecho que nos asiste en la ley para poder impugnar los actos aprobados por la autoridad electoral, en este caso el INE”.

Aseveró que el PRI será vigilante del desempeño de cada uno de los organismos electorales, sobre todo a partir del próximo año en que inicien los procesos internos para la selección de candidatos y las precampañas de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Cualquier acto que ponga en riesgo el desarrollo de la jornada, será denunciado ante la instancia electoral que corresponda.