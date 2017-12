Martha Isabel Alvarado – Feliz Navidad y un gran 2018

.-Meade, sin ‘medio de contención’

.-Equipo de ‘los genios’, vulnerado

.-Que traidores al PRI ya se fueron

.-OLG y Everardo, siguen liderando

El Caso Chihuahua, parece estar lleno de preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta.

¿Será que al grupo de ‘los genios’ que acompaña al candidato no militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, le estaría faltando alguien que haga contención?.

Empezando por su coordinador de Campaña, AURELIO NUÑO y terminando por su Padrino, LUIS VIDEGARAY, ¿acaso no les está alcanzando para ‘atajar la pelota’?.

El Caso Chihuahua, ha ‘salpicado’ a todos ellos y no se diga al ex dirigente nacional del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, quien mandó el ‘balón’ a la ‘cancha’ del gobernador panista de Chihuahua, JAVIER CORRAL JURADO, acusándolo de violentar el debido proceso en la detención de ALEJANDRO GUTIÉRREZ, ex Secretario del CEN.

¿Será que el Comandante en Jefe de las Fuerzas leales al PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO estaría pagando caro su decisión de dejar ‘descabezada’ la Procuraduría General de la República tras la salida de RAÚL CERVANTES?.

¿Acaso el interino de la PGR, o Encargado de Despacho, ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, decidió que las fuerzas federales ejecutaran la detención de ALEJANDRO GUTIÉRREZ, juntamente con las autoridades de Chihuahua, de motu propio?.

¿No se supone que ese tipo de órdenes, dado el ‘calibre’ de ALEJANDRO GUTIÉRREZ y su implicación con el grupo de BELTRONES pasan por el tamiz de la Secretaría de Gobernación, -aún- a cargo de MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG?. ¿He allí ‘el detalle’?.

El Secretario de Gobernación es el superior jerárquico de la Policía Federal, sobre la que por cierto hizo una publicación este sábado en su cuenta de Twitter, diciendo:

“En este período vacacional 2017, la Policía Federal te acompaña en tu viaje por México. En caso de emergencia recuerda llamar al 911”.

En cuanto al comportamiento atípico que desde el arranque ha tenido la campaña del PRI, también habría ciertas interrogantes:

¿Por qué un ‘PEPE MEADE CIUDADANO’ ha recurrido a los más rancios esquemas del viejo PRI, como el coro de matraqueros de la CTM, y el ‘disfraz’ de Jefe Chamula que usó en Chiapas?.

Pero esto último sería pecata minuta, comparado con el escándalo de la presunta triangulación de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016, que estaría detonando la ‘guerra de lodo’ en que amenaza con convertirse el proceso electoral de 2018.

Otra pregunta que tocaría responder al interino de la PGR, sería: ¿Cómo estuvo eso de que el ex gobernador Priista de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, (quien presuntamente vive en El Paso, Texas) acumula de 2016 a la fecha 11 órdenes de aprehensión en su contra, y antes que todas ellas, en menos 24 horas, se cumplimentó la que expidió la Fiscalía de Chihuahua contra ALEJANDRO GUTIÉRREZ?.

En Tamaulipas, el dirigente estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO admite que hubo traidores en su Partido, en la elección de 2016, pero que “ya se fueron”. ¿Será?.

Según parece, no quiere, o no se da cuenta Guajardo Maldonado, que varios de los ‘operadores’ que tuvieron que ver con la derrota del PRI en 2016, como la Secretaria General AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, ahí siguen muy quitados de la pena, y cobrando muy bien.

A todo esto, en el PRI de Reynosa, el viernes hubo reparto de Nombramientos a Sectores y Organizaciones adscritas al Comité Municipal que preside GUSTAVO RICO DE SARO, y una de las novedades fue que el ex regidor ALAN ALEXANDRE ARJONA fue designado representante de la CNOP, en sustitución del regidor HÉCTOR OLIVARES ZAVALA, al que se percibe muy cercano a la alcaldesa panista MAKI ORTIZ.

A juzgar por los Nombramientos que recibieron VICTORIA IBARRA como dirigente del ONMPRI, y ROGELIO ANTONIO McDONALD al frente de Jóvenes por México, el PRI de Reynosa permanece bajo la férula de los ex alcaldes OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y EVERARDO VILLARREAL, quienes cobijarían las aspiraciones de ERNESTO ROBINSON, si este repite como candidato a alcalde.

CONTRAFUEGO: Como dijo Cantinflas: “ahí está el detalle”.

Hasta el 1 de enero, D. M.