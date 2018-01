Llama AMLO a no permitir la compra de votos

Redacción InfoNorte

Tampico.- El precandidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”, a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en esta ciudad un mitin ante militantes y simpatizantes que se congregaron en la Laguna del Carpintero a manifestarle su apoyo.

Los dirigentes de los partidos que conforman la alianza, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Morena, acompañaron a López Obrador en su primer visita a Tamaulipas como precandidato.

En su discurso llamó a no permitir la compra del voto en las elecciones y no dejarse engañar para no cambiar el voto por dinero o algún otro tipo de apoyo.

En este primer encuentro del precandidato a la presidencia de la República por la alianza, “Juntos Haremos Historia”, tanto el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional y Diputado Federal del PES, Abdies Pineda Morín y el presidente en Tamaulipas del Partido Encuentro Social, Rigoberto Rodríguez Rangel, respaldaron a López Obrador al considerar que garantiza el triunfo para llevar a México a lograr un cambio verdadero.