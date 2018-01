Marco A. Vázquez – Otro ex gobernador a sufrir

Egidio Torre Cantú entró, en forma seria, a la lista de políticos que sufrirán los próximos 10 meses, quizá menos, quizá un poco más, pero la seguridad que da la actual administración es que habrá transparencia en las investigaciones en su contra.

Son 9 mil millones de pesos los que gastó la administración pasada de manera equivocada, sin justificación, que fueron pagados a obras con precios elevados, para pagar rentas estratosféricas o que de plano ni siquiera hay documentos que los respalden.

Los datos vienen con precisión de la Contraloría del Estado, no hablan de temas particulares para, como decían los viejos redactores de la sección policiaca, no entorpecer las investigaciones pero mencionan su nombre mientras buscan y han dado su palabra que al debido momento habrán de realizarse los actos pertinentes que aclaren que sucedió.

En buen cristiano, si no hay forma de justificar todo ese dinero no dude que por septiembre, u otra vez el 6 de octubre, a los victorenses nos hagan el regalo de apresar a un hombre que poco es querido por este pueblo o por lo menos a algunos de sus allegados.

Pero le decía, Egidio solo se suma a una larga lista que tendrá que ver con ex alcaldes, ex tesoreros municipales, y ex funcionarios de todos los niveles de gobierno que desaparecieron o nunca pudieron justificar con obras o documentos más de 25 mil millones de pesos.

Cierto es, es mucho dinero como para no encontrar las huellas del mismo en forma rápida pero igual mucha razón tiene el contralor del Estado cuando dice que más vale robustecer las investigaciones y cuando se tome una decisión sea sin margen de error a que todo vaya a quedar en nada, es decir, que si hay que empezar procedimientos judiciales estos no se caigan con un amparo o las primeras de cambio o si hay que justificar ante el pueblo que hubo un buen ejercicio de los recursos también se puedan exhibir los justificantes.

Lo que sí es que los tricolores deberán ir pensando muy bien a quien van a postular como candidatos a los puestos de elección popular que se disputarán este año, digo, no vaya a ser que los manche su pasado en forma escandalosa en plena campaña y condenarlos a perder.

Otra realidad es que desaparecer, no justificar o hacer el proceso de verificar el gasto de manera incorrecta por un monto de 16 mil millones como es lo que se busca de las administraciones municipales pasadas, así estemos hablando de las 43 juntas, es algo que no tiene nombre, tendremos que hablar que los presidentes municipales y sus equipos fueron muy rateros o muy torpes para ejercer recursos, seguramente usted tendrá la mejor opción de las dos que le menciono.

La ausencia de obra o la realización de algunas que más parecen de ornato para justificar dinero ya que costaron muy caras y de poco sirven nos pudieran dejar la certeza de que algo no anda bien sin embargo será un tema que la Contraloría Estatal tiene en sus manos.

Hoy, por lo pronto, otro ex gobernador de Tamaulipas tiene razones más solidas para sufrir y no solo Egidio, de quien le hablamos, también tienen que empezar a hacer los 43 presidentes municipales que cerrón el sexenio anterior, están desaparecidos 25 mil millones de pesos y de una u otra manera tendrán que encontrarse o cobrarse por la vía legal, una vía que bien podría tener fin en el penal de Tamatán.

En otras cosas… Con motivo de la conmemoración del Día de la Enfermería, celebrado el 6 de enero, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó un reconocimiento a las mujeres y hombres que dedican su vida y vocación al servicio, al amor a sus semejantes y compromiso con la salud de las y los tamaulipecos.

El mandatario estatal indicó que la recuperación de la grandeza de Tamaulipas implica no solo desterrar la violencia, sino también la enfermedad. Subrayó que las personas y las comunidades que gozan de salud, cuentan con esta condición esencial para alcanzar el bienestar y el desarrollo, y para la permanencia de dicha condición, resulta fundamental la labor de los profesionales de la salud y la enfermería.

“Un Tamaulipas con profesionales de la talla de ustedes, capaces de contribuir al alivio del dolor y el apoyo de quienes sufren, es un estado que impone su solidaridad y rostro humano a la adversidad de las circunstancias. El Tiempo de Todos tiene en la práctica de la enfermería una gran aliada del bienestar humano y la equidad social”, reconoció.

En el marco de la conmemoración, el gobernador García Cabeza de Vaca entregó 15 reconocimientos a enfermeras y enfermeros de distintas unidades de salud y hospitalarias de los municipios de Victoria, Mante, Abasolo, Jaumave, Padilla, entre otros, por su desempeño profesional, calidad humana y científica en beneficio de las salud de los tamaulipecos.

