Prevén economistas aumento al precio de la gasolina

Por Alfredo Guevara

La posibilidad de que a inicios de año se registre un nuevo “gasolinazo” es latente, donde el precio de la magna podría ser de hasta 20 pesos, en tanto que la Premium de $ 22.00 por litro, advirtió Jorge Alfredo Lera Mejía.

El vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios en la zona noreste del país, consideró que es un hecho real, porque hay presiones para que se aumente el costo del combustible, no tanto por lo que se recauda vía impuesto especial del producto, sino porque casi un 50 por ciento de la gasolina que se consume en México es importada de Estados Unidos.

Indicó que aunque ahora le llaman banda flotadora y no “gasolinazo”, el precio del combustible ha estado aumentando mes con mes por goteo, que si bien no es nada comparable con el que se aplicó para los consumidores en el 2016, no deja de agravar la economía de la población y eso ocasiona que se eleve la inflación.

“Todo mundo sabe que el precio de la gasolina se incrementa por goteo cada mes, porque si bien sube y baja en centavos, la realidad de las cosas es que el costo se incrementa más de lo que pudiera decirse que baja en ese periodo” sostuvo el economista.

Aseveró que el hecho de que ahora tenga esa banda flotadora el combustible, ocasiona que la inflación aumente, como se encuentra actualmente superior al seis por ciento, ocasionando que la canasta básica se incremente en un diez por ciento y se pierde el poder adquisitivo de la clase trabajadora por los bajos salarios.

Lera Mejía supo reconocer que entre los economistas existe preocupación por el comportamiento que en la economía tiene el país y que de cierta manera daría origen a medidas más drásticas con el inicio de 2018, entre estas un nuevo aumento al precio de la gasolina.

Aunque mucho se ha dicho que no será así, realmente sucede lo contrario y como ejemplo ya se vivió en el 2016, en aquel incremento que si bien generó inconformidad, con el paso de los días se fue asimilando.

Recordó que casi el 50 por ciento de la gasolina que se consume en México es importada y cada vez resulta más complicado traer, de ahí que se esté presionando para un incremento.