Deuda de Sagarpa es permanente

Por Alfredo Guevara

Por diversas situaciones, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) arrastra pagos pendientes con productores de Tamaulipas, que datan desde el 2015 a la fecha, confirmó Ariel Longoria Garcia.

El Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, consideró que en el transcurso de la semana tendrá que trasladarse a oficinas centrales de la dependencia federal, en Mexico, con el objeto de conocer los motivos por los cuales no se ha podido pagar al cien por ciento lo que se adeuda a la gente del campo tamaulipeco.

Entre lo que se adeuda a los productores de la entidad citó el caso concreto de 13 millones de pesos por concepto de inducción en maíz amarillo, además de otros relacionados con la comercialización de oleaginosas que si bien debieron haberse pagado en 2016, solo se pago una parte en el año pasado.

“Hay algunos pagos pendientes de la Sagarpa, no sabemos porque no se ha liquidado a los productores, iremos a la Ciudad de México con el objeto de recibir información sobre esos adeudos y los motivos por los que no se ha pagado a los productos de la entidad” señaló.

De lo que comprende al ejercicio fiscal 2017, Longoria Garcia admitió que también la dependencia federal tiene adeudos pendientes, de los que estimó solo se alcanzó a pagar un 55 por ciento de lo que se autorizó.

Admitió que de cierta forma, existe desinformación, tomándose el cuenta que el recurso se aprobó para que se dispersara a través de los diferentes programas que maneja la Sagarpa a lo largo de este año, cosa que no se cumplió.

“Tengo entendido que se terminó el año con solamente un ejercicio del 45 por ciento de los recursos que se iban a dispersar, no sabemos porque no se terminó de liquidar los adeudos a los productores y para eso iremos a la Ciudad de México” insistió.

De las condiciones que imperan en el campo tamaulipeco de cara hacia las siembras del ciclo de producción otoño invierno, admitió qué hay zonas en donde se requiere de las lluvias para realizar la preparación de la tierra.

Sin embargo, consideró que el inicio de las siembras es por marzo, de tal forma que aún resta tiempo para que se registren precipitaciones pluviales y sienta las bases de humedad para preparar la tierra e incide en programa de siembra.