Humo Blanco

Clemente Castro González – Mal y de malas “Pepe Toño”

A juzgar por lo que sucede en la presente etapa de proselitismo a “PEPE TOÑO” MEADE KURIBREÑA, aspirante a la presidencia de la República por el PRI y otros partidos, no le ha ido nada bien.

Y ello ocurre tanto por los desaciertos del precandidato como por el fuego enemigo que le prodigan sus adversarios, dese la derecha y la izquierda e incluso hasta un “zape” recibió del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por lo que hemos escuchado en al menos un promocional del Partido Acción Nacional (PAN), el precandidato albiceleste RICARDO ANAYA CORTÉS, esta empeñado en subrayar que el tricolor es sinónimo de corrupción.

Aunque el adversario a vencer es ANDERÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de MORENA, el ex guía albiceleste se ocupa de MEADE, alguien que pinta en algunas encuestas en tercer lugar en cuanto a preferencias de los ciudadanos.

Pero se entiende que ANAYA quiere dejar en el camino a “PEPE TOÑO” para que, en la recta final, priistas, panistas y hasta más de uno de los llamados independientes se inclinen a su favor a fin de cerrar el paso al tabasqueño, esto en el caso de que le funcione la estrategia de bajar al abanderado del tricolor.

Desde luego que el panista no es el único que le tupe al ex secretario de Hacienda. También lo hace el gobernador de Chihuahua, JAVIER CORRAL JURADO, al señalar que desde la dependencia en mención, le retuvieron la entrega de 700 millones de pesos debido a una indagación que realizan al ex gobernador priista, CESAR DUARTE y por la detención de SERGIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, ex secretario adjunto del Revolucionario Institucional por presuntos desvíos de recursos a campañas políticas.

Ante esto, luego del que el presidente PEÑA NIETO arremetiera en contra de CORRAL, siguió MEADE, al señalar que “Vemos en éste país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura; vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña; vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta”, declaró el prospecto priista.

En pocas palabras, el precandidato se gancho porque se supone que desde la secretaría que le toco dirigir se hace manejo político a través de la operación de recursos.

Desde otra trinchera igual le han pegado, caso de LÓPEZ OBRADOR, mismo que identifica a “PEPE TOÑO” como el artífice de los gasolinazos y de otros incrementos que impactan en la economía popular.

Aunado a esto, los mensajes de promoción del precandidato del PRI suenan huecos, sin convicción y, a juzgar por lo que se documenta, sus deslices de la lengua en los discursos emitidos tampoco le favorecen.

Por si fuera poco, le tumbaron desde el INE el nombre de la coalición denominada “Meade ciudadano por México” en la que van PRI, PVEM y PANAL.

La referencia es que el pasado 5 de enero el consejo general del INE declaró improcedente utilizar el apellido del precandidato en tanto la sobreexposición permitirá cierta ventaja dada la promoción permanente de dicho apellido.

Cierto que falta tramo por andar pero, al menos al arranque, al posible relevo de PEÑA NIETO las cosas no se les están dando y eso amerita afinar su estrategia antes de que se malogre su proyecto.

AL CIERRE

La sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ y parte de los integrantes de su comité, se reunieron con el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En el encuentro, el mandatario reiteró su propósito de trabajar de manera conjunta para fortalecer la educación en estado y convertirla pilar que propicie la reconstrucción del tejido social.

A propósito del SNTE, éste viernes habrá un convivio con periodistas en las instalaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación (SARTET).

El acto será a las 9:00 horas y se espera la asistencia no sólo de los reporteros que cubren la fuente en tanto que la invitación es abierta, de parte de GUEVARA VÁZQUEZ.

Cabe señalar que, en general, entre los periodistas y el jerarca del SNTE en la entidad existe buen entendimiento, contrario a lo que sucedía con el anterior secretario general del gremio.

Por cierto, el diputado RAFAEL MÉNDEZ SALAS, asegura que se encuentra puesto para cualquier encomienda que le toque cumplir, en referencia al PANAL y a los comicios que están por venir.

La verdad es que el profesor se encuentra lejos de ser alguien con arrastre popular.

De hecho hasta en el propio sindicato los maestros festejaron cuando acabo su periodo.

En efecto, MÉNDEZ SÁLAS no salió de su burbuja, de ahí que no respondió a las expectativa de sus compañeros de gremio.

+.- Inicia su primer gira de trabajo JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Esto se llevará a cabo el día de hoy, en el Campus Tampico Madero, en donde presidirá una ceremonia en la Facultad de Derecho.

De igual manera trascendió que realizará reuniones con directivos de planteles de ese Centro Universitario.

Se espera que el rector sea recibido con afecto, similar a lo que sucedió cuando fue a solicitar el apoyo de maestros y alumnos para que le dieran su voto.

La comunidad de la UAT tiene confianza de que con SUÁREZ FERNÁNDEZ se continuará el avance en la institución.

Recordemos que el rector acaba de reiterar que el reto es la calidad de la educación y entre los compromisos se encuentran entregar a la sociedad a profesionales útiles, que sirvan a la sociedad y contribuyan al desarrollo de Tamaulipas.