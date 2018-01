Marco A. Vázquez – Viva Tamaulipas altiva y heroica

Desde ayer advierten los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá a sus habitantes para que no pisen tierras tamaulipecas, el argumento es que acá, por esta región, vivimos una crisis de violencia y muerte que ya puede ser comparada a lo que sucede en países como Irán, Siria, Irak y otros que se encuentran en medio de guerras.

Obvio, sería tonto negar que en Tamaulipas tengamos problemas porque todos los días por una vía u otra hay información de personas que mueren víctimas de las balas, de ajustes entre bandas, de caídos que forman parte de grupos de la delincuencia a manos de soldados y viceversa.

Pero se les olvidan, a los gobiernos gringo y canadiense, muchas otras cosas, entre otras que estamos igual a ellos aunque con una ventaja, por acá nunca hemos visto que en medio de un concierto en el que se aglutinan miles de personas a un loquito se le ocurra agarrar fusiles, pistolas y todo tipo de armas para acribillar a los que asistan a divertirse como sucedió en Las Vegas.

¿Violencia?, si, si existe en Tamaulipas pero no es diferente a la que ya se vive en muchas ciudades de Texas o de muchos otros Estados de la Unión Americana que sufren los ataques de las pandillas, el narcotráfico, la delincuencia de todo tipo que por armas de fuego ejecuta a un promedio de 93 personas al día según información de diversos medios, vaya, de aquel lado se agarran a balazos nomás porque un negro los mira feo o porque quedaron loquitos de tanto entrarle a los estupefacientes.

Le haré una pregunta, ¿en cuál de los tres países el año pasado murieron 64 mil adolescentes por sobredosis de drogas?, exacto, en Estados Unidos, eso refleja que sus problemas de violencia son peores y están relacionados a los mismos que tenemos o, peor aún, son el origen de todos los que acá padecemos ya que los cárteles de drogas se disputan el territorio nacional nomás para buscar entrar al mercado de Estados Unidos donde hay dólares, armas y todo tipo de herramientas que les hacen sentirse poderosos.

Es verdad, sufrimos una crisis de violencia provocada por la corrupción de autoridades del pasado que nos vendían al crimen nomás para darle a sus hijos una vida de príncipes que puedían recorrer el mundo y a base de dólares recibir trato especial, o ellos mismos que se sentían reyes y tomaban lo que se les antojará para sí o los suyos.

Lo que no se vale, por nada del mundo, es que nos quieran hacer ver a los tamaulipecos igual a los más malos y violentos del mundo, la realidad es que los de acá somos, en una inmensa mayoría, gente buena, de trabajo, entrona si, pero siempre leal.

Dentro de todo, lo único bueno es que los gringos de buena fe tampoco le hacen caso a su presidente, la frontera del Estado, según reportes de Comercio Exterior y de la Secretaria de Relaciones Exteriores, es la que mueve más mercancía en el mundo y también de las que ven transitar más personas de un lado a otro.

Para que se dé una idea, muchas de las clínicas de los municipios de la frontera tamaulipeca viven gracias a los gringos que no confían en sus sistemas de salud, que los ven deficientes y, por si ello fuera poco, muy caros.

Qué sigue, pues cuidarnos nosotros, insistir entre los tamaulipecos en la urgencia e inteligencia de difundir lo bueno que tenemos, bellezas naturales y atractivos turísticos o de salud que no se pueden gozar en ninguna otra parte de México, en algunos casos, ni del mundo, hay que recalcar todos los días que la gente nacida en Tamaulipas no es mala y, para cerrar, aceptar que tenemos problemas de violencia e inseguridad pero que no son diferentes a los que viven en otros Estados de la República y, a Dios gracias, todavía no alcanzan a ser las atrocidades que suceden en Estados Unidos producto de odios provocados por sus locura.

Hoy lo nuestro es gritar que viva Tamaulipas altiva y heroica, que si es un Estado que tiene que cambiar pero donde vemos que todos, incluidos muchos políticos y gobierno, hacemos esfuerzos porque así sea, igual debemos comprender que el beneficio solo se notará en la medida que nos blindemos nosotros mismos, que contemos también lo bueno que tenemos y que podemos ofrecer para que la gente venga, deje su dinero, reactive nuestras empresas y volvamos a vivir como en un tiempo lo hicimos, en paz.

En otras cosas… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo un encuentro en Casa Tamaulipas con representantes del magisterio de la entidad, en el que reiteró su propósito de trabajar de manera conjunta por fortalecer la educación en el estado, y convertirla en el pilar fundamental de la reconstrucción del tejido social.

Durante el encuentro, José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo la disposición de las y los maestros de la entidad en contribuir a la recomposición del tejido social, como lo ha pedido el mandatario tamaulipeco desde el inicio de la administración.

Al encuentro asistieron también representantes del Comité Ejecutivo Seccional. “La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación, por eso mi gobierno ha insistido en que en la reconstrucción del tejido social es prioridad inculcar los valores y que la mejor herencia que podemos dejar es un estado en paz, próspero, educado, por eso quiero trabajar de la mano con todos ustedes para hacer este sueño realidad” dijo el Gobernador.

“Los maestros estamos contentos de estar con un hombre que representa una institución a quien apreciamos y necesitamos para seguir fortaleciendo la educación como se ha hecho hasta ahora, y si usted quiere lo mejor para Tamaulipas, nosotros le ayudamos a que lo haga más grande”, dijo el líder sindical, al titular del ejecutivo estatal.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com